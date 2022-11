Unitatea de combatere a infracțiunilor electorale a lui DeSantis face o altă arestare majoră

Pe măsură ce guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, își continuă eforturile de a asigura integritatea procesului electoral din Florida, el descoperă singurul lucru despre care adepții Stângii afirmă că nu există: frauda electorală.

DeSantis tocmai a anunțat că Election Crime Unit a descoperit încă un caz de fraudă electorală – Cheryl Ann Leslie, arestată sub acuzația că a votat de mai multe ori în state diferite, informează Warner Todd Huston, Western Jurnal.

Împotriva femeii de 55 de ani din Florida au fost formulate două capete de acuzare pentru infracțiune de gradul trei datorită faptului că a votat atât în Alaska, cât și în Florida, a relatat Florida’s Voice News.

Biroul Secretarului de Stat din Florida a declarat presei că Leslie a trimis un buletin de vot prin corespondență în Alaska și apoi a votat personal în Palm Beach County, în perioada votului anticipat.

Cazul a fost preluat de Election Crime Unite pentru investigații suplimentare, iar Leslie a fost reținută în închisoarea din Palm Beach, stabilindu-se o cauțiune de 1.000 de dolari.

Se pare că Leslie, care locuia în Loxahatchee, Florida, și era înregistrată ca democrată, a votat ilegal la alegerile din 2020, potrivit Fox News.

„Departamentul de Stat din Florida, Office of Election Crimes and Security, este recunoscător pentru parteneriatul nostru cu Florida Department of Law Enforcement“, a declarat Cord Byrd, secretar de stat și Chief Election Officer.

„Această arestare confirmă încă o dată fiecărui alegător eligibil din Florida că Departamentul de Stat și FDLE colaborează pentru a asigura integritatea votului lor și a procesului electoral din Florida“.

Office of Election Crimes and Security din Florida este o nouă unitate de poliție creată în 2021 în temeiul legislației aprobate de guvernatorul DeSantis (proiectul de lege al Senatului 524).

DeSantis și-a anunțat încă din luna noiembrie a anului trecut intenția de a crea noua unitate de poliție ca parte a reformelor sale pentru integritatea alegerilor.

Acuzațiile aduse lui Leslie nu sunt primele rezultate obținute de această unitate de combatere a infracțiunilor electorale. Unitatea a formulat acuzații de fraudă electorală pe întreg teritoriul statului, inclusiv împotriva a 20 de persoane care ar fi votat în 2020, deși aveau un cazier care le interzicea să voteze.

Încălcările au fost săvârșite de criminali condamnați și agresori sexuali care au votat fără ca guvernul să le fi restaurat dreptul la vot.

În Florida, condamnaților li s-a restabilit dreptul de vot în 2018, dar există anumite reguli privind această restaurare. De exemplu, criminalii condamnați și agresorii sexuali nu se califică pentru restabilirea dreptului de vot.

„Ei nu au drept de vot pentru că au fost condamnați fie pentru crimă, fie pentru agresiune sexuală. Li s-a anulat dreptul de vot conform legislației din Florida (…) Ceea ce au făcut este o infracțiune, iar acum vor plăti prețul“, se precizează în comunicat.

Dacă vor fi condamnați, ei ar putea primi o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru acuzații de infracțiune de gradul trei.

Când DeSantis a aprobat legislația pentru înființarea noii unități, în aprilie, el a insistat că Florida transmite un „mesaj clar“ celor ce încearcă să submineze procesul electoral.

„Acțiunile de astăzi transmit un semnal clar celor care se gândesc să colecteze buletine de vot sau să voteze în mod fraudulos. Dacă comiteți o infracțiune electorală, veți fi urmăriți penal prin toate mijloacele legale“, a declarat DeSantis.

DeSantis s-a concentrat în mod continuu asupra fraudei electorale încă de la preluarea funcției. În luna septembrie a anului trecut, el a demarat chiar o investigație asupra companiei Facebook pentru manipularea alegerilor din 2020.

Florida nu este singurul stat care face eforturi pentru a pune capăt fraudei electorale. Nu demult, Comisia Electorală din Milwaukee a concediat-o pe Kimberly Zapata pentru că a încercat să intre ilegal în posesia buletinelor de vot prin corespondență ale unor cadre militare, solicitate sub nume false.

De asemenea, un funcționar electoral din Michigan a fost arestat pentru manipularea „extrem de evidentă“ a aparatului de vot. Iar autoritățile din Los Angeles l-au arestat pe directorul general al unei companii de software electoral pentru posibil furt de informații personale ale alegătorilor și legături cu China.

Traducere și adaptare

Tribuna.US