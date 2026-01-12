Slăbit de război, regimul iranian se confruntă cu cea mai dificilă provocare de până acum

Ultima pretenție de legitimitate a liderilor iranieni a fost spulberată în războiul cu Statul Israel

Mulți iranieni obișnuiți spun că războiul de 12 zile dintre Iran și Israel și SUA din iunie anul trecut a distrus imaginea de invincibilitate pe care regimul o cultivase cu grijă. Acum, consecințele acestui război contribuie la alimentarea unei valuri de proteste din ultimele două săptămâni, care s-au soldat cu cel puțin 500 de morți, în timp ce Republica Islamică încearcă să recâștige controlul.

Imaginile care ies din țară arată că protestele în masă continuă în ciuda represiunii. Evaluările grupurilor pentru drepturile omului arată că forțele de securitate au împușcat deja sute, și posibil mii, de protestatari. Președintele Trump a amenințat în repetate rânduri că va ataca Iranul dacă se va recurge la forța letală, iar marți consilierii săi urmează să-l informeze cu privire la măsurile specifice pe care SUA le poate lua pentru a răspunde la ucideri, informează WSJ.

Atacurile israeliene asupra Iranului au distrus o mare parte din conducerea militară a țării, iar campania de bombardamente a SUA care a urmat a dat o lovitură puternică programului nuclear iranian. A fost o umilință pentru un regim care investise o mare parte din averea națională a țării într-o rețea de proxy-uri menită să descurajeze tocmai acest tip de atac asupra patriei.

Acum, protestatarii înfruntă arestarea sau gloanțele, cerând nu doar schimbări în politică, ci și căderea Republicii Islamice în sine.

„Aceasta a fost picătura care a umplut paharul. De-a lungul anilor, regimul a susținut că, deși nu a reușit să aducă prosperitate sau pluralism iranienilor, cel puțin le-a oferit siguranță și securitate. Se pare că nu a fost așa”, a declarat Ali Vaez, directorul proiectului Iran al International Crisis Group. „Acum, oamenii au ajuns în punctul în care spun: Ajunge!”

Războiul de 12 zile din iunie a dat regimului o „euforie temporară, pe care mulți au interpretat-o în mod eronat ca fiind o mobilizare națională în jurul steagului”, a declarat Karim Sadjadpour, cercetător la Carnegie Endowment for International Peace, subliniind că Republica Islamică, încă de la înființarea sa în 1979, a ales să poarte un război de alegere, mai degrabă decât un război de necesitate, împotriva Israelului.

„Războaiele externe tind să consolideze regimurile revoluționare în primii ani, dar umilințele militare expun fragilitatea dictaturilor aflate în stadiu avansat”.

Într-adevăr, istoria este plină de exemple de regimuri represive care au căzut în urma tulburărilor interne după eșecurile militare împotriva adversarilor străini. În Serbia, președintele Slobodan Milošević a fost răsturnat în 2000, la un an după ce o campanie de bombardamente a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord l-a forțat să renunțe la controlul asupra Kosovo. Junta din Argentina a fost înlocuită cu un guvern democratic la un an după ce a fost învinsă de Regatul Unit în Războiul din Falkland din 1982. Iar dictatura militară din Grecia s-a prăbușit după ce a pierdut războiul pentru Cipru în 1974.

Nicio revoltă nu are o singură cauză. Motivul imediat al ultimei serii de proteste din Iran a fost o serie de devalorizări monetare, un semn al adâncirii crizei economice din Iran, pe fondul scăderii prețurilor petrolului și al sancțiunilor occidentale care strangulează activitatea economică. Această criză este însă indisolubil legată de izolarea Iranului, care este un rezultat clar al politicii sale externe eșuate.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a rezistat presiunilor de a schimba cursul de acțiune după războiul de 12 zile, încercând să continue activitatea ca de obicei. Teheranul nu și-a modificat în mod semnificativ politica externă și nu a căutat să încheie un acord cu Trump privind programul nuclear al Iranului, ceea ce ar fi putut duce la o atenuare a sancțiunilor. De asemenea, regimul nu a implementat nicio reformă politică și economică majoră pe plan intern care ar fi putut consolida sprijinul popular.

„Faptul că Forțele Aeriene ale SUA pot distruge Iranul nu a fost o surpriză pentru nimeni. Surpriza a fost că, odată ce ai fost distrus, totuși vrei să revii la aceleași politici care au adus țara în această situație”, a declarat Alex Vatanka, cercetător la Institutul pentru Orientul Mijlociu din Washington. „Acest lucru a creat un sentiment de disperare absolută, oamenii spunând: nu mai am nimic de pierdut aici”.

Nu este prima dată când regimul iranian este contestat de proteste în masă. Acesta a supraviețuit așa-numitei „Revoluții verzi” din 2009, provocată de alegerile prezidențiale contestate, precum și unei serii de tulburări majore în 2019 și 2022.

Acum, însă, contextul internațional s-a schimbat. Sub conducerea lui Donald Trump, Statele Unite încurajează protestele, în timp ce rivalii regionali ai Iranului, în special Arabia Saudită, speră că regimul va fi domolit și se va concentra pe problemele interne, fără a se prăbuși.

Mulți dintre vecinii Iranului se tem că această țară cu peste 90 de milioane de locuitori ar putea intra într-un război civil similar celui din Siria, cu revolte separatiste în provinciile populate de kurzi iranieni, baluchi și alte minorități, care s-ar putea extinde dincolo de granițe.

„Percepția vecinilor Iranului din Golf este că preferă să aibă de-a face cu un Iran pe care îl cunosc, mai degrabă decât cu ceva nou sau cu o zonă de instabilitate”, a declarat Nikolay Kozhanov, profesor asociat de cercetare la Centrul de Studii din Golf al Universității din Qatar. „Vecinii arabi, în ciuda tuturor problemelor și contradicțiilor, doresc să vadă un Iran slăbit, dar un Iran pe care îl înțeleg. Să nu ne facem iluzii că o schimbare de regim în Iran ar duce neapărat la un regim mai prietenos acolo”.

În 2009, președintele de atunci, Barack Obama, avea preocupări similare și s-a abținut să sprijine protestatarii iranieni ai „Revoluției Verzi”, concentrându-se mai mult pe negocierea unui acord nuclear cu regimul lui Khamenei. În 2013, Obama a renunțat, de asemenea, să lovească regimul sirian sponsorizat de Iran pentru un atac cu gaz nervos asupra civililor din suburbia Damascului, Ghouta, după ce inițial declarase că utilizarea armelor chimice ar fi o „linie roșie” care ar declanșa intervenția SUA.

Trump, în schimb, dă de înțeles că va acționa.

„Iranul se îndreaptă spre LIBERTATE, poate ca niciodată până acum. SUA sunt gata să ajute!!!” a postat Trump pe rețelele sociale sâmbătă, la scurt timp după ce a redistribuit declarația senatorului Lindsey Graham potrivit căreia brutalitatea „ayatollahului iranian și a acoliților săi religioși naziști” nu va rămâne nepedepsită.

Trump, desigur, a fost încurajat de succesul decapitării regimului venezuelean al lui Nicolás Maduro și de asigurarea, cel puțin până acum, a cooperării succesorului său. El ar putea fi tentat să aplice același model pentru îndepărtarea lui Khamenei, sperând la mai mult noroc cu un succesor mai maleabil, spun diplomații și observatorii Iranului.

În luna iunie a anului trecut, Trump a declarat pe rețelele de socializare că știe unde se ascunde Khamenei, dar că nu îl va ucide – „cel puțin nu pentru moment”.

Ellie Geranmayeh, director adjunct al programului pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord al Consiliului European pentru Relații Externe, citat de WSJ, a declarat că, dacă SUA îl înlătură pe Khamenei, acest lucru ar putea oferi restului regimului ocazia de a adopta o abordare mai pragmatică, așa cum s-a întâmplat în Caracas.

Regimul iranian rămas ar putea spune populației: „Vă putem oferi speranțe pentru îmbunătățirea economică, deoarece vom insista pentru un acord cu SUA care să ridice sancțiunile și reparăm ruptura din nodul de securitate al contractului nostru social, deoarece am eliminat amenințarea constantă a atacurilor din partea SUA”, a spus ea.

„Marea întrebare este dacă acest lucru ar fi suficient pentru a calma cetățenii iranieni, având în vedere nivelul de nemulțumire, revolte și violență pe care îl vedem în prezent pe teren”, a spus ea. „Dar aceasta este o singură ieșire disponibilă pentru actualul sistem de guvernare. Este, de asemenea, una care – dacă ne uităm la Venezuela – ar putea fi atractivă pentru Trump și pentru statele din Golf”.

Nu ar fi neapărat la fel de atractiv pentru protestatarii pro-democrație din Iran.

„Dacă ajungem acolo, care ar mai fi rostul tuturor acestor lucruri?”, a spus Esfandyar Batmanghelidj, directorul executiv al grupului de reflecție Bourse & Bazaar Foundation, prevăzând că sistemul iranian va adopta oricum o abordare mai pragmatică după moartea eventuală a lui Khamenei.

O decapitare care păstrează esența regimului, a adăugat el, ar fi tragică. „Ar însemna că toți cei care și-au pierdut viața până acum în aceste proteste și în protestele care au dus la acestea ar fi făcut-o în zadar”, a spus el.

Share this: Facebook

X

