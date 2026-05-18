Invitație: MEET & GREET MĂDĂLINII Călătorind pe roți din Italia – Marți 26 mai 2026

Dragi prieteni și membri ai comunității românești din zona Chicago, Cu mare bucurie vă invităm la un eveniment special: MEET & GREET MĂDĂLINII

Dragi prieteni și membri ai comunității românești din zona Chicago,

Cu mare bucurie vă invităm la un eveniment special:

MEET & GREET MĂDĂLINII

Veniți să îi cunoașteți pe Mădălin și Mădălina, doi tineri aventurieri români, ambii în vârstă de 35 de ani, care au pornit într-o călătorie extraordinară prin America de Nord împreună cu cei doi copii ai lor: Atena, de aproape 5 ani, și Hermes, de aproape 3 ani.

În data de 17 septembrie 2025, au plecat din Italia către continentul nord-american, iar după o aventură incredibilă de peste 45.000 de kilometri prin Canada, Statele Unite și Mexic, au ajuns acum la Chicago.

Călătoria lor poate fi urmărită prin vlogul „Călătorind pe roți”, prezent atât pe Facebook, cât și pe YouTube, unde împărtășesc experiențele, provocările și bucuriile unei vieți trăite la drum, în familie.

Va fi o ocazie minunată să:

ascultăm povești autentice din călătoria lor,

aflăm experiențele și provocările trăite pe drum,

descoperim cum este să explorezi lumea cu doi copii mici,

și să petrecem împreună o seară frumoasă în spiritul comunității românești.

📍 Locația: Romanian Heritage Center

………………….81 N. Broadway Street, Des Plaines, IL 60016

📅 Data: Marți, 26 mai 2026

🕕 Ora: 6:00 PM

Ne onorează în mod deosebit confirmarea participării Domnului Lucian-Ilie Stănică, Lucian-Ilie Stănică, care va fi alături de noi la acest eveniment dedicat comunității românești și spiritului de aventură, familie și solidaritate românească peste hotare.

Vă așteptăm cu drag să îi întâmpinăm împreună pe Mădălin, Mădălina, Atena și Hermes!

Cu prietenie,

Gazdele voastre la Centrul „Origini Românești”

Share this: Facebook

X

