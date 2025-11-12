20 de milioane de morți: Generația pe care avortul a furat-o Americii

În ultimele decenii Statele Unite ale Americii au trăit o transformare profundă, una pe care John Mac Ghlionn, într-un articol The American Spectator,

În ultimele decenii Statele Unite ale Americii au trăit o transformare profundă, una pe care John Mac Ghlionn, într-un articol The American Spectator, o numește fără echivoc „o scenă de crimă națională, frumos ambalată ca progres”. Sub aparența libertății și a modernității, avortul a devenit o practică de rutină – o realitate cotidiană ce ascunde o tragedie colectivă.

Potrivit datelor, aproape 28% dintre membrii Generației Z din America „au fost privați de simpla milă a luminii zilei”. Între 1997 și 2011, „19,5 milioane de vieți au fost curmate înainte să înceapă”. Este o statistică devastatoare, dar și un avertisment despre direcția în care se îndreaptă o cultură care, paradoxal, afirmă că prețuiește viața și libertatea.

Fenomenul nu se limitează la SUA. „Aproape una din trei sarcini la nivel mondial se încheie cu avort”, notează autorul, iar „în Anglia și Țara Galilor, rata avorturilor a atins un nivel record”. Ceea ce odinioară era descris drept „o alegere rară și tragică” s-a transformat, spune el, într-un „transportor al convenienței, care transformă potențialul uman în deșeuri medicale”.

„Ceea ce pare eliberare”, scrie Mac Ghlionn, „este, în realitate, lichidare”.

Limbajul care ascunde realitatea

Unul dintre cele mai puternice pasaje ale articolului se referă la modul în care limbajul este folosit pentru a atenua ceea ce se întâmplă.

„Vorbim despre „drepturi reproductive”, de parcă moartea ar fi un proces democratic. Îi spunem „îngrijire medicală”, de parcă boala ar fi existența copilului”.

Într-o lume care își construiește identitatea în jurul drepturilor și alegerilor, autorul observă cum aceste cuvinte devin un scut moral: prin ele, moartea capătă un ton de normalitate, chiar de grijă.

Mai mult, termenul „fetus” – altădată pur științific – este acum o formă de ștergere a umanului: „ștergerea umanității din spatele termenului, reducând viața la un grup de celule pentru confort semantic.” Printr-un simplu cuvânt, viața este redusă la un concept abstract, lipsit de chip și de valoare.

O cultură care se sabotează singură

Mac Ghlionn remarcă și ironia unei societăți „obsedate de tinerețe și vitalitate”, dar care „își sabotează viitorul pretinzând că îl protejează”. Companiile care se laudă că oferă „beneficii” angajatelor prin plata avorturilor nu o fac, spune el, „din bunătate, ci din eficiență economică” – o dovadă a felului în care și tragedia poate deveni instrument financiar.

„Am pierdut 20 de milioane de oameni care nu vor râde, nu vor crea, nu vor iubi și nu vor conduce niciodată”, scrie autorul. „Douăzeci de milioane de viitoruri stinse, în mare parte prin design”.

În final, verdictul său este necruțător: „Aceasta nu este asistență medicală. Aceasta nu este libertate. Aceasta este eliminare, simplificată și vândută ca autodeterminare”.

O reflecție amară

Autorul ridică o întrebare morală esențială: cât de departe poate merge o societate în numele „dreptului de a alege”, fără să-și piardă busola umană? Cifrele nu sunt doar statistici – sunt absențe. Fiecare număr reprezintă un destin care nu a apucat să se scrie.

John Mac Ghlionn nu se oprește la critică, ci avertizează: Dacă o națiune continuă să își justifice pierderea propriilor copii ca progres, atunci riscul cel mai mare nu este doar demografic, ci spiritual.

„Ceea ce numim libertate”, sugerează el, „poate fi, de fapt, cel mai tăcut act de auto-distrugere colectivă”.

