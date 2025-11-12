ICE arestează o imigrantă ilegală moldoveancă, condamnată pentru crimă. Și-a aruncat victima de la etajul 9

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a anunțat arestarea unei imigrante ilegale din Moldova, condamnată pentru crimă, care a torturat și a ar

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a anunțat arestarea unei imigrante ilegale din Moldova, condamnată pentru crimă, care a torturat și a aruncat victima pe fereastra de la etajul nouă.

Victoria Sorocean a fost arestată în Los Angeles pe 4 noiembrie de către Serviciul de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE), după ce autoritățile au aflat că fusese condamnată în 2013 pentru omor cu premeditare și cruzime excepțională, a declarat ICE marți.

Potrivit DHS, Sorocean și un complice au torturat victima într-un apartament din Chișinău, Moldova, bătând-o cu un baston și un cablu electric înainte de a o arunca pe fereastra de la etajul nouă.

Ea a fost condamnată la 17 ani de închisoare în Moldova, dar a fugit din țară pentru a evita executarea pedepsei.

Sorocean a fost arestată pentru prima dată de ICE pe 10 ianuarie 2020, în timpul primei administrații Trump, dar ulterior a depus multiple recursuri legale și cereri de azil pentru a întârzia expulzarea, a declarat DHS.

Oficialii au declarat că ea a fost în cele din urmă eliberată înapoi în SUA în 2022, în timpul administrației Biden.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

DHS a declarat că acest caz evidențiază eșecurile administrației anterioare, care, potrivit acestuia, a permis milioane de străini ilegali, inclusiv criminali violenți și ucigași precum Sorocean, să circule liber în cartierele americane.

„Este șocant faptul că administrația Biden a eliberat în America un străin ilegal crud și violent care a torturat un om, l-a bătut cu un cablu electric și un băț și apoi și-a aruncat victima de la fereastra etajului nouă”, a declarat secretarul adjunct al DHS, Tricia McLaughlin. „Acestea sunt tipurile de străini ilegali barbari și criminali pe care ICE îi vizează în fiecare zi”, a adăugat ea. „70% din toate arestările ICE sunt ale străinilor ilegali acuzați sau condamnați pentru o infracțiune în SUA”. „Aceasta nu include nici măcar fugarii străini, precum această criminală condamnată. Sub președinția lui Donald Trump și secretarul Kristi Noem, criminalii din întreaga lume nu mai sunt bineveniți în SUA”, a declarat McLaughlin.

Sorocean va rămâne în custodia ICE până la finalizarea procedurilor de deportare, a declarat DHS.

Foto: ICE

Share this: Facebook

X

