SUA sunt dispuse să ofere Ucrainei garanții de securitate în încercarea de a ieși din impasul negocierilor de pace

Washingtonul promite să solicite sprijinul Senatului pentru rolul SUA în protejarea Ucrainei împotriva unor viitoare atacuri ale Rusiei, o necesitate pentru Kiev

Statele Unite s-au angajat să protejeze Ucraina de orice atac rus viitor, au declarat oficialii americani, oferindu-se să sprijine garanțiile de securitate europene și să solicite sprijinul Senatului pentru rolul promis de Washington, pe care încă nu l-a detaliat public, potrivit unor surse oficiale citate de The Wall Street Journal.

Angajamentul american, pe care oficialii ruși îl vor contesta probabil, a fost făcut în a doua zi a discuțiilor de la Berlin între liderii și înalții oficiali ai Statelor Unite, Ucrainei și Europei. Rămâne neclar în ce măsură Washingtonul ar interveni militar.

Schimbarea ar putea elimina unul dintre cele mai mari obstacole în calea semnării unui acord de pace între Kiev și Rusia, dar rămâne un obstacol și mai mare, legat de teritoriu. Rămâne nerezolvată problema teritoriilor disputate pe care Kievul le-ar păstra și dacă Ucraina s-ar retrage unilateral dintr-o zonă a regiunii Donețk pe care o controlează în prezent.

Oficialii europeni au oferit Ucrainei, timp de luni de zile, garanții de securitate pentru a descuraja un viitor atac rus, dar au subliniat necesitatea unui sprijin din partea SUA pentru a susține aceste planuri. Oficialii europeni au sfătuit Ucraina să acționeze cu prudență în ceea ce privește acordarea altor concesii majore până când nu vor avea asigurat sprijinul militar clar al SUA.

Oficialii americani au declarat că au ajuns la un consens cu Ucraina în privința a 90% din problemele discutate după opt ore de discuții față în față, începând de duminică, între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și trimisul președintelui Trump în Rusia, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele lui Trump.

Trump a declarat reporterilor la Casa Albă că discuțiile au fost „foarte bune”, menționând că a purtat numeroase conversații cu președintele rus Vladimir Putin.

În timp ce oficialii americani insistă că nu exercită presiuni nejustificate asupra Ucrainei, administrația Trump dorește ca acordul să fie încheiat până la sfârșitul anului, dacă este posibil. Oficialii ucraineni și europeni sunt sceptici că se poate ajunge la un acord atât de repede.

Deasupra negocierilor planează îndoieli cu privire la faptul dacă Rusia ar accepta vreun acord care să o oblige să facă compromisuri teritoriale și dacă Moscova ar respinge tocmai genul de garanții de securitate pentru Ucraina care ar satisface Kievul.

Moscova a declarat că se va opune ferm dacă propunerile elaborate de Kiev și Bruxelles, precum garanțiile de securitate susținute de SUA, vor fi incluse în planul de pace.

„Aș spune că a fost foarte, foarte pozitiv din aproape toate punctele de vedere”, a declarat unul dintre oficialii americani. „Am ajuns la un consens cu privire la o serie de aspecte pe care le considerăm esențiale pentru încheierea unui acord de pace. Mai avem însă și câteva lucruri de discutat”.

Garanțiile de securitate ar include monitorizarea, verificarea și eliminarea conflictelor, au declarat oficialii, și ar stabili rolul pe care l-ar juca SUA în cazul în care Rusia ar încălca un acord de pace și ar reveni pentru a ataca Ucraina. Acestea ar include, de asemenea, furnizarea de arme pentru a descuraja forțele ruse. Oficialii americani nu au dat detalii despre rolul SUA, în afară de a reitera că Washingtonul nu va trimite trupe terestre.

Prezența în delegația americană a generalului Alexus Grynkewich din Forțele Aeriene ale SUA, care conduce atât operațiunile militare ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, cât și Comandamentul European al SUA, a subliniat seriozitatea discuțiilor privind aspectele militare ale unui acord de încetare a focului.

Trump a declarat în august că Washingtonul era pregătit să utilizeze forța aeriană pentru a sprijini trupele europene din Ucraina.

O declarație semnată luni de o serie de lideri europeni a salutat convergența mai mare între SUA și Ucraina în ceea ce privește încheierea războiului. Aceștia au afirmat că garanțiile de securitate vor include ajutorul pentru regenerarea forțelor armate ucrainene cu până la 800.000 de soldați, securizarea spațiului aerian al Ucrainei și angajamente juridice obligatorii de a veni în ajutorul Ucrainei în cazul unui atac rus.

„Aceste măsuri pot include forță armată, asistență în domeniul informațiilor și logistică, acțiuni economice și diplomatice”, au declarat liderii.

Într-un document semnat de oficialii europeni se menționează că Washingtonul este dispus să ofere și sprijin logistic și informații.

Oficialii americani au declarat că garanțiile, care sunt prevăzute într-un proiect de document elaborat de armata americană, europeană și ucraineană, ar fi similare cu garanțiile prevăzute la articolul 5 din Tratatul NATO, referindu-se la o parte a tratatului fondator care se referă la apărarea colectivă.

Zelenski, vorbind la o conferință de presă, a declarat că s-au înregistrat progrese în ceea ce privește garanțiile de securitate și că Washingtonul ascultă preocupările Ucrainei. El a spus că ceea ce a numit părțile „distructive” ale propunerii inițiale au fost eliminate din document, dar că Ucraina va avea nevoie de Washington pentru a media problemele teritoriale.

Rezolvarea diferendelor teritoriale pare în continuare foarte complexă. Statele Unite fac presiuni pentru crearea unei zone economice demilitarizate într-o parte a provinciei Donețk, care se află încă sub controlul Ucrainei. Ucraina s-a opus cu vehemență retragerii trupelor sale din zonă, dar Rusia a promis că va obține controlul complet asupra întregii regiuni Donbas.

Luna trecută, Washingtonul a propus ca Rusia să aibă suveranitate asupra zonei controlate de Ucraina. Oficialii europeni și ucraineni se tem că nimic nu ar putea împiedica Kremlinul să ocupe zona cu trupe și să preia controlul asupra unora dintre cele mai importante fortificații defensive ale Ucrainei.

Oficialii americani au declarat că, în cele din urmă, Rusia și Ucraina vor trebui să găsească o soluție la această problemă.

