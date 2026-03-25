SUA trimit Iranului un plan de 15 puncte pentru încetarea războiului. Atacurile continuă

Planul, care a fost transmis Iranului prin intermediul Pakistanului, ar aborda programele iraniene de rachete balistice și nucleare, precum și chestiuni legate de Strâmtoarea Ormuz.

Statele Unite au transmis Iranului un plan în 15 puncte menit să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit The New York Times, care citează doi oficiali informați cu privire la această chestiune.

Statele Unite iau în considerare declararea unui armistițiu de o lună, perioadă în care ar urma să aibă loc negocierile privind acordul.

Planul în 15 puncte ar conține, potrivit unor surse, prevederi precum desființarea tuturor capacităților nucleare iraniene existente, angajamentul Iranului de a înceta eforturile de a obține arme nucleare și cerința ca orice uraniu deja îmbogățit să fie scos din Iran.

Planul propus ar impune, de asemenea, regimului iranian să înceteze finanțarea și înarmarea tuturor grupărilor afiliate din regiune.

Strâmtoarea Ormuz ar urma să fie declarată zonă maritimă liberă și să rămână deschisă în cadrul eventualului acord.

Negocierile dintre SUA și Iran sunt în curs, afirmă Trump

Marți dimineață, președintele Donald Trump a declarat reporterilor în Biroul Oval că negocierile dintre SUA și Iran sunt în curs și că Iranul își dorește „foarte mult” să ajungă la un acord.

„De fapt, discutăm cu persoanele potrivite, iar acestea își doresc atât de mult să ajungă la un acord, încât nici nu vă puteți imagina cât de mult își doresc acest lucru”, a spus Trump.

Trump a declarat că Iranul a acceptat deja să renunțe la programul de arme nucleare și că SUA se află într-o „poziție bună de negociere”.

„Nu vor exista arme nucleare. Iranul a acceptat acest lucru. Ne aflăm într-o poziție bună de negociere. Suntem cu mult înaintea programului, iar ei nu au nici marină militară, nici forțe aeriene, nici protecție antirachetă. Am distrus majoritatea rachetelor lor”.

Negocierile sunt purtate, în principal, de oficiali de rang înalt din aparatul diplomatic și de securitate al Republicii Islamice. Figura centrală a delegației iraniene este ministrul de externe, Abbas Araghchi, care conduce echipa de negociatori în discuțiile privind programul nuclear și ridicarea sancțiunilor economice. De asemenea, în arhitectura decizională de la Teheran un rol important îl are Consiliul Suprem de Securitate Națională, reprezentat de persoane precum Ali Larijani, apropiat de liderul suprem, care influențează direcția strategică a negocierilor și transmite semnale publice privind disponibilitatea Iranului pentru dialog.

În același timp, procesul diplomatic este marcat de ambiguitate și tensiuni interne în cadrul conducerii iraniene. Deși președintele Masoud Pezeshkian a autorizat inițierea negocierilor, pozițiile oficialilor variază de la deschidere prudentă până la respingere fermă a dialogului cu Washingtonul, reflectând lipsa de încredere în SUA și presiunile politice interne.

