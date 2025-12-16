Intifada împotriva evreilor ajunge în Australia

Dacă terorismul nu încetează, guvernele vor răspunde în cele din urmă cu represiune Încă mai sosesc știri despre atacul îngrozitor de la Bondi Beac

Încă mai sosesc știri despre atacul îngrozitor de la Bondi Beach, Sydney, unde doi bărbați au tras asupra mulțimii de evrei pașnici care sărbătoreau prima seară de Hanukkah. La momentul publicării, 15 victime și unul dintre atacatori au fost declarați morți, iar 27 de persoane au fost internate în spital.

Atacul a lovit ca un trăsnet comunitatea evreiască strâns unită din această țară. Liderii erau de mult timp îngrijorați de episoadele de ură împotriva evreilor din Australia, încurajate uneori, ca și aici, de politicieni dispuși să scormonească în canalizare în căutare de voturi. Dar acum nu mai există scăpare de adevărul urât. Evreii australieni se află în prima linie a unui război nemilos, scrie WSJ.

Partidul Laburist, care guvernează în prezent Australia, seamănă în anumite privințe cu Partidul Democrat din SUA. Timp de mulți ani, Partidul Laburist a fost casa majorității populației evreiești din țară, dar astăzi este influențat de voci militant anti-sioniste și din ce în ce mai antisemite.

Pe măsură ce antisemitismul a explodat în toată Australia în urma atacului Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, guvernul laburist a adoptat strategia puțin energică a concilierii. În speranța de a-i potoli pe antisemiti prin acceptarea a ceea ce a presupus în zadar că ar fi „preocupările lor legitime”, guvernul a luat măsura profund neserioasă de a „recunoaște” statul palestinian inexistent.

Progresiștii îngâmfați au salutat splendoarea multigenerată a noii Australii multiculturale care renaște din cenușa unei civilizații occidentale abandonate. Uneori, comentariile liderilor cu privire la pericolele cu care se confruntă comunitatea evreiască au făcut ecou tweet-ului din 2016 al regretatului comediant Norm Macdonald: „Ceea ce mă îngrozește este dacă ISIS ar detona un dispozitiv nuclear și ar ucide 50 de milioane de americani. Imaginați-vă reacția împotriva musulmanilor pașnici?”

Există un adevăr sumbru aici. Sloganuri precum „globalizați intifada” fie nu înseamnă nimic, fie înseamnă sprijin pentru masacre precum cea de pe plaja Bondi – și cea de la festivalul de muzică Nova, lângă Fâșia Gaza. Din fericire, majoritatea celor care scandează astfel de sloganuri nu au nicio idee despre ce strigă și doar urmează în mod orb turma. Însă o minoritate periculoasă, pentru care globalizarea terorii și uciderea aleatorie a evreilor a devenit un scop în viață, încearcă să transforme agitația studențească într-o mișcare durabilă și speră că obiceiurile de ură învățate de mici vor persista și în viața adultă. Acești ucigași nebuni și cei care îi ajută sau chiar îi tolerează nu au loc în societățile civilizate, iar fiecare societate are dreptul și datoria de a se proteja de ei.

Cei mai răi antisemiti din zilele noastre sunt adesea oameni seculari de origine occidentală, iar musulmanii nu vor fi singurele ținte ale unei reacții în masă la o campanie teroristă. Dar dacă axa incongruentă a oamenilor plini de ură, compusă din extremiști de stânga occidentali, „postliberali” rasiști de extremă dreapta și musulmani radicalizați, se apropie de visul lor de un război universal împotriva evreilor, atitudinile publice și politicile se vor schimba rapid și drastic.

Comunitățile civilizate nu pot și, în cele din urmă, nu vor tolera nivelurile de anarhie și violență pe care le-ar aduce o intifada globalizată. Consecințele vor fi probabil mai puțin grave pentru evrei decât pentru comunitățile, fie ele politice, religioase sau etnice, care tolerează sau celebrează genocidarii din rândurile lor.

Mai multe acte de terorism împotriva evreilor și a altor ținte din SUA și din străinătate nu vor convinge americanii de justețea cauzei palestiniene. În cele din urmă, acestea vor genera o reacție la fel de intensă și potențial la fel de represivă ca măsurile luate împotriva străinilor inamici și a simpatizanților suspectați în conflictele americane anterioare.

La fel cum Israelul și-a închis granițele și a intensificat securitatea ca răspuns la atacurile teroriste palestiniene din timpul intifadelor, țări precum SUA și Australia, provocate prea mult, vor lua măsuri pentru a exclude imigranții, studenții și alți vizitatori care încurajează, simpatizează sau chiar flirtează cu astfel de răutăți.

Vor face și mai mult. Orice lucru asemănător paradisului terorist pe care îl caută genocidarii ar declanșa o reacție publică copleșitoare, dincolo de orice ar fi sperat vreodată senatorul Joseph McCarthy. Profesorii și administratorii școlilor și universităților ar fi investigați pentru orice semn de simpatie față de criminali. Medicii și alți lucrători medicali care susțin ideile teroriste ar fi interziși în spitale.

La fel cum câteva districte ale Camerei Reprezentanților din SUA au ales comuniști și candidați de extremă stânga în plin Război Rece, câțiva politicieni favorabili intifadei ar putea să-și păstreze funcțiile. Adepții lor vor avea o viață mai grea. De la banca de rezerve până la conducerea executivă, nicio funcție de onoare sau autoritate nu ar fi încredințată cuiva care are chiar și o legătură tangențială cu această nebunie.

Fundațiile și organizațiile non-profit care beneficiază de scutiri fiscale ar fi supuse unui control strict și neîncetat, riscând nu numai scutirile fiscale, ci și fondurile lor și chiar libertatea funcționarilor și membrilor consiliului de administrație.

Gruparea global-intifada nu poate distruge statul Israel. În cel mai rău caz, teroriștii care urăsc evreii pot declanșa o val de represiuni în întreaga lume occidentală.

