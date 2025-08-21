Investigație: 11.000 de copii migranți neînsoțiți, plasați la sponsori neverificați de administrația Biden

Administrația Biden a plasat mii de copii străini ilegali în grija unor sponsori neverificați, potrivit președintelui Comisiei Judiciare a Senatului, Chuck Grassley.

Reprezentantul republican din Iowa a publicat date ale Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale care arată că, în timpul administrației președintelui Joe Biden, peste 11.000 de copii migranți neînsoțiți au fost plasați la sponsori neverificați, care nu erau părinții sau tutorii legali ai copiilor. În plus, nu s-au efectuat vizite la domiciliu pentru peste 79.000 de copii imigranți ilegali.

Mai mult, unor copii le-a fost „permis să fie plasați la sponsori care erau de fapt traficanți de droguri și traficanți sexuali”, potrivit Departamentului Securității Interne.

„Investigația mea continuă să scoată la iveală dovezi tulburătoare că administrația Biden-Harris a închis ochii la zeci de mii de copii care aveau nevoie de supraveghere și îngrijire adecvate”, a declarat Grassley într-un comunicat. „Este revoltător să se acorde prioritate vitezei și aspectului în detrimentul siguranței și bunăstării copiilor”, a continuat senatorul.

Grassley a solicitat datele HHS în timpul administrației Biden, dar nu le-a primit până când președintele Donald Trump nu s-a întors la Casa Albă, potrivit biroului senatorului.

„Apreciez eforturile administrației Trump de a repara daunele cauzate de politicile eșuate ale administrației precedente în materie de frontieră și voi continua să investighez această problemă pentru a mă asigura că abuzuri de acest gen nu se vor mai repeta”, a promis Grassley.

Potrivit Oficiului pentru Reinstalarea Refugiaților, care funcționează sub egida HHS, oficiul „a avut grijă” de 468.000 de copii străini neînsoțiți între octombrie 2020 și septembrie 2024, până când aceștia au fost plasați la sponsori. Din octombrie 2024 până în iunie 2025, oficiul a avut grijă de peste 21.000 de copii străini neînsoțiți.

Cel mai mare procent de copii care au intrat singuri și ilegal în SUA în ultimii ani provin din Guatemala și Honduras.

Dintre cei 448.000 de minori, Serviciul de Imigrări și Vamă nu a emis peste 233.000 de somații de apariție în fața instanței de imigrări, potrivit inspectorului general. În plus, peste 43.000 de copii migranți cărora li s-a emis somație de apariție în fața instanței de imigrări nu s-au prezentat.

