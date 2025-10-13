ROMOTANA, la cea de-a 3-a Gală Anuală – Chicago 2025 | FOTO

Diplomați, oficiali și lideri din industria transporturilor au celebrat cooperarea româno–moldovenească în America de Nord. Tribuna Românească din Chi

Diplomați, oficiali și lideri din industria transporturilor au celebrat cooperarea româno–moldovenească în America de Nord. Tribuna Românească din Chicago a fost parteneră acestui eveniment.

Cea de-a treia Gală Anuală a Asociației Româno–Moldovene de Transport din America de Nord (ROMOTANA) a avut loc pe 10 octombrie 2025, la Chicago, reunind o amplă reprezentare a comunității româno-moldovene din Statele Unite. Evenimentul, organizat sub egida ROMOTANA a adus împreună oficiali, lideri de afaceri și membri ai diasporei implicați în industria transporturilor.

Printre invitații de onoare s-au numărat:

E.S. Andrei Muraru , Ambasadorul României în Statele Unite

, Ambasadorul României în Statele Unite E.S. Lucian Stănică , Consul General al României la Chicago

, Consul General al României la Chicago D-l Marcel Șomfelean, Președinte și Fondator ROMOTANA

Președinte și Fondator ROMOTANA D-l Nicolai Ianoș , Consul Onorific al României în Michigan

, Consul Onorific al României în Michigan D-l Dan Ozarchevici, Consul Onorific al României în Kentucky

Consul Onorific al României în Kentucky E.S. Ana Calinici , Secretar General al Guvernului Republicii Moldova

, Secretar General al Guvernului Republicii Moldova E.S. Violina Donu , Secretar de Stat în Guvernul Republicii Moldova, Șef al Biroului pentru Relații cu Diaspora

, Secretar de Stat în Guvernul Republicii Moldova, Șef al Biroului pentru Relații cu Diaspora E.S. Tatiana Meșter-Bălan , Adjunct al Șefului Misiunii, Ambasada Republicii Moldova la Washington D.C.

, Adjunct al Șefului Misiunii, Ambasada Republicii Moldova la Washington D.C. E.S. Ștefan Mușoiu, Membru al Parlamentului European.

De asemenea, gala a beneficiat de participarea mai multor oficiali locali, a echipei Cook County Treasurer’s Office condusă de E.S. Maria Pappas, cea mai longevivă funcționară aleasă din statul Illinois (din 1998), alături de D-l Steven Bonica – investit în funcția de Honorary Deputy Treasurer of Cook County în iunie 2020, precum și a zeci de antreprenori și reprezentanți ai companiilor româno–moldovene active în domeniul transporturilor din America de Nord.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

În cadrul evenimentului, invitații au fost distinși pentru contribuția lor la consolidarea legăturilor dintre România, Republica Moldova și Statele Unite, precum și pentru sprijinul acordat dezvoltării mediului de afaceri româno–moldovean din diaspora.

Fondată de profesioniști români-americani și moldoveni-americani cu peste 35 de ani de experiență în logistică și management, ROMOTANA este o organizație non-profit dedicată promovării și susținerii antreprenorilor din transporturile rutiere. Asociația are ca obiectiv principal sprijinirea dezvoltării profesionale a membrilor săi și îmbunătățirea serviciilor din lanțul de aprovizionare nord-american.

Desfășurată în prestigiosul Glen Club din Glenview, în zona metropolitană a orașului Chicago, organizația ROMOTANA și-a reconfirmat rolul ca punte de legătură între comunitățile românești și moldovenești din diaspora și ca promotor al colaborării economice și culturale în Statele Unite. Cu aproape 250 de participanți la sesiunile de lucru, dintre care peste 180 au luat parte și la cina de gală, evenimentul a reprezentat un nou succes pentru comunitatea românească și moldovenească, consolidând poziția organizației ROMOTANA printre liderii asociațiilor din Statele Unite.

Timotei Dinică

Redactor Șef

Imagini de Ana Topala

Foto: ROMOTANA

Share this: Facebook

X

