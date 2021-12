Joe Biden: Cel mai corupt președinte după Warren Harding

Familia Biden apare tot mai des pe prima pagină a ziarelor pentru escrocheriile comise, analizează Jeffrey Lord într-un articol American Spectator.

Însuși fostul președinte Donald Trump a citat articolul din American Spectator, „Arrangement in Hunter Green“, scris de inimitabilul Dov Fischer.

Printre alte dezvăluiri foarte directe, Dov spune următoarele:

„Contemplând corupția traficului de influență, nu a existat niciodată la Casa Albă atât de multă imoralitate financiară fățișă ca cea demonstrată de Biden. Într-o zi, poate într-o altă eră, când nu mai există o Stânga care să-i acopere nelegiuirile, infracțiunile și abuzurile, cineva se va uita în urmă. Într-o zi, întreaga poveste va ieși la lumină: manipularea practicată de Biden toată viața lui asupra sindicaliștilor din Washington, manevrându-i ca pe niște marionete și dându-se drept un tip din clasa muncitoare din Scranton care face naveta.

Trebuie să recunoaștem: într-un singur domeniu din viața lui, Biden și-a dat seama la ce se pricepe cu adevărat , excelează chiar: să facă oameni bogați din rudele sale mediocre, dându-le putere și permițându-le să se folosească de funcțiile sale guvernamentale pentru a obține avantaje. George Neumayr a scris despre asta. La fel și Peter Schweizer. Dar există întotdeauna mai multe de zis întrucât, pentru Biden, în special pentru Hunter, nu e niciodată suficient.“

Iată titlul din New York Post al articolului scris de Mary Kay Linge: „Firma lui Hunter Biden a ajutat China să câștige controlul asupra minereului necesar la producția mașinilor electrice“.

Miranda Devine, de la The Post, lansează noua sa carte, Laptopul din Iad: Hunter Biden, Big Tech și Secretele Murdare pe care Președintele a încercat să le ascundă.

După cum arată fragmentele făcute publice, cartea lui Devine înfățișează o familie care și-a petrecut deceniile de carieră a lui Joe Biden trăgând foloase de pe urma poziției sale de senator american al Delaware și vicepreședinte al Statelor Unite.

New York Post scrie despre toate acestea: „În cel mai bun caz, chinezii îl plăteau pe fiul vicepreședintelui pentru a avea acces la cei din guvern. Dar acum pare că chinezii îi plăteau lui Joe Biden milioane prin intermediul fiului său.“

Ziarul The post, care, dacă vă amintiți, a fost primul care a scris despre laptopul lui Hunter în finalul campaniei 2020, dar dezvăluirea sa a fost ignorată de Big Media sau blocată pur și simplu de Big Tech, adaugă următoarele: „Ne-am pus aceste întrebări cu privire la administrație și ne ignoră, știind că CNN, The Washington Post, The New York Times și alții îi apără spatele și nu vor face niciodată presiuni.“

Toate acestea amintesc de nimeni altcineva decât președintele Warren Harding, senatorul republican din Ohio ales cu o majoritate de voturi în 1920 – cu exact 100 de ani în urmă. Aparent, popularul Warren Harding avea tot ce era nevoie pentru a fi un președinte grozav. Alegerile lui pentru componența Cabinetului au fost excelente. Charles Evans Hughes, fostul guvernator al New York-ului, nominalizat la președinția GOP în 1916 și fost judecător la Curtea Supremă, a fost un model de integritate personală și de abilitate ca secretar de stat. La fel și ministrul finanțelor, legendarul bancher Andrew Mellon. Ca să nu mai vorbim de respectatul ministru al comerțului, Herbert Hoover.

Dar Harding avea o problemă. Așa cum problema lui Joe Biden este propria lui familie – fiul său Hunter, frații și sora lui – problema lui Harding era familia sa politică din Ohio supranumită „Gașca din Ohio“. Wikipedia o descrie astfel:

„Gașca din Ohio era un grup de politicieni și lideri ai industriei apropiați de Warren G. Harding, al 29-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Mulți dintre acești indivizi au ajuns în cercul personal al lui Harding în timp ce acesta era politician la nivel de stat în Ohio, de unde și numele.

În perioada administrației Harding, mai mulți membri ai Găștii au fost implicați în scandaluri financiare. Printre acestea se numără scandalul Teapot Dome și aparente abuzuri în cadrul Departamentului de Justiție al SUA, unele dintre ele finalizându-se cu sentințe la închisoare și o sinucidere.“

Trebuie menționat că, deși termenul „Gașca din Ohio“ devenise un epitet în limbajul politic de atunci, includea într-adevăr membri care nu erau din Ohio. Dar ceea ce aveau toți în comun era faptul că erau membri esențiali în familia politică a lui Harding.

Doi membri ai Cabinetului Harding, ministrul de interne Albert Fall și procurorul general Harry Daugherty au ajuns la închisoare pentru că au acceptat mită. Infamul scandal Teapot Dome – considerat în prezent cel mai mare scandal politic din istoria Americii până la Watergate – implica închirierea rezervelor de petrol ale Marinei din Teapot Dome, Wyoming. Fall a permis companiilor petroliere să obțină contracte de leasing la rate mici, fără licitație competitivă – după ce au acceptat mită pentru a face acest lucru. Fall este celebru pentru faptul că e primul membru al Cabinetului SUA condamnat la închisoare federală.

Dar, indiferent că este vorba de familia politică a unui președinte, ca în cazul lui Harding, sau de familia lui personală, ca în cazul lui Biden, nivelul excesiv de corupție este uluitor. Iar faptul că mass-media mainstream încearcă la modul concret să ignore scandalul flagrant privind familia Biden nu va face decât să adâncească lipsa ei de credibilitate în fața milioanelor de americani.

Vă puteți imagina – vă puteți imagina – ce s-ar fi întâmplat dacă personajele din centrul scandalurilor Biden s-ar fi numit. . . Trump? Dacă Don Jr. ar fi făcut ceva cât de cât asemănător cu acțiunile reale – și repetate – ale lui Hunter Biden, ar fi fost hăituit cu înverșunare și trimis în judecată pentru fiecare acuză.

Ceea ce se vede foarte clar legat de familia Biden, cât și de protecția pe care o primește din partea mass-mediei liberale, este corupția masivă din sistemul politic american. Această corupție sistemică este exact motivul pentru care atât de multe milioane de americani l-au votat pe Donald Trump, în primul rând.

Adăugați la nivelul excesiv de corupție a lui Biden eșecurile abisale ale politicilor sale, de la ratele crescute ale inflației și prețurile combustibilului la dezastrul din Afganistan, haosul de la granița de sud și modul de gestionare a situației COVID, și nu este de mirare că popularitatea lui Joe Biden în sondaje a scăzut, iar a Kamalei Harris chiar mai mult decât a lui.

Tocmai acesta este motivul pentru care titlul unui alt sondaj sună în felul următor: „Donald Trump îl învinge pe Joe Biden într-un sondaj privind Alegerile Prezidențiale din 2024 în statele cheie.“

Chiar așa.

Traducere și adaptare

Tribuna.US