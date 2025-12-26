Ambasada SUA la București: În 2025, Statele Unite și România au lucrat împreună pentru a întări securitatea regională

„O Americă mai puternică se clădește prin alianțe solide”, arată Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, într-o postare prin care subliniaz

„O Americă mai puternică se clădește prin alianțe solide”, arată Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, într-o postare prin care subliniază că SUA și România „au lucrat cot la cot” în anul 2025 pentru „a întări securitatea regională” și „a consolida poziția NATO pe flancul estic”.

Cooperarea transatlantică a fost reafirmată la cel mai înalt nivel în cadrul Summitului NATO, unde aliații au aprobat propunerea președintelui american Donald Trump privind creșterea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB. Decizia reprezintă un semnal ferm de unitate și determinare, menită să consolideze capacitatea de descurajare a Alianței și să răspundă mai eficient amenințărilor de securitate din vecinătatea estică.

Pe plan operațional, exercițiile militare comune au avut un rol central în întărirea cooperării dintre forțele armate aliate. Exercițiul multinațional Saber Guardian 25 a demonstrat nivelul ridicat de interoperabilitate și coordonare între trupele participante, România fiind un pilon esențial în desfășurarea manevrelor. Aceste exerciții contribuie nu doar la pregătirea militară, ci și la transmiterea unui mesaj clar de solidaritate aliată.

În același timp, participarea Forțelor Aeriene ale Statelor Unite la Bucharest International Air Show a evidențiat dimensiunea practică a cooperării în domeniul apărării aeriene. Evenimentul a oferit publicului larg și experților în securitate o imagine concretă a capabilităților comune și a angajamentului SUA față de securitatea României și a regiunii.

Un alt reper important al anului 2025 a fost exercițiul Sea Breeze 2025, desfășurat cu participarea partenerilor regionali, având ca obiectiv creșterea securității în zona Mării Negre. Într-un spațiu strategic de importanță majoră, cooperarea navală și maritimă rămâne esențială pentru stabilitate și libertatea de navigație.

Toate aceste inițiative reflectă eforturile susținute din 2025 de a întări securitatea transatlantică. Parteneriatul dintre SUA și România continuă astfel să fie un element-cheie în arhitectura de securitate a NATO și un exemplu de cooperare strategică într-o perioadă de incertitudine globală.

