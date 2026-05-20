ÎMPREUNĂ PENTRU FAMILIA SAMSON! Mediatizăm, publicăm și mobilizăm!

Ziarul Tribuna Românească a început să publice articole și informații despre cazul familiei Samson din Suedia încă din luna iunie 2024, urmărind îndeaproape evoluția unui caz care a stârnit îngrijorare și revoltă în rândul comunității românești și nu numai.

Gravitatea situației, numeroasele semne de întrebare privind modul de intervenție al autorităților suedeze, precum și seria de abuzuri și decizii controversate atribuite serviciilor sociale și instituțiilor statului suedez — în contradicție evidentă cu principiile de protecție a familiei, drepturilor copilului și respectului pentru demnitatea umană — ne-au determinat să acordăm o atenție constantă acestui subiect.

Pe parcursul documentării noastre, am constatat că acest caz depășește drama unei singure familii și ridică probleme serioase legate de transparență, responsabilitate instituțională și limitele puterii exercitate de autoritățile de protecție socială. Din acest motiv, am decis să ne alăturăm demersului de informare publică și să punem la dispoziția cititorilor toate materialele publicate pe această temă.

Invităm cititorii să acceseze pagina oficială dedicată cazului familiei Samson, unde vor găsi articole, analize, documente, mărturii și actualizări publicate de-a lungul timpului, pentru a putea înțelege amploarea și implicațiile acestui caz care continuă să provoace reacții puternice în opinia publică.

Acolo unde dreptatea și adevărul sunt puse sub semnul întrebării, considerăm că presa are datoria morală de a informa, de a pune întrebări și de a rămâne alături de cei care caută sprijin și transparență.

Redacția

