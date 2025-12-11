Investiții de peste 100 de milioane de dolari ale Armatei SUA în modernizează Bazei Aeriene 71 Câmpia Turzii

Divizia Europa a U.S. Army Corps of Engineers derulează, în prezent, unele dintre cele mai ample proiecte de infrastructură militară din România, chia

Divizia Europa a U.S. Army Corps of Engineers derulează, în prezent, unele dintre cele mai ample proiecte de infrastructură militară din România, chiar în inima Transilvaniei. Lucrările, realizate în parteneriat cu Forțele Aeriene ale SUA din Europa și Africa (USAFE-AFAFRICA), anunță Ambasada Statelor Unite la București și Forțele Aeriene Române, vizează modernizarea strategic

Potrivit informațiilor oficiale, în interiorul bazei funcționează un birou dedicat al Diviziei de Construcții a Europe District, responsabil cu supravegherea unei misiuni active ce depășește valoarea de 100 de milioane de dolari. Proiectele includ consolidări structurale, facilități operaționale moderne și infrastructuri menite să îmbunătățească mobilitatea, capacitatea tehnică și eficiența operațională a bazei.

Reprezentanții armatei americane subliniază că investițiile nu sunt doar lucrări de modernizare, ci reprezintă un angajament strategic pe termen lung în ceea ce privește securitatea regională. Obiectivul principal este de a întări interoperabilitatea dintre forțele americane, aliații NATO și partenerii regionali, asigurând un răspuns rapid și coordonat în cazul unor situații de urgență.

Baza Aeriană 71, considerată un punct-cheie pe flancul estic al NATO, a beneficiat în ultimii ani de atenție sporită în contextul consolidării posturii defensive a Alianței. Investițiile actuale vin în completarea eforturilor comune de adaptare la noile provocări de securitate din regiune.

Foto: Europe District, U.S. Army Corps of Engineers / Facebook

