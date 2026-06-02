Pe măsură ce Ucraina începe să schimbe cursul războiului, creștinii rămân o țintă principală a Rusiei

Pe măsură ce războiul Rusiei împotriva Ucrainei se prelungește în al patrulea an, o serie de eșecuri pe câmpul de luptă și în infrastructură pentru regimul lui Vladimir Putin par să schimbe cursul în favoarea forțelor armate ucrainene perseverente. În ciuda acestui fapt, un documentar recent dezvăluie amploarea devastării pe care Rusia a provocat-o vastei populații creștine a Ucrainei.

Un raport al Associated Press a remarcat săptămâna trecută că Kievul vizează din ce în ce mai mult instalațiile petroliere ale Rusiei cu drone și rachete pentru a bloca mecanismul mașinăriei de război a Moscovei, care până acum a capturat aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei. AP a notat că atacurile asupra activelor petroliere rusești au „devenit aproape o apariție zilnică”.

Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a declarat luni că forțele țării sale creează în prezent penurii de petrol în Crimeea și în alte zone controlate de Rusia.

„Trupele noastre sunt acum capabile să ajungă la logistica militară rusă pe aproape întreaga adâncime a teritoriilor ocupate temporar”, a remarcat el. „În practică, aproape că nu au mai rămas drumuri sigure pentru ocupant în sudul și estul țării noastre”.

Între timp, experții aflați la fața locului în Ucraina spun că sunt prudent optimiști cu privire la perspectivele Kievului în conflict.

„Cred că există multe semne de speranță pentru ucraineni în acest moment”, a observat fostul căpitan al Corpului Pușcașilor Marini ai SUA, Colby Barrett, în cadrul emisiunii „Washington Watch”, vineri.

„Am fost acolo de trei ori. Am călătorit de-a lungul întregii linii a frontului și, în perioadele în care am fost acolo înainte, exista un anumit grad de disperare. Evident, rezistă, dar este foarte greu. Recent, vedem lovituri asupra Moscovei, activitate cu drone de rază medie. Au reușit să întrerupă una dintre principalele șosele care leagă Rusia de Crimeea ocupată. Iar înaintarea Rusiei a devenit de fapt negativă. Cred că în ultima lună Ucraina a recâștigat 116 kilometri pătrați de teritoriu. Așadar, există multe semne bune pentru ei, dar războiul de pe front rămâne brutal și extrem de violent”.

Barrett a detaliat în continuare modul în care hotărârea neclintită a Ucrainei a schimbat cursul războiului, în ciuda avantajelor uriașe ale Rusiei în ceea ce privește numărul de trupe și echipamentele.

„Cred că Rusia a suferit undeva între 1,3 și 1,4 milioane de victime, mai mult decât în orice conflict în care a fost implicată de la Al Doilea Război Mondial încoace”, a subliniat el. „Așadar, numărul de trupe și de echipamente pierdute acolo, în special sistemele de apărare antiaeriană, este ceea ce schimbă cursul războiului. Pe măsură ce Ucraina reușește să distrugă aceste sisteme de apărare antiaeriană, poate avansa tot mai mult cu ajutorul tehnologiei dronelor. Și, din nou, cea mai mare parte a acesteia este dezvoltată pe plan intern. Cred că aproximativ 70% dintre armele pe care le folosesc acum sunt fabricate în Ucraina. Astfel, și-au intensificat considerabil industria de apărare pentru a lupta împotriva rușilor”.

În pofida succeselor de pe câmpul de luptă ale Ucrainei, Barrett a relatat apoi cum s-a implicat în realizarea documentarului „A Faith Under Siege” despre modul în care rușii au vizat bisericile creștine din întreaga Ucraină și au persecutat populația creștină.

„Nu aveam niciun fel de experiență sau legătură cu Ucraina… dar acum câteva veri am fost chemat să particip la un convoi umanitar acolo”, a explicat el. „A fost cu adevărat unul dintre acele lucruri inspirate de Duhul Sfânt, să merg acolo și să văd ce se întâmplă, iar ceea ce am văzut, în special ceea ce li se întâmpla creștinilor din Ucraina din mâna rușilor, m-a șocat atât de mult încât am realizat un documentar despre asta. … Ca ofițer militar, aveam experiență în conducerea convoaielor și organizarea echipelor, iar acesta a fost în esență rolul meu. A trebuit să mergem în zone relativ apropiate de front și să vorbim cu oameni — preoți care fuseseră torturați de forțele ruse și numeroși pastori care fuseseră deportați cu forța din porțiunile ocupate ale Ucrainei, precum și cu persoane care își pierduseră bisericile și locuințele în urma atacurilor rusești”.

Barrett a descris în continuare amploarea distrugerii bisericilor creștine și a pastorilor uciși de ruși.

„Până în decembrie 2025, numărul de biserici care au fost jefuite, bombardate sau distruse de Rusia era de 737, în timp ce 58 de preoți sau pastori au fost uciși în cadrul invaziei”, a subliniat el. „… Este o națiune profund credincioasă … mai mult de 80% dintre ucraineni se identifică drept creștini. Există biserici peste tot, practic din orice ramură sau confesiune v-ați putea imagina. … Unii dintre primii vizați atunci când Rusia ocupă anumite zone sunt protestanții. … Ei sunt considerați un fel de religie americană, prin urmare, conform teoriei, trebuie să colaboreze cu CIA. … Catolicii urmează pe listă, iar credincioșii ortodocși sunt ceva mai jos pe listă, dar tot se află pe ea”. „În Ucraina liberă vedem mult mai multe bombardamente asupra bisericilor în ultima perioadă, folosind rachete Shahed și Iskander”, a adăugat Barrett. „Mă gândeam la câte biserici am vizitat în Ucraina liberă și câte dintre ele au fost lovite. Cred că marea majoritate a celor pe care le-am vizitat au fost atacate de la ultima mea vizită. Este cu adevărat îngrijorător”.

Mai multe țări au anunțat în ultimele zile că își intensifică ajutorul militar pentru Ucraina, inclusiv Finlanda și Japonia. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat recent că Statele Unite explorează modalități de a sprijini capacitățile de apărare ale Ucrainei prin modificări ale producției de muniție și prin facilitarea ajutorului european.

