Instanță: Fauci și oficialii lui Biden trebuie să publice mesajele care arată implicarea în cenzura Big Tech

Un judecător districtual a emis recent un ordin care îi obligă pe consilierul medical al președintelui, Anthony Fauci, pe secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, și pe alți oficiali importanți din domeniul sănătății publice să predea toate comunicările externe cu companiile Big Tech, informează Shawn Fleetwood, The Federalist.

Decizia a fost emisă în cadrul procesului intentat unor oficiali de rang înalt din administrația Biden de către procurorii generali din Missouri și Louisiana, Eric Schmitt și Jeff Landry, sub acuzația „colaborării cu companiile de social media în scopul cenzurării libertății de exprimare“.

În decizia sa, judecătorul Terry A. Doughty Din Districtul de Vest din Louisiana a precizat că reclamanții „au dreptul să vadă mesajele dintre Jean-Pierre și Dr. Fauci – în calitatea lor de secretar de presă al Casei Albe și consilier medical șef al președintelui –către platformele de socializare terțe“ și a ordonat ca ambii „să răspundă la întrebările reclamanților și să furnizeze documentele cerute în termen de douăzeci și una (21) de zile de la data emiterii ordinului“.

Doughty a impus, de asemenea, ca mai mulți oficiali sus-puși din cadrul Departamentului de Sănătate și Servicii Sociale (HHS) să „furnizeze răspunsuri la solicitările în regim de urgență ale reclamanților“ privind comunicările cu companiile de social media, în termen de 21 de zile.

Printre aceștia se numără „secretarul adjunct al HHS pentru implicare publică, șeful echipei HHS pe domeniul informatică, directorul adjunct al biroului de comunicații din cadrul HRSA și directorul adjunct al HHS pe domeniul informatică“.

„Până în prezent, Departamentul de Justiție a refuzat să răspundă la solicitările noastre privind mesajele unor înalți funcționari din administrația Biden sub pretextul ‘privilegiului executiv’.

Astăzi, Curtea a emis un ordin care impune ca guvernul federal să ne predea documentele pe care le solicităm de mult timp“, a declarat Schmitt.

„Poporul american merită răspunsuri legat de modul în care guvernul federal a conlucrat cu companiile de social media pentru a cenzura libertatea de exprimare pe aceste platforme majore. Vom continua să luptăm pentru a face publice mai multe detalii privind această vastă acțiune de cenzură“.

Citește și Cenzură, dezinformare și democrație

Ordinul judecătoresc a fost emis la câteva zile după publicarea unor e-mailuri care arată că administrația Biden a colaborat cu oficiali înalți de la Facebook și Twitter pentru a cenzura postările Covid-19 despre care susțineau că ar conține informații false sau înșelătoare.

După cum a relatat The Federalist, „Într-un e-mail datat 16 iulie 2021, adresat U.S. Surgeon General, Vivek Murthy, un reprezentant al conducerii Facebook preciza că reprezentanți ai companiei s-au întâlnit cu oficiali ai administrației Biden ‘pentru a înțelege mai clar ce așteptări are pe viitor Casa Albă de la Facebook în ceea ce privește dezinformarea’“.

Un șir de e-mailuri separate, datate 20 iulie 2021, arată, de asemenea, că directorul pe domeniul digital din cadrul Echipei de Reacție Covid-19 a Casei Albe, Clarke Humphrey, a întrebat Facebook dacă gigantul tehnologic ar putea elimina un cont de Instagram ce-l parodia pe Dr. Anthony Fauci, la care un oficial al companiei a răspuns: „Da, ne vom ocupa de asta!“.

Traducere și adaptare

Tribuna.US