ICE arestează un imigrant ilegal expulzat și condamnat anterior pentru infracțiuni sexuale

Dacă a existat vreodată un caz care să ilustreze nebunia politicii frontierelor deschise adoptată de SUA – în special politicile președintelui Joe Biden – acesta este cel al cetățeanului mexican Carlos Bartolo Rios, analizează Tim Meads pentru Daily Wire.

Rios este un cetățean mexican expulzat anterior, condamnat pentru viol la mai puțin de un an și jumătate de închisoare și care ar fi reintrat în SUA la mai puțin de 12 luni de la expulzarea sa.

Potrivit The Post and Courier, el a fost arestat recent de către agenții Immigration and Customs Enforcement (ICE) în North Charleston, Carolina de Sud.

Imigrantul ilegal a fost observat pe 4 octombrie de exact același ofițer ICE care îl reținuse anterior în 2021, a declarat o sursă.

Dar problemele lui Rios cu legea au început cu mult înainte ca guvernul federal să se implice.

În 2019, o fetiță sub 11 ani din Charleston i-a spus unui oficial școlar că Rios, pe atunci în vârstă de 29 de ani, o molesta sexual și îi arăta imagini pornografice.

Rios a fost arestat de către adjuncții șerifului din Districtul Charleston și a fost pus sub acuzare în 2020 de către un mare juriu sub acuzația de infracțiune sexuală de gradul întâi cu un minor sub 11 ani.

Acuzația ar fi presupus o pedeapsă minimă de 25 de ani de închisoare. Cu toate acestea, dintr-un motiv oarecare, lui Rios i s-a permis să ajungă la o înțelegere cu procurorii.

În loc să fie trimis la pușcărie pentru o perioadă lungă de timp, el a pledat vinovat la o acuzație mai puțin gravă de infracțiune sexuală de gradul trei și diseminare de materiale obscene către un minor, în februarie 2021.

„Avocatul Scarlett Wilson a declarat că problemele legate de probe și preocupările pentru bunăstarea victimei l-au determinat pe procurorul ce se ocupa de caz să cadă la înțelegere pentru a evita un proces“, a explicat The Post And Courier.

Departamentul de Securitatea Internă l-a luat apoi pe Rios în custodie și l-a deportat în martie 2021. Cândva în 2021, el a traversat ilegal granița înapoi în SUA, potrivit unor surse având cunoștințe despre anchetă.

Ziarul local a precizat: „Sursa a declarat că ICE nu are cunoștință de vreo infracțiune comisă de Rios de la reintrarea sa pe teritoriul SUA. Numele său nu figurează în niciun registru de infractori sexuali la nivel de stat sau național“.

Acum, cetățeanul mexican a fost pus sub acuzare pentru pătrundere ilegală în țară, după ce anterior fusese expulzat în urma unei condamnări pentru o infracțiune gravă.

Rios ar putea primi o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare federală și o amendă de 250.000 de dolari, dacă va fi găsit vinovat.

În loc să se integreze în cultura americană, se pare că nici măcar nu s-a deranjat să învețe limba engleză, deoarece la tribunal a avut nevoie de un interpret pentru a înțelege acuzațiile care i se aduc.

Citește și Colorado: Polițistă ucisă de un imigrant ilegal care a fugit de la locul accidentului

Cazul său evidențiază faptul că imigrația ilegală era de multă vreme o problemă, afectând atât președințiile republicane, cât și pe cele democrate.

Cu toate acestea, noile politici ale lui Biden privind ICE, instituite în 2021, au ordonat agenției să se concentreze exclusiv asupra imigranților ilegali care sunt arestați de poliție pentru comiterea unor infracțiuni violente.

Utilizarea resurselor pentru a-i urmări pe cei mai violenți imigranți ilegali sună bine pe hârtie, până când realizezi că, dacă un imigrant ilegal nu este arestat pentru comiterea unei infracțiuni, nimeni nu va încerca să-l deporteze.

Din acest motiv, a fost complet întâmplător faptul că violatorul condamnat a fost prins de data aceasta de autoritățile federale.

Dacă Rios nu ar fi fost atât de prost încât să revină la locul comiterii infracțiunilor sale sau dacă agentul ICE care l-a reținut anterior nu l-ar fi observat pe 4 octombrie, probabil că Rios s-ar fi sustras în continuare autorităților.

Datorită aplicării laxe a legii imigrației de către administrația Biden, se estimează că peste 5,5 milioane de imigranți ilegali au intrat în țară din ianuarie 2021.

Dintre aceștia, aproximativ 1,1 milioane sunt precum Rios – care a traversat granița complet nedetectat.

În afară că respectivii indivizi sunt prinși de poliție pentru comiterea altor infracțiuni, administrația Biden nu îi va expulza prea curând. Așa că problema reprezentată de politica granițelor deschise continuă.

Traducere și adaptare

Tribuna.US