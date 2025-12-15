Illinois: Pritzker semnează legea care permite sinuciderea asistată de stat

Eutanasia asistată de stat nu numai că îi presează pe pacienți să aleagă sinuciderea, dar și duce inevitabil la situații în care sistemele de sănătate

Guvernatorul statului Illinois, democratul J.B. Pritzker, a semnat vineri un proiect de lege care le va permite medicilor din stat să prescrie moartea propriilor pacienți.

Conform noii legi, care va intra în vigoare în septembrie 2026, persoanele cu boli terminale cu vârsta peste 18 ani vor putea obține un medicament pentru sinucidere de la medicul lor, Illinois devenind astfel al 12-lea stat din SUA care permite sinuciderea asistată.

Sinuciderea aistată de stat și uciderea în masă a copiilor prin avort sunt probabil cele mai clare semne că o societate este bolnavă, iar Pritzker nu a făcut decât să faciliteze carnagiul în Illinois în timpul mandatului său.

Democrații din Illinois au impus proiectul de lege, trecând cu greu prin ambele camere legislative, în ciuda majorității democratice, în timp ce republicanii au subliniat pe bună dreptate că acesta introducea o „cultură a morții”.

Sinuciderea asistată legalizată s-a răspândit în mare măsură deoarece declinul creștinismului în Statele Unite a făcut ca oamenii să fie incapabili să înțeleagă în mod corespunzător suferința și moartea umană, după cum a demonstrat sponsorul proiectului de lege democrat, senatoarea de stat Linda Holmes, care a spus că măsura a fost inspirată de lupta părinților ei cu cancerul.

„Nu voi uita niciodată sentimentul de neputință pe care l-am simțit văzându-i suferind, fără să pot face nimic pentru a-i ajuta”, a spus ea. „Cred că fiecare pacient adult, în deplinătatea facultăților mintale, ar trebui să aibă această opțiune în îngrijirea de la sfârșitul vieții, în cazul în care suferința sa devine insuportabilă”.

Cu alte cuvinte, ar fi preferat ca părinții ei să se sinucidă.

Deși susținătorii sinuciderii asistate pun adesea accentul pe suferința pacientului, declarația lui Holmes sugerează că suferința celor din jur poate fi, de asemenea, un factor în alegerea mortală, ridicând posibilitatea foarte reală ca presiunea externă să determine o persoană să aleagă sinuciderea asistată.

Liderul minorității republicane din Camera Reprezentanților, Tony McCombie, care s-a opus legii, a observat: „Când mama mea a murit acasă, știu că ar fi ales această cale pentru a ne ușura durerea, nu pe a ei”.

Access Living, un grup care s-a opus proiectului de lege, a făcut o observație similară, președinta organizației, Karen Tamley, afirmând:

„Legalizarea sinuciderii asistate medical în Illinois va expune comunitatea noastră riscului unei presiuni subtile, dar periculoase, de a ne pune capăt vieții, în loc să primim îngrijirea de care avem nevoie”.

Declarația lui Pritzker arată, de asemenea, că sprijinul pentru a lăsa oamenii să se sinucidă are adesea ca scop liniștirea minților imature ale membrilor familiei, nu a persoanelor în fază terminală.

„Am fost profund impresionat de poveștile locuitorilor din Illinois sau ale celor dragi lor care au suferit de o boală terminală devastatoare și am fost mișcat de dedicarea lor de a lupta pentru libertate și alegere la sfârșitul vieții, în mijlocul unei suferințe personale”, a spus Pritzker.

Pentru a fi eligibil să solicite medicamente pentru sinucidere, un pacient adult trebuie să fi fost diagnosticat de doi medici și să i se fi dat un prognostic de șase luni sau mai puțin de viață. Pacientul va trebui, de asemenea, să facă mai multe cereri verbale și scrise în prezența martorilor. Proiectul de lege nu permite ca tutorii, reprezentanții legali, documentele legale preventive sau alte împuterniciri să fie suficiente.

Medicii vor fi, de asemenea, obligați să ateste că pacientul este „în deplinătatea facultăților mintale” și să discute cu acesta despre alte opțiuni, cum ar fi îngrijirea paliativă și sanatoriu.

Așa cum americanii știu la ce să se aștepte din partea legilor privind avortul, aceste garanții minime vor fi cu siguranță eliminate până când oamenii vor putea comanda medicamente pentru sinucidere prin poștă, la fel ca pilulele pentru avort.

Potrivit Chicago Sun Times, „furnizorii de servicii medicale nu sunt obligați să participe” la administrarea medicamentului letal.

Semnarea proiectului de lege de către Pritzker vine la doar câteva săptămâni după întâlnirea sa cu Papa Leo XIV, care este originar din Illinois. Democratul din Illinois a declarat că a menționat problema Papei, „recunoscând că pot exista lucruri asupra cărora nu suntem de acord”.

Conferința Catolică din Illinois a emis o declarație pe 31 octombrie în care afirma că „în loc să semneze acest proiect de lege, îi cerem guvernatorului să extindă și să îmbunătățească programele de îngrijire paliativă”. Conferința a adăugat că aceste programe „reprezintă o alternativă plină de compasiune și acceptabilă din punct de vedere moral la sinuciderea asistată”.

Măsura privind sinuciderea, la care s-au opus numeroase grupuri religioase, a fost adoptată de Senatul statului de Halloween, iar Pritzker a semnat-o de sărbătoarea Fecioarei Maria din Guadalupe.

Înainte de semnarea proiectului de lege, Conferința Catolică și cardinalul Blase Cupich din Chicago l-au îndemnat pe Pritzker „nu numai să blocheze acest proiect de lege în totalitate, ci și să abordeze în mod uman motivele pentru care unii consideră sinuciderea asistată ca fiind singura lor opțiune”.

„Este împotriva bunului simț ca statul nostru să instituie o linie telefonică de urgență pentru sinucideri 9-8-8, să mărească finanțarea programelor de prevenire a sinuciderilor și apoi să adopte o lege care, pe baza experienței altor jurisdicții, duce la mai multe sinucideri”, au spus ei.

Eutanasia aprobată de stat nu numai că îi presează pe pacienți să aleagă sinuciderea, dar și duce inevitabil la situații în care sistemele de sănătate îi obligă pe pacienți să se sinucidă. Canada a încercat deja să ucidă cât mai mulți dintre proprii cetățeni prin sistemul său de „asistență medicală în moarte” (MAID), în cadrul căruia medicii ar fi încurajat sinuciderea pacienților cu dizabilități care nu doreau acest lucru, după cum Tribuna Românească din Chicago a mai raportat.

Dar și pacienții cu boli cronice tratabile sunt condamnați la moarte în cadrul acestui sistem, cum este cazul canadiencei Jolene Van Alstine, care a suferit ani de zile de o afecțiune dureroasă, dar tratabilă.

Deoarece provincia ei nu are un chirurg care să poată efectua operația și niciun endocrinolog nu i-a dat Van Alstine o trimitere pentru a se opera în altă parte în Canada, cea mai bună soluție pe care au putut-o oferi autoritățile canadiene a fost sinuciderea.

