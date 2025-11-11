Kazahstanul va adera la Acordurile Abraham cu Statul Israel

Națiunea central-asiatică Kazahstanul va adera la Acordurile Abraham, a anunțat joi președintele Donald Trump pe Truth Social. Deși Kazahstanul și-a normalizat relațiile cu Israelul în 1992, această evoluție marchează prima adăugire la Acordurile Abraham din al doilea mandat al lui Trump, creând un impuls pentru Trump de a atrage vecinii mai apropiați ai Israelului, care nu și-au normalizat relațiile, în cadrul diplomatic.

Anunțul a fost făcut după ce președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev s-a întâlnit cu președintele Trump la Casa Albă, în cadrul summitului „C5+1” cu liderii din cinci țări din Asia Centrală: Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan — fostele republici sovietice „-stan”.

Joi dimineață, secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit cu Tokayev pentru a discuta „extinderea oportunităților de comerț și investiții”, inclusiv „parteneriatul pentru asigurarea accesului la minerale critice și consolidarea securității energetice”, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat. Tokayev s-a întâlnit, de asemenea, cu oameni de afaceri americani și a semnat 29 de acorduri bilaterale în valoare de aproximativ 17 miliarde de dolari, inclusiv 1,1 miliarde de dolari pentru dezvoltarea zăcămintelor de tungsten din Kazahstan.

Potrivit Axios, aderarea Kazahstanului la Acordurile Abraham a fost ideea lui Tokayev, o modalitate de a câștiga bunăvoința Washingtonului și de a îmbunătăți relațiile diplomatice cu Israelul. Deși este o țară cu majoritate musulmană, Kazahstanul nu s-a alăturat niciodată coaliției arabe împotriva Israelului, deoarece a făcut parte din Uniunea Sovietică până la prăbușirea acesteia. După obținerea independenței, Kazahstanul a stabilit rapid relații cu Israelul și le-a menținut timp de 33 de ani.

Însă aderarea la Acordurile Abraham permite o cooperare diplomatică și economică mai strânsă între cele două națiuni. „Vom obține anumite beneficii din punctul de vedere al cooperării economice”, a declarat Tokayev. „Am avut întotdeauna relații bune cu Israelul și cu țările din Orientul Mijlociu. Aceasta este o continuare logică a politicilor noastre”.

Deși nu este deloc o țară mică – are o suprafață de aproape două ori mai mare decât Alaska și o populație aproximativ egală cu cea a statului New York – Kazahstanul este eclipsat de vecinii săi gigantici, Rusia și China. Din cauza acestei geografii incomode, Kazahstanul a urmărit de mult timp să mențină relații bune cu cât mai multe națiuni posibil, inclusiv cu puterile vecine (chiar dacă China persecută etnia kazahă dincolo de graniță, în regiunea Xinxiang).

În calitate de ministru de externe de lungă durată al țării (și chiar secretar general al ONU pentru o perioadă), Tokayev a supravegheat această politică, care stă acum la baza deciziei sale de a urmări relații economice mai strânse cu SUA.

Din punctul de vedere al lui Trump, primirea Kazahstanului în Acordurile Abraham este o modalitate de a recâștiga impulsul pentru o realizare diplomatică din primul său mandat, în speranța de a atrage și alte țări cu majoritate musulmană să se alăture.

„Acesta este un pas important în construirea de punți între țările lumii”, a declarat Trump. „Sunt multe alte țări care încearcă să se alăture acestui club al PUTERII. Urmează multe alte țări care se vor uni pentru stabilitate și creștere economică – progrese reale, rezultate reale. FERICIȚI SUNT CEI CARE FAC PACE!”

Trump și Tokayev au încheiat acordul în timpul unei convorbiri telefonice din Biroul Oval cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. Trump intenționează să organizeze o ceremonie de semnare pentru a oficializa acordul.

„Acest lucru va demonstra că Acordurile Abraham sunt un club din care multe țări doresc să facă parte”, a declarat un oficial american anonim. „Va fi un pas pentru a întoarce pagina războiului din Gaza și a avansa spre mai multă pace și cooperare în regiune”.

În conformitate cu Acordurile Abraham, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Maroc și-au normalizat relațiile cu Israelul. Sudanul a semnat o declarație a Acordurilor Abraham în ianuarie 2021, dar eforturile sale de normalizare au fost zădărnicite de războiul civil.

Deoarece Kazahstanul se bucură deja de relații normale cu Israelul, decizia sa de a adera la acorduri este mai mult simbolică decât substanțială. Dar aceasta dă un impuls eforturilor lui Trump de a prinde pești mai mari: mai întâi Siria, apoi – coroana regiunii – Arabia Saudită. Înalți oficiali din ambele țări intenționează să viziteze Washingtonul la sfârșitul acestei luni. Miercuri, președintele Trump a declarat public că dorește ca Arabia Saudită să adere la Acordurile Abraham, într-o discuție cu ambasadoarea Arabiei Saudite în SUA, prințesa Reema bint Bandar, în timpul unui discurs la o conferință de afaceri.

Acordurile Abraham joacă un rol cheie în diplomația din Orientul Mijlociu, reducând izolarea diplomatică a Israelului într-un moment în care Israelul este mai izolat diplomatic ca niciodată. Cu toate acestea, relațiile care constau în principal în parteneriate economice nu reușesc să asigure securitatea pe termen lung a Israelului, garantându-i controlul suveran asupra propriului teritoriu. Până în prezent, multe dintre guvernele care au semnat Acordurile Abraham cu Israelul susțin în continuare oficial o soluție cu două state, care ar implica crearea unui stat palestinian din inima evreiască a Iudeei și Samariei. Un astfel de stat ar fi pur și simplu o rampă de lansare masivă pentru activități teroriste.

Cu toate acestea, pe măsură ce națiuni occidentale precum Franța aleg să întoarcă spatele Israelului, faptul că tot mai multe națiuni cu majoritate musulmană sunt dispuse să încheie Acordurile Abraham ar putea oferi Israelului exact spațiul de manevră de care are nevoie.

