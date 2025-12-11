Proiect: Vizitatorii trebuie să-și dezvăluie activitatea pe social media din ultimii 5 ani pentru a intra în SUA

Departamentul de Stat sub conducerea lui Trump a insistat pentru o verificare mai amănunțită a conturilor de social media ale străinilor Vizitatori

Vizitatorii străini din programul Visa Waiver ar putea fi obligați în curând să dezvăluie istoricul lor pe rețelele sociale înainte de a intra în Statele Unite, potrivit unei propuneri a administrației Trump prezentate miercuri.

Propunerea Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor al SUA ar impune turiștilor care intră în Statele Unite în cadrul Programului de scutire de vize să furnizeze guvernului american istoricul activității lor pe rețelele sociale din ultimii cinci ani.

Poliția de Frontieră a declarat că această cerință ar fi în conformitate cu ordinul executiv al președintelui Donald Trump privind „Protejarea Statelor Unite împotriva teroriștilor străini și a altor amenințări la adresa securității naționale și a siguranței publice”.

Cetățenii din zeci de țări se califică pentru Programul de scutire de viză, care permite străinilor să intre în Statele Unite în scop turistic sau de afaceri pentru o perioadă de până la 90 de zile fără a obține o viză. Programul include multe țări europene, precum Germania, Spania și Regatul Unit. De asemenea, include Australia, Israel și Qatar. Sistemul actual impune vizitatorilor străini doar să plătească 40 de dolari și să furnizeze o adresă de e-mail, adresa de domiciliu, numărul de telefon și informații de contact în caz de urgență.

Propunerea administrației Trump ar impune, de asemenea, străinilor să furnizeze informații din ceea ce se numește „câmpuri de date de mare valoare”, cum ar fi numerele de telefon pe care le-au utilizat în ultimii cinci ani și adresele de e-mail pe care le-au utilizat în ultimii 10 ani. Vizitatorii străini ar fi, de asemenea, obligați să dezvăluie numele membrilor apropiați ai familiei și numerele de telefon ale membrilor familiei utilizate în ultimii cinci ani.

Propunerea Patrulei de Frontieră este deschisă comentariilor publice timp de 60 de zile. Măsura administrației Trump de a spori supravegherea persoanelor care intră în Statele Unite vine în contextul în care țara se pregătește pentru Cupa Mondială din 2026, care ar putea atrage peste un milion de vizitatori internaționali în Statele Unite. Unii avocați specializați în imigrație și persoane din industria turismului s-au opus noilor cerințe ale administrației Trump pentru vizitatorii străini.

