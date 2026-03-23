ICE detașează agenți în aeroporturile americane pe fondul crizei de personal TSA

Agenții ICE au început luni să ofere sprijin în marile aeroporturi din SUA, pe fondul agravării crizei de personal din cadrul TSA, pe durata actualei blocări a activității guvernamentale.

Agenții Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) au început să se prezinte la unele dintre cele mai aglomerate aeroporturi din țară, printre care Aeroportul Internațional Hartsfield-Jackson din Atlanta și Aeroportul JFK, în cadrul unei inițiative federale menite să remedieze deficitul de personal al Administrației pentru Securitatea Transporturilor (TSA).

Măsura vine în contextul în care o închidere parțială a guvernului lasă zeci de mii de angajați TSA fără salariu, contribuind la creșterea numărului de absențe și la cozi mai lungi la controlul de securitate.

La aeroporturile din Houston, New York și Atlanta mai mult de o treime din personalul TSA s-a învoit pe motiv de boală sau a lipsit din alte motive, potrivit oficialilor federali.

Pentru a contribui la reducerea întârzierilor, agenții ICE sunt mobilizați în roluri de sprijin. Oficialii afirmă că aceștia nu efectuează controlul pasagerilor și nu operează echipamente specializate, ci asistă la sarcini precum monitorizarea ieșirilor și gestionarea mulțimilor, astfel încât ofițerii TSA să se poată concentra în continuare pe controlul de securitate.

Conform mai multor rapoarte, se preconizează că agenții ICE vor fi mobilizați în aproximativ 13 aeroporturi majore la nivel național, inclusiv Atlanta, JFK, Newark, Phoenix și New Orleans, deși o listă oficială completă nu a fost confirmată public.

Un raport CNN indică aceste 13 aeroporturi ca fiind:

Chicago O’Hare International Airport (ORD)

Cleveland Hopkins International Airport (CLE)

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL)

Houston’s William P. Hobby Airport (HOU)

John F. Kennedy International Airport (JFK)

New York’s LaGuardia Airport (LGA)

Louis Armstrong New Orleans International Airport (MSY)

Luis Muñoz Marin International Airport in Puerto Rico (SJU)

Newark Liberty International Airport (EWR)

Philadelphia International Airport (PHL)

Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX)

Pittsburgh International Airport (PIT)

Southwest Florida International Airport (RSW)

Tom Homan, „țarul” frontierelor, a declarat că această inițiativă are ca scop sprijinirea operațiunilor TSA, nu înlocuirea lor.

„Suntem acolo doar pentru a ajuta TSA să-și facă treaba în domenii care nu necesită expertiza lor specializată, cum ar fi controlul cu aparatul cu raze X”, a spus Homan. „Nu suntem instruiți în acest sens? Nu vom face asta. Dar există roluri pe care le putem îndeplini pentru a elibera ofițerii TSA de sarcinile nesemnificative, cum ar fi paza unei ieșiri, astfel încât aceștia să se poată întoarce la aparatele de scanare și să poată dirija oamenii mai repede”.

Măsura vine pe fondul unei presiuni tot mai mari asupra operațiunilor aeroportuare la nivel național, pe măsură ce greva continuă.

Aproximativ 50.000 de angajați ai TSA lucrează fără să fie plătiți, iar rata absențelor a crescut semnificativ peste nivelurile obișnuite, ceea ce duce la cozi mai lungi și întârzieri la punctele de control de securitate.

