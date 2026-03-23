Trump amână atacurile asupra centralelor electrice din Iran, invocând discuții „productive”

Președintele Donald Trump a amenințat că va „distruge complet” centralele electrice din Iran, dacă regimul nu va pune capăt blocadei asupra Strâmtorii Ormuz, care a determinat o creștere vertiginoasă a prețurilor la energie la nivel mondial.

Președintele Donald Trump a afirmat luni că Statele Unite și Iranul au purtat în ultimele două zile discuții „foarte bune și productive” cu privire la încetarea definitivă a războiului.

„Mă bucur să anunț că Statele Unite ale Americii și Iranul au purtat, în ultimele două zile, discuții foarte bune și productive cu privire la o soluționare completă și totală a ostilităților noastre din Orientul Mijlociu”, a scris Trump pe Truth Social.

Trump a adăugat că, pe baza „tonului” discuțiilor, pe care le-a descris ca fiind „aprofundate, detaliate și constructive”, a dat instrucțiuni Departamentului Apărării să amâne atacurile militare planificate asupra centralelor electrice și infrastructurii energetice iraniene.

Potrivit președintelui, amânarea va dura cinci zile, „în funcție de rezultatul întâlnirilor și discuțiilor în curs”.

„Sunt încântat să anunț că Statele Unite ale Americii și Iran au avut, în ultimele două zile, discuții foarte bune și productive privind o rezolvare completă și totală a ostilităților noastre din Orientul Mijlociu. Pe baza tonului și naturii acestor discuții aprofundate, detaliate și constructive, care vor continua pe parcursul săptămânii, am instruit Departamentul de Război să amâne orice și toate loviturile militare împotriva centralelor electrice și infrastructurii energetice iraniene pentru o perioadă de cinci zile, în funcție de succesul întâlnirilor și discuțiilor în desfășurare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme! Președintele Donald J. Trump”

Prețul petrolului scad cu peste 13%

Prețul petrolului au scăzut la scurt timp după anunțul lui Trump, reflectând așteptările pieței privind o posibilă detensionare a situației din regiune.

Prețurile petrolului au scăzut cu peste 13%. Contractele pe țițeiul Brent LCOc1 au scăzut cu aproximativ 17 dolari, sau 15%, până la un minim al sesiunii de 96 dolari pe baril la ora 11:08 GMT, în timp ce țițeiul West Texas Intermediate CLc1 din SUA a scăzut cu 13 dolari, sau aproximativ 13,5%, până la un minim al sesiunii de 85,28 dolari, potrivit Reuters.

