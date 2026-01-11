Invitație: Lansare de carte – Mai mult pentru Dumnezeu – de Iosif Ișfan-Cohen

Sunteți cordial invitați la lansarea și semnarea cărții „𝙈𝙤𝙧𝙚 𝙛𝙤𝙧 𝙂𝙤𝙙” (Mai mult pentru Dumnezeu) de 𝗜𝗼𝘀𝗶𝗳 𝗜𝘀̦𝗳𝗮𝗻-𝗖𝗼𝗵𝗲𝗻 Această carte este o refle

Această carte este o reflecție captivantă asupra slujirii, misiunii și credinței trăite prin acțiune – o mărturie a slujirii, chemării și angajamentului față de Hristos și comunitate. Aflați mai multe despre Misiunea Română din Chicago.

Alăturați-vă nouă pentru o seară de inspirație, reflecție și comuniune. Se vor servi mâncare și băuturi răcoritoare.

Sâmbătă – 7 februarie 2026 – de la ora 2 pm la ora 4 pm.

Găzduit de: ROMANIAN HERITAGE CENTER

81 N. Broadway St., Des Plaines, IL 60016

LOCURILE SUNT FOARTE LIMITATE!

Rezervarea este obligatorie. Telefonați sau dați mesaj la: (847) 668-4926

