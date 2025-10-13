Iată cum a forțat Trump Hamasul să accepte un acord de pace cu Israelul

Antony Blinken, fostul secretar de stat al lui Joe Biden, a pretins că administrația Biden merită credit pentru acordul de pace dintre Israel și Hamas

Antony Blinken, fostul secretar de stat al lui Joe Biden, a încercat să susțină că administrația Biden merită credit pentru acordul de pace dintre Israel și Hamas, argumentând că succesul lui Donald Trump nu ar fi fost posibil fără bazele pe care echipa lui Biden le-ar fi pus. Asta este o pură fantezie. Hamas s-a predat pentru că Trump l-a împins într-un colț cu o presiune decisivă, nu pentru că diplomații lui Biden au realizat vreun miracol în culise.

Hamas a predat ultimii ostatici în viață, renunțând la singura pârghie pe care o mai avea în această situație haotică pe care a declanșat-o acum doi ani. Nu a fost vorba de o negociere revoluționară. A fost o capitulare completă, iar Hamas știa că era singura șansă de a salva ceva din războiul catastrofal pe care îl declanșase.

„Când liderul Hamas, Khalil Al-Hayya, a văzut pentru prima dată planul președintelui Trump pentru pace în Gaza, care cerea grupului său să se dezarmeze, cu puține măsuri concrete pentru a se asigura că Israelul va pune capăt războiului, reacția sa imediată a fost negativă”, explică Wall Street Journal. Propunerea, care a fost rescrisă de Israel și transmisă de oficialii din Qatar și Egipt, nu era deloc ceea ce se aștepta Hayya. Încă afectat de recenta tentativă a Israelului de a-i lua viața, Hayya le-a spus că Hamas nu va elibera ostaticii fără garanții ferme că războiul va înceta. „Dar două zile mai târziu, Hamas a revenit la mediatorii arabi cu un răspuns afirmativ. Acordul nu se schimbase. Presiunea asupra Hamas se schimbase”.

Egiptul și Qatarul i-au spus lui Hayya că acordul era ultima lui șansă de a pune capăt războiului, potrivit oficialilor. Ei au presat Hamas să înțeleagă că reținerea ostaticilor devenea o povară strategică, oferind Israelului o sursă de legitimitate pentru a continua luptele.

A doua zi, alături de Turcia, l-au avertizat că, dacă Hamas nu va aproba planul, va fi lipsit de orice acoperire politică și diplomatică; Qatar și Turcia nu vor mai găzdui conducerea politică a grupului, iar Egiptul va înceta să mai facă presiuni asupra Hamas pentru a avea un cuvânt de spus în guvernarea postbelică a Gazei, au spus oficialii.

A fost suficient pentru ca Hamas să accepte să elibereze toți ostaticii din Gaza și să semneze prima parte a acordului de pace al lui Trump, renunțând la ceea ce fusese cea mai importantă monedă de schimb pentru a-și păstra locul la masa negocierilor. Deși și-a modificat acceptul cu rezerve puternice care reflectau îngrijorările sale cu privire la acord, Hamas i-a dat lui Trump ocazia să declare victoria și să pregătească terenul pentru eliberarea ostaticilor la începutul acestei săptămâni.

Meritul pentru faptul că Hamas a fost împins în această situație îi revine lui Trump, nu lui Biden. Trump a redus opțiunile Hamasului, eliminând atât marja de manevră diplomatică, cât și alternativele militare ale acestuia, prin acțiuni decisive ale Statelor Unite. Administrația sa a lansat atacuri împotriva instalațiilor nucleare iraniene, răsturnând complet echilibrul regional care favoriza Iranul și aliații săi. Israelul provocase deja pagube serioase prin distrugerea conducerii și rețelei financiare a Hezbollah, ceea ce a dus la prăbușirea regimului lui Bashar al-Assad și la apariția unui nou guvern sirian ostil Iranului.

Atacurile lui Trump au forțat toți actorii din regiune să-și regândească strategiile. El a demonstrat că era dispus să folosească forța militară pentru a proteja interesele americane, lucru pe care administrația Biden nu l-a demonstrat niciodată. Hotărârea comună a Statelor Unite și Israelului împotriva terorismului a împins actorii regionali la limita rezistenței, lăsând Hamas fără niciun sprijin semnificativ.

Administrația Biden a adoptat o abordare opusă. Nu a arătat niciodată disponibilitatea de a folosi forța sau presiunea reală – cel puțin nu asupra Hamas. Uneori părea că Biden făcea mai mult pentru a ajuta Hamas și a exercita presiune asupra Israelului decât invers. Biden a fost responsabil pentru deblocarea a miliarde de dolari pentru Iran în 2021, ceea ce a dus imediat la lansarea de rachete asupra Israelului de către Hamas.

În cele din urmă, la fel cum a fost nevoie de un nou președinte pentru a asigura securitatea granițelor noastre, a fost nevoie de un nou președinte pentru a forța sfârșitul războiului dintre Israel și Hamas.

În cele din urmă, războiul dintre Israel și Hamas nu s-a încheiat datorită fineții diplomatice a administrației Biden, ci datorită lui Donald Trump. El a schimbat întregul peisaj strategic al Orientului Mijlociu, lipsind Hamas de pârghia sa de influență, izolând Iranul și demonstrând că puterea americană încă contează. Fiecare mișcare pe care a făcut-o, de la autorizarea atacurilor asupra infrastructurii nucleare a Iranului până la sprijinirea luptei Israelului împotriva terorismului, a strâns lațul în jurul Hamas, până când capitularea a devenit singura lor opțiune. Acordul de pace din Gaza nu a fost doar un triumf al negocierilor; a fost rezultatul direct al forței și hotărârii lui Trump.

