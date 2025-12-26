America are nevoie de mai mulți bărbați pregătiți pentru căsătorie

Căsătoria, disprețuită de multe elite, s-a prăbușit în rândul clasei muncitoare Dacă bunăstarea unei națiuni depinde de puterea familiilor sale, Am

Dacă bunăstarea unei națiuni depinde de puterea familiilor sale, America se află în dificultate, scrie William A. Galston pentru The Wall Street Journal.

Între 1950 și 1980, aproximativ 6% dintre persoanele în vârstă de 40 de ani nu se căsătoriseră niciodată. Apoi, rata persoanelor care nu se căsătoriseră niciodată a început să crească inexorabil, ajungând la 25% în 2020.

În anii 1960, opinia generală era că ascensiunea feminismului și a atitudinilor anti-căsătorie ar submina „valorile familiei” în rândul elitei cu studii superioare, dar căsătoria ar rămâne puternică în rândul americanilor din clasa muncitoare. S-a întâmplat exact invers: rata căsătoriilor a scăzut ușor în rândul celor cu studii superioare și a scăzut drastic în rândul celor fără studii superioare.

Tiparele de frecventare a facultății s-au schimbat semnificativ în ultimii 50 de ani. În 1975, ponderea bărbaților cu studii superioare era aproape dublă față de cea a femeilor. La mijlocul anilor 1990, ponderile s-au egalizat. Astăzi, 46% dintre femeile de 45 de ani au studii superioare de patru ani, comparativ cu doar 39% dintre bărbații de aceeași vârstă.

Această diferență continuă să crească. 44% dintre femeile americane cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani sunt înscrise la facultate sau la studii postuniversitare, comparativ cu 34% dintre bărbați. 57% dintre studenții universitari și 61% dintre cei care urmează studii postuniversitare sunt femei.

Aceste date generează o enigmă: întrucât numărul femeilor cu studii superioare îl depășește pe cel al bărbaților cu studii superioare cu o marjă tot mai mare, s-ar putea prevedea o tendință descendentă în ceea ce privește căsătoria pentru aceste femei. Acest lucru nu s-a întâmplat.

De la începutul anilor 1990, procentul femeilor de 35 de ani cu diplomă de licență care sunt căsătorite a rămas constant, la aproximativ 70%. Proporția femeilor de 35 de ani fără studii superioare care sunt căsătorite a scăzut de la 70% la 50%.

Un nou articol al economiștilor Clara Chambers, Benjamin Goldman și Joseph Winkelmann rezolvă acest aparent paradox. Confruntate cu o penurie de bărbați cu studii superioare, femeile cu studii superioare sunt din ce în ce mai predispuse să se căsătorească cu bărbați cu venituri mari, dar fără studii superioare.

În ultimii 50 de ani, ponderea femeilor cu vârste cuprinse între 40 și 49 de ani, cu studii superioare și căsătorite cu bărbați fără studii superioare, s-a înmulțit de patru ori, de la 2,3% la aproape 10%.

Ei scriu că această schimbare, combinată cu vremurile grele pentru bărbații din clasa muncitoare în general, a „redus drastic numărul partenerilor stabili din punct de vedere economic disponibili pentru femeile fără studii superioare”, subminând perspectivele lor de căsătorie. Deoarece fertilitatea în această categorie nu a scăzut la fel de rapid ca rata căsătoriilor, „o proporție din ce în ce mai mare de copii născuți din mame fără studii superioare sunt crescuți în afara familiilor căsătorite cu doi părinți”.

America nu se confruntă cu o criză generală a căsătoriilor, ci cu o criză a căsătoriilor în rândul clasei muncitoare. SUA poate continua să o ignore, așa cum a făcut-o timp de o generație, sau poate face ceva.

Bărbații din clasa muncitoare cu competențe valorificate pe piața muncii și obiceiuri de muncă fiabile pot avea succes în economia actuală. Instalatorii începători câștigă aproape 50.000 de dolari pe an, în timp ce instalatorii cu experiență pot câștiga de două ori mai mult. Alți meseriași calificați – electricieni, mecanici auto, zidari – se bucură, de asemenea, de salarii inițiale decente și perspective bune.

Dar există o penurie de competențe în întreaga noastră economie. Directorul general al Ford s-a plâns recent de incapacitatea companiei sale de a ocupa 5.000 de posturi vacante pentru mecanici bine pregătiți, în ciuda salariilor anuale de până la 120.000 de dolari.

Rezolvarea acestor probleme nu este o știință complicată. SUA are nevoie de mai multe licee care să ofere formare profesională pentru secolul XXI, precum și programe standard de pregătire pentru facultate, mai multă colaborare între întreprinderi și colegii comunitare pentru a preda competențele de care au nevoie economiile locale și mai multe stagii de ucenicie pentru a conecta studenții la lumea muncii.

Și învățământul superior ar trebui să-și aducă contribuția. Bărbații care încep facultatea sunt mult mai predispuși decât femeile să renunțe la studii înainte de a obține diploma, adesea acumulând datorii fără a-și îmbunătăți perspectivele economice. Facultățile ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a monitoriza progresul studenților de sex masculin, pentru a-i convinge să nu renunțe la studii și pentru a păstra legătura cu cei care renunță, dar ar putea dori să se întoarcă, oferindu-le ajutor.

Armata este o altă cale către oportunități, dar un studiu realizat în 2023 de Departamentul Apărării a constatat că 77% dintre tinerii americani nu se calificau pentru serviciul militar. Mulți erau supraponderali sau sufereau de probleme de sănătate mintală sau de abuz de droguri. Un studiu anterior a constatat că aproape 1 din 4 absolvenți de liceu nu puteau promova Testul de calificare pentru forțele armate, testul de bază al armatei pentru a evalua aptitudinile educaționale necesare pentru a servi.

Iată o idee: la începutul anului al treilea de liceu, elevii ar trebui să fie testați în conformitate cu standardele fizice, mentale și educaționale ale armatei. Celor care nu trec testul li s-ar putea oferi programe de recuperare pe durata rămasă de studii.

Dacă Americii îi pasă de rata căsătoriilor în rândul americanilor din clasa muncitoare, trebuie să se concentreze pe creșterea numărului de bărbați fără studii superioare care pot oferi tinerelor femei ceea ce caută într-un soț.

