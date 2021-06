Impactul devastator al avortului în comunitatea de culoare nu poate fi ignorat nici de persoanele „pro-alegere“

Uneori, oricât de dedicat ar fi cineva „dreptului de a alege“, realitatea transpare printre norii de sloganuri, dezinformare și lipsă de logică, analizează Dave Andrusko într-un articol NRL News.

Enter Getty Israel, o femeie de culoare, scrie un articol de opinie publicat în Clarion Ledger din Jackson, Mississippi este intitulat: „Diferențe privind rata avortului: sunt pro-alegere, dar nu pot ignora statisticile“.

Israel, fondator și director executiv al Sisters in Birth Inc., cu sediul în Jackson, își definește în mod direct teza încă din prima propoziție:

„Persoanele pro-alegere, așa cum sunt eu, condamnă adesea rata nașterilor premature și a mortalității infantile în rândul bebelușilor de culoare, dar nu scot un cuvânt referitor la discrepanțele ratei avortului în rândul femeilor de culoare.“

Mai târziu, afirmându-și prerogativele „pro-alegere“:

„Femeile de culoare ar trebui să aibă în continuare dreptul constituțional de a decide când să ducă o sarcină până la termen.“

Însă ea adaugă imediat următoarea frază:

„Cu toate acestea, aș fi indolentă dacă aș continua să ignor ratele disproporționat de mari ale avortului în rândul grupului din care fac parte, situație despre care consider că este inevitabil dăunătoare pentru noi, ca popor.“

Întregul eseu oferă tipul de detalii ce concretizează adevărul pe care fiecare persoană pro-viață îl cunoaște: femeile de culoare recurg la avorturi într-un număr extrem de mare. Iată doar câteva date concrete de la doamna Israel.

„Deși femeile de culoare reprezintă o proporție mai mică a populației din Mississippi, rata medie de sarcină pe cinci ani (2015-2019) este cu 11% mai mare decât cea a femeilor albe, potrivit statisticilor Departamentului de Sănătate al Statului Mississippi. Ulterior, rata natalității privind bebelușii de culoare este egală cu cea a bebelușilor albi din stat, deoarece multe persoane de culoare fac avort.

Au existat peste 97.909 sarcini în rândul femeilor de culoare în această perioadă; 17% dintre acestea (16.696) au fost întrerupte. În actuala epocă Black Lives Matter, nu există un punct de referință mai bun pentru a măsura valoarea vieții celor de culoare.

Citește și BLM tace complice în privința numărului imens de avorturi din rândul populației de culoare

Șansele ca femeile de culoare să fie într-o relație durabilă sau căsătorite în timpul sarcinii și nașterii sunt mult mai mici. În rândul femeile căsătorite, rata medie a sarcinii pe cinci ani și a natalității femeilor albe este de trei ori mai mare decât cea a femeilor de culoare. În schimb, rata medie de avort și deces fetal (decesul fătului care apare la cel puțin 20 de săptămâni de gestație) pe o perioadă de cinci ani în rândul femeilor de culoare necăsătorite este de două ori mai mare decât la femeile albe celibatare.“

După cum sugerează citatele de mai sus, Israel va vorbi despre rolul esențial al bărbaților în ceea ce privește ducerea sarcinii – copilului – la termen.

„De când Sisters in Birth au început să ofere servicii prenatale în Mississippi, m-am ocupat de multe femei de culoare însărcinate, dintre care unele se gândeau să avorteze și am reușit să le schimb intenția. Am descoperit că majoritatea aveau una sau două slujbe prost plătite. Aproape niciuna dintre ele nu beneficia de sprijinul unui soț sau al tatălui copilului, acesta fiind motivul principal pentru care luau în calcul avortul.“

Concluzia ei – „Pe lângă reducerea ratei nașterilor premature și a mortalității infantile, Sisters in Birth se va concentra pe reducerea ratelor avortului în rândul femeilor de culoare, în cadrul noii sale clinici de servicii de sănătate pentru femei, care se va deschide în Jackson în iunie“ – este că:

„Misiunea noastră nu este nici politică, nici religioasă; este sănătatea publică.“

Traducere și adaptare

Tribuna.US