Israelul se angajează să apere creștinii persecutați global

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis că Israelul va ajuta și va apăra în mod proactiv creștinii persecutați, urmărind crearea unui front iudeo-creștin împotriva terorismului islamic.

Coalițiile globale precum Națiunile Unite și Liga Națiunilor provoacă, de obicei, mai multe probleme decât rezolvă. Dar dacă Netanyahu se referă, mai degrabă, la o uniune legată nu de birocrație sau mită, ci de credința religioasă în același Dumnezeu, aceasta ar putea fi o alianță puternică împotriva cultului fanatic al islamului, cu condiția ca națiunile creștine să respingă antisemitismul și să îmbrățișeze această oportunitate.

O parte a problemei Occidentului modern este că nu mai are convingeri religioase sau morale suficient de puternice pentru care să fie dispus să lupte împotriva celor cu convingeri morale total opuse. Occidentul începe să se trezească la adevărata amenințare a jihadului islamic, dar va descoperi și amenințarea antisemitismului?

Netanyahu s-a adresat într-un discurs sioniștilor creștini, în care a descris un „nou front” pe care speră să-l deschidă: rezistența iudeo-creștină față de răspândirea islamului.

„Văd că lupta împotriva noastră și lupta împotriva tradiției noastre iudeo-creștine se poartă, în esență, pe tot globul”, a declarat el. „Și este purtată în principal de două forțe — islamul șiit radical și islamul sunnit radical”, a continuat prim-ministrul. „Asta înseamnă axa condusă de Iran, serios afectată, e adevărat, dar încă prezentă, și axa sunnită condusă de Frații Musulmani, care pătrunde peste tot”.

Netanyahu și-a exprimat sprijinul pentru iranienii care se revoltă în prezent împotriva dictaturii islamice tiranice, cerând revenirea șahului și răsturnarea celui mai mare regim sponsor al terorismului din lume.

Iranul sprijină mai multe grupări teroriste care atacă Israelul, inclusiv Hamas, dar vede și America drept „Marele Satan”, astfel că Netanyahu a depus eforturi pentru a-l mobiliza pe Donald Trump de partea sa, în timp ce Israelul și Iranul se pregătesc de noi confruntări. Așa cum a spus ayatollahul iranian Khamenei în 2023, „Moarte Americii” este o „politică”, regimul iranian se află în război cu America încă din 1979.

În lumina masacrului de la Bondi Beach din Australia, a violențelor de la târgurile de Crăciun din Europa, a uciderii unui membru al Gărzii Naționale la Washington, D.C., și a ambuscadei mortale a ISIS împotriva trupelor americane în Siria, vedem cât de dureros se confirmă avertismentul lui Netanyahu despre teroriștii musulmani:

„Ei merg în Europa, în Statele Unite, în Africa și în Nigeria. Și suntem conștienți de faptul că creștinii sunt persecutați — în întreg Orientul Mijlociu, în Siria, în Liban, în Nigeria, în Turcia și dincolo de acestea”.

Israelul a fost singurul guvern care a luat măsuri decisive pentru a ajuta creștinii sirieni și alte minorități religioase măcelărite în Siria, iar acum dorește să ajute și alți creștini.

„Așa cum ne ajutați voi pe noi, vrem să ajutăm înapoi și suntem capabili să facem acest lucru. În Africa, cu informații; în Orientul Mijlociu, cu multe mijloace pe care nu le voi enumera”, a anunțat el. „Aceasta este agenda noastră; este o parte principală a agendei noastre”.

Deși este adevărat că evreii sunt vizați în mod special în textele sacre islamice prin îndemnuri specifice la ucidere în masă, este de asemenea adevărat că textele islamice, în general, susțin jihadul împotriva non-musulmanilor, inclusiv împotriva creștinilor. Aceasta este cu adevărat amenințarea existențială a epocii noastre: lupta dintre islam, pe de o parte, și iudaism și creștinism, pe de altă parte.

