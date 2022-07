Îl abandonează catolicii pe Biden?

În 2020, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne, Joe Biden a câștigat votul catolicilor cu un avans de cinci puncte procentuale față de Donald Trump. Dar Biden „a pierdut teren semnificativ în rândul catolicilor de la alegerea sa“, relatează Susan Crabtree de la RealClearPolitics.

Citând „concluziile celui mai recent sondaj privind starea de spirit a alegătorilor catolici realizat de RealClear Opinion Research în parteneriat cu rețeaua de televiziune cu tematică catolică EWTN“, Crabtree anunță că, în prezent, „doar 47% dintre catolici sunt mulțumiți de performanța profesională a lui Biden, în timp ce 53% o dezaprobă“, analizează George Neumayr pentru American Spectator.

Biden rămâne popular în rândul catolicilor hispanici – „rata de susținere a lui Biden în rândul catolicilor latino-americani se situează la un impresionant 59%“, scrie Crabtree – dar popularitatea sa în rândul catolicilor albi a scăzut brusc și se situează la doar 36%.

Având în vedere agenda extrem de anti-catolică a lui Biden – începând de la promovarea agresivă a ideologiei LGBTQ până la sprijinul său ferm pentru avort – ne-am aștepta ca aceste cifre să fie chiar mai rele.

Biden nu le-a dat catolicilor fideli învățăturii Bisericii niciun motiv pentru a-l susține. Faptul că aproape jumătate dintre ei continuă să privească favorabil prestația sa indică liberalismul din interiorul Bisericii.

Cu toate acestea, se pare că ostilitatea lui Biden față de libertatea religioasă – administrația sa o atacă pe mai multe fronturi, punând la cale planuri de discriminare împotriva spitalelor catolice, a agențiilor catolice de adopție și a unor grupuri precum Little Sisters of the Poor – este unul dintre factorii care explică îndepărtarea catolicilor de el.

Potrivit lui Crabtree, „în proporție de 59%-30%, alegătorii catolici susțin ‘legea drepturilor de conștiință’ din epoca Trump, care permite angajaților din domeniul medical să nu ia parte la procedurile (cum ar fi avortul, terapia de schimbare de sex, sinuciderea asistată de medic) care intră în conflict cu convingerile lor religioase sau morale“.

Jumătate dintre catolicii intervievați și-au exprimat o părere favorabilă despre Trump, ceea ce sugerează că acesta ar putea obține un sprijin mai mare decât în 2020 în cazul în care ar candida din nou.

Crabtree a menționat, de asemenea, că 82% dintre catolici „au declarat că ar fi mai predispuși să voteze pentru un candidat care sprijină libertatea religioasă“ – un alt semn rău pentru Biden și democrați.

Biden a făcut din sprijinul acordat ideologiei transgender unul din elementele emblematice ale administrației sale. „Egalitatea transgender este principala problemă a timpurilor noastre în domeniul drepturilor civile“ a declarat el.

Dar catolicii, printre alte grupuri religioase, nu par să fie de acord cu el. „În ceea ce privește identitatea de gen, o majoritate covârșitoare a catolicilor (63%-25%) consideră că genul a fost creat de Dumnezeu și nu ales de oameni“, scrie Crabtree.

„În ceea ce privește ideea controversată de a permite persoanelor transgender să facă parte din echipele sportive feminine, 56% consideră că permiterea unei astfel de competiții intră în conflict cu învățătura catolică“.

Biden susține că anularea deciziei Roe vs. Wade va fi în beneficiul democraților în toamnă și că republicanii se vor confrunta cu o „mini-revoluție“ datorită presupusului lor extremism.

Dar, după cum reiese din declinul popularității sale în rândul catolicilor, Biden plătește costul politic al adoptării extremismului partidului său în ceea ce privește avortul, o problemă pe care anularea lui Roe nu a diminuat-o, ci a exacerbat-o.

Președintele s-a alăturat altor democrați în a alunga din partid adepții pro-viață. Acum nu mai poate atrage de partea sa niciun membru pro-viață în statele care adoptă restricții privind avortul.

Biden obișnuia să deplângă lipsa de moderație a partidului său. Acum o celebrează și ține prelegeri ridicole despre America ca fiind o țară cunoscută istoric drept pro-avort, așa cum a făcut la începutul acestei luni, când a anunțat noi ordine executive în sprijinul avortului.

Aceste afirmații nu-l reprezintă deloc pe Joe Biden de altădată, care declara: „Nu-mi place decizia Curții Supreme privind avortul. Cred că a mers prea departe. Nu cred că o femeie are dreptul exclusiv de a decide ce ar trebui să se întâmple cu corpul ei“.

De-a lungul carierei sale de senator, Biden a susținut, de asemenea, Amendamentul Hyde, o interdicție privind finanțarea avortului din banii contribuabililor.

Renunțând la orice aparență de moderație pe acest subiect și vânzându-se complet activiștilor de la Planned Parenthood, Biden se află într-o situație politică mai dificilă decât cea a Republicanilor.

Deși susținerea catolicilor pentru avort este mult mai mare decât s-ar aștepta unii, având în vedere învățătura oficială a Bisericii cu privire la acest subiect (doar 9% dintre catolici se opun avortului în toate cazurile), sondajul indică faptul că majoritatea catolicilor nu împărtășesc absolutismul de care Biden dă dovadă în privința avortului.

Crabtree spune că „un procent ridicat de catolici, 65%-23%“ știu că avortul „intră în conflict cu învățătura catolică“ și, cu o diferență de 68% la 23%, acești alegători susțin „consimțământul parental pentru minore înainte de efectuarea unui avort“.

O mare majoritate a catolicilor, scrie ea, „se opun accesului nerestricționat la avort“.

Deci, chiar și cu diviziunile liberale din Biserică, Biden pierde controlul asupra votului catolic. Activismul său secular trezit, care se opune învățăturii Bisericii într-o gamă largă de subiecte, îl ajung din urmă.

Fără îndoială că și modul defectuos în care a gestionat economia, precum și creșterea inflației, i-au afectat popularitatea în rândul alegătorilor catolici.

Este norocos că hispanicii catolici, spre deosebire de evanghelici, îi sunt încă alături. Dacă hispanicii catolici l-ar părăsi, problema sa cu catolicii ar deveni catastrofală. (Philip Bump de la Washington Post susține că încercările Republicanilor de a atrage de partea lor catolicii hispanici vor eșua din cauza acceptării tot mai mari a avortului de către acest segment demografic).

Atât în America de Nord, cât și în America de Sud, protestanții hispanici, nu catolicii hispanici, sunt cei care împing politica spre dreapta. Chiar și un Partid Republican cu probleme poate obține multe victorii în acest context, atâta timp cât nu se alătură democraților în ideologia lor trezită distructivă.

După cum reiese din sondajele realizate în rândul catolicilor, cu cât alegătorul este mai devotat din punct de vedere religios, cu atât mai mult înclină spre candidații conservatori.

Chiar dacă, tehnic vorbind, Biden este al doilea președinte catolic din istoria Americii, el prezidează cea mai anti-catolică administrație din toate timpurile. L-a depășit chiar și pe Obama și mandatul său privind contracepția.

Biden face presiuni asupra spitalelor catolice pentru a efectua operații de schimbare de sex și alte proceduri contrare învățăturii catolice. Cum ar putea o astfel de agendă radicală să nu-i afecteze popularitatea în rândul alegătorilor catolici?

S-ar părea că tot ceea ce trebuie să facă acum Republicanii pentru a câștiga votul catolicilor în 2022 și 2024, precum și voturile altor segmente cu predilecție democrate, este să stea pur și simplu deoparte cât timp Biden se afundă tot mai adânc în ideologia trezită nepopulară a partidului său.

