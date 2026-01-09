Emiratele Arabe Unite taie finanțările pentru studenții din UK, invocând riscuri de radicalizare islamistă în universitățile britanice

Teama Emiratelor de radicalizarea islamistă conduce la excluderea universităților britanice din programul național de burse

Emiratele Arabe Unite au restricționat finanțarea pentru cetățenii săi care doresc să studieze la universități britanice, cel mai recent semn al tensiunilor legate de decizia Regatului Unit de a nu interzice gruparea islamistă Frăția Musulmană.

Oficialii din Emirate susțin că universitățile din Regatul Unit prezintă un risc potențial de „radicalizare islamistă” pentru studenți.

În cadrul unei reforme a sistemului de burse și finanțări pentru studii în străinătate, ministerul educației din EAU a publicat o listă de universități internaționale eligibile pentru finanțare – iar instituțiile britanice au fost excluse din această listă. Acest lucru înseamnă că studenții care sperau să beneficieze de burse de stat pentru programe de licență sau master în Marea Britanie nu vor mai primi sprijinul financiar de stat.

Decizia are un impact imediat și cuantificabil: în anul academic încheiat în septembrie 2025, doar 213 studenți din EAU au primit vize de studiu pentru universități din UK, în scădere cu aproximativ 27% față de anul precedent și cu 55% comparativ cu 2022.

În plus, guvernul de la Abu Dhabi a anunțat că nu va recunoaște diplomele obținute la instituțiile care nu fac parte din lista sa oficială de universități autorizate, ceea ce reduce semnificativ valoarea practică a unui titlu academic britanic pentru cetățenii care intenționează să se întoarcă și să lucreze în Emirate.

Totuși, oficialii precizează că nu este vorba despre o interdicție totală: familiile cu resurse bogate pot în continuare să își trimită copiii la universități britanice pe cont propriu, fără finanțare guvernamentală.

Reprezentanți ai guvernului britanic au subliniat importanța libertății academice și a rolului deschis al universităților în promovarea diversității de idei, respingând categoric noțiunea că universitățile din UK ar fi infestate de influențe radicale. De partea sa, EAU consideră că măsura este una de protecție a tinerilor și securității naționale, reflectând o strategie mai largă de combatere a mișcărilor islamiste considerate periculoase pentru stabilitatea internă și regională.

Frăția Musulmană este o organizație islamistă fondată în 1928, în Egipt, de către Hassan al-Banna. Mișcarea a apărut ca un răspuns religios și social la influența occidentală și la declinul valorilor islamice în lumea arabă, promovând ideea că Islamul trebuie să joace un rol central în viața politică, juridică și socială.

De-a lungul deceniilor, Frăția Musulmană s-a extins în numeroase țări din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Europa, funcționând atât ca organizație religioasă și caritabilă, cât și ca actor politic. Deși unele ramuri au participat la alegeri și procese democratice, altele au fost acuzate de legături cu extremismul și de promovarea unei agende radicale teroriste.

Mai multe țări au desemnat oficial Frăția Musulmană ca organizație teroristă sau i-au interzis activitățile pe teritoriul lor, în principal din motive de securitate internă și temeri privind violența și destabilizarea. Aceste țări includ: Egipt, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Siria, Rusia, Kazahstan, Tadjikistan, Libia. SUA, de partea lor, au clasificat anumite ramuri sau grupuri afiliate – precum Hamas – ca fiind organizații teroriste.

Emiratele Arabe Unite se află într-un conflict deschis cu Frăția Musulmană deoarece o consideră o amenințare directă la adresa stabilității statului și a ordinii politice. Autoritățile din Emirate văd ideologia Frăției ca fiind incompatibilă cu modelul lor de guvernare și cu securitatea internă. În acest context, UAE a desemnat Frăția Musulmană drept organizație teroristă și a adoptat o politică de toleranță zero față de orice entitate sau instituție suspectată că ar avea legături cu aceasta. Conflictul se reflectă nu doar pe plan intern, ci și în relațiile externe, inclusiv în tensiunile cu state occidentale care permit activitatea unor grupuri asociate Frăției pe teritoriul lor.

