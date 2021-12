Încă o rundă – COVID 3.0

Nu este vorba despre variantă, ci despre frică. Asemenea unui magician renumit pentru scamatoriile sale – determinând publicul să se concentreze asupra unui aspect al unui truc în timp ce manipulează un altul – autoritățile de stat din întreaga lume se folosesc de aspectele necunoscute ale unei noi variante COVID-19 pentru a prelungi teama cetățenilor în ceea ce privește sănătatea lor, analizează Jeffrey I. Barke într-un articol American Thinker.

Această frică cronică deghizată drept „stare de urgență“ a acordat o putere incredibilă celor pe care mass-media îi unge „experți“ și „oameni de știință“. Ei se folosesc de faima recent câștigată și aparenta înțelepciune pentru a face declarații și a exercita controlul fără discuții, dezbateri sau împotriviri.

Președintele asociației medicale din Africa de Sud, Angelique Coetzee, ne-a spus că varianta Omicron are efecte nesemnificative: „Formă ușoară de boală, simptomele fiind dureri musculare și oboseală pentru o zi sau două… cei infectați nu își pierd gustul sau mirosul. Tratamentul se face la domiciliu.“ Sună destul de terifiant, nu-i așa?

Restricționarea călătoriilor și sădirea fricii în viața noastră de zi cu zi este inutilă, dăunătoare și contraproductivă.

La o scară mai largă, economistul F.A. Hayek, laureat al premiului Nobel și autor al cărții The Road to Serfdom a scris corect în urmă cu câțiva ani:

„Situațiile de urgență au fost întotdeauna pretextul sub care au fost erodate măsurile de protecție a libertății individuale – și odată ce acestea au fost suspendate, nu este deloc greu pentru oricine și-a asumat astfel de puteri de urgență să se asigure că situația de urgență va persista.“

Una dintre marile minciuni recente ne-a erodat libertățile și ne îndreaptă direct spre totalitarism. Această minciună, desigur, implică virusul COVID-19.

„Mai exact, guvernul federal și majoritatea presei susțin, în mod fals, că virusul este la fel de periculos pentru toți, că trebuie să ne fie extrem de teamă de el, că fiecare dintre noi, inclusiv copiii noștri, trebuie să fie vaccinat pentru a putea scăpa de pericol, că măștile de orice fel sau calitate joacă un rol important în stoparea răspândirii unui virus respirator și că numai acțiunile guvernanților, adoptate în condiții de urgență, ne pot salva de la colapsarea sistemului nostru medical și moartea unui mare număr de cetățeni.“

Dacă cineva critică pe oricare dintre oficialii de la CDC, FDA, sau National Institutes of Health, el sau ea critică știința! Iată ce zice Dr. Anthony Fauci de la NIH:

„Atacurile la adresa mea, sincer, sunt atacuri la adresa științei. Toate lucrurile despre care am vorbit, în mod constant, de la bun început, s-au bazat în mod fundamental pe știință. Uneori, acele lucruri erau adevăruri incomode pentru oameni.“

Asta sugerează că știința este întotdeauna perfectă, niciodată supusă erorii de orice fel și nu există niciodată posibilitatea ca datele să fie interpretate sau colectate în mod greșit. De fapt, ceea ce este incomod în discuția COVID-19 este constatarea că Dr. Fauci a mințit în mod repetat poporul american, stârnind teamă nejustificată în rândul populației.

Angajații din domeniul medical au tot mai multe dovezi privind succesul tratamentului timpuriu cu nutraceutice și medicamente folosite inițial în alte boli pentru combaterea COVID. Cu toate acestea, Fauci, principalul consilier al președintelui pe problema pandemiei, nu a scos un cuvânt pe această temă. Mai mult, nu am văzut nici măcar un singur protocol de tratament pentru faza incipientă a bolii care să fie aprobat de vreuna dintre instituțiile noastre academice. De ce? Aceste instituții se bazează în mare măsură pe subvenții guvernamentale pentru a-și continua activitatea; subvențiile sunt controlate de instituția lui Fauci de la NIH. Pe scurt, nimeni nu vrea să atragă mânia lui Fauci de teamă să nu piardă o viitoare subvenție.

Ca urmare, nimeni dintre autoritățile de stat sau dintre cei conectați la acestea prin fondurile primite nu a vorbit despre importanța vitaminei D3; nimeni nu a scos o vorbă despre beneficiile utilizării iritanților nazali, precum iod povidonă, în faza incipientă a bolii. Dar despre eficacitatea tratamentului cu medicamente utilizate anterior pentru alte maladii? Mai multă tăcere și mai multă frică.

Frica, de fapt, este mai contagioasă decât C19/O și mai utilă pentru a ține populația sub control decât adevărul. Cu siguranță aduce beneficii unor figuri importante din industria farmaceutică – o industrie care înoată în profitul oferit de guvern, aliată cu indivizi din instituțiile academice importante.

Rețineți acest lucru: Marea Declarație de la Barrington a fost creată în octombrie 2020 de oameni de știință proeminenți precum Dr. Martin Kulldorff, profesor de medicină la Universitatea Harvard – biostatistician și epidemiolog cu experiență în detectarea și monitorizarea focarelor de boli infecțioase și evaluarea siguranței vaccinurilor; Dr. Sunetra Gupta, profesor la Universitatea Oxford, epidemiolog cu expertiză în imunologie, dezvoltarea vaccinurilor și modele matematice privind bolile infecțioase; și Dr. Jay Bhattacharya, profesor la Facultatea de Medicină a Universității Stanford, medic, epidemiolog, economist în domeniul sănătății și expert în politici de sănătate publică care se concentrează pe boli infecțioase și populații vulnerabile.

Declarația de la Barrington recomanda o abordare a COVID-19 numită Protecție focalizată. Adică, ar trebui să îi protejăm pe cei mai vulnerabili – bătrânii și cei cu comorbidități preexistente serioase – permițându-le celor cu risc minim să-și trăiască viața normal, fără lockdown sau mandate.

Respectiva declarație a fost semnată ulterior de peste 850.000 (!) de oameni de știință, medici și angajați din domeniul sănătății, inclusiv de mine. Declarația a fost ignorată, iar cei care au semnat-o au fost considerați un grup marginal, care susține o propunere riscantă. Infectious Diseases Society of America a dat o declarație în care a numit planul Barrington „nepotrivit, iresponsabil și prost informat“. Cu toate acestea, abordarea susținută în declarație se dovedește în prezent corectă. COVID-19/O cu simptomele sale ușoare pare un motiv în plus pentru adoptarea propunerii Barrington.

Subiectul măștii este o altă mare minciună perpetuată de guvernul aflat sub vraja „experților“ și „oamenilor de știință“. Politica de utilizare a măștii a cauzat creșterea nivelului de anxietate, depresie și tulburări de învățare în rândul copiilor noștri. Am ajuns la cea mai mare rată de sinucidere de până acum în rândul adolescenților. La începutul pandemiei, fiecare instituție medicală importantă ne-a spus, în mod corect, că măștile nu sunt eficiente pentru a împiedica răspândirea COVID-19. Inclusiv Fauci, Organizația Mondială a Sănătății, New England Journal of Medicine și chiar CDC însuși – până când teama de represalii politice i-a forțat să-și retragă declarațiile.

COVID 19/O este o continuare a pandemiei de frică de care avem parte din 2020. Primim ceea ce tolerăm și era cam de mult timpul să recurgem la o nesupunere civilă pașnică în masă. Să ne arătăm independența, refuzând să respectăm mandatele de utilizare a măștii și de vaccinare și refuzând să ascultăm propaganda. Odată pierdută libertatea, este aproape imposibil de recâștigat. Trebuie să schimbăm traiectoria politicii actuale, altfel țara noastră s-ar putea să nu revină niciodată la statutul pe care l-a avut, acela de unul dintre cele mai libere locuri de pe planetă.

