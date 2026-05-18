Trei români au înjunghiat un jurnalist la Londra, la cererea Iranului

O grupare de bărbați români, care acționau în numele guvernului iranian, a comis un atac cu cuțitul asupra unui jurnalist care lucra pentru o organizație media de limbă persană din Londra, au declarat luni procurorii în fața unei instanțe britanice, informează Reuters.

Pouria Zaratifoukolaei, cunoscut sub numele de Pouria Zeraati, un jurnalist britanic de origine iraniană care lucrează pentru Iran International, a fost înjunghiat de trei ori în picior în urma unui atac suferit în apropierea locuinței sale din Wimbledon, în sud-vestul Londrei, în martie 2024.

La începutul procesului celor doi dintre cei trei bărbați acuzați de comiterea atacului cu cuțitul, procurorul Duncan Atkinson a declarat că aceștia l-au vizat pe Zeraati, al cărui angajator – un post de televiziune finanțat de Arabia Saudită – critică guvernul iranian și a fost desemnat drept organizație teroristă de către Teheran.

„VIOLENȚĂ DELIBERATĂ ȘI PLANIFICATĂ”

„Nu a fost vorba de un jaf, nici de o încăierare scăpată de sub control, ci de un act violent deliberat și planificat pentru a atinge scopul urmărit, și anume rănirea gravă a victimei”, a declarat Atkinson în fața Curții Coroanei din Woolwich.

Aceștia „au comis un atac planificat, precedat de o misiune de recunoaștere, care a fost ordonat de o terță parte acționând în numele statului iranian”, a afirmat procurorul.

Iranul a negat orice implicare în acest incident.

Nandito Badea, în vârstă de 21 de ani, și George Stana, în vârstă de 25 de ani, neagă amândoi acuzațiile de vătămare corporală cu intenție și vătămare corporală fără intenție. Al treilea bărbat acuzat de implicare, David Andrei, a fost arestat în România, dar nu este implicat în proces.

Atkinson a declarat că Zeraati era o „țintă evidentă și ușor de identificat pentru actele de violență care urmau să fie comise de către reprezentanții” care acționau în numele Iranului. El a spus că în noiembrie 2022 au fost afișate în Teheran postere cu fotografii ale unor jurnaliști, printre care și Zeraati, sub titlul „Căutat: viu sau mort”.

„În ultimii ani, începând din 2005, Republica Islamică a apelat mai puțin la propriii agenți și tot mai mult la intermediari, precum bandele criminale, pentru a pune în aplicare amenințările cu violența în numele său”, a declarat Atkinson. „Printre acestea s-au numărat atacuri asupra unor persoane din această țară care au devenit ținta intimidărilor și, practic, a actelor de terorism din partea Iranului”.

Atkinson a declarat că Zeraati fusese supus unei „misiuni de recunoaștere ample”, iar cu un an înainte, Stana fusese arestat în grădina apartamentului său, împreună cu un alt bărbat, fiind găsit în posesia unor mănuși de latex, a unor foarfece și a unei măști.

În ziua atacului, Badea și Andrei l-au așteptat pe Zeraati în timp ce acesta traversa strada de la locuința sa spre mașină, a declarat procurorul. Andrei l-a imobilizat, în timp ce Badea l-a înjunghiat în partea superioară a coapsei, după care au scăpat într-o mașină de fugă condusă de Stana, a adăugat procurorul.

Bărbații, motivați de bani, au abandonat mașina și câteva haine, apoi au luat un taxi până la Aeroportul Heathrow, de unde au zburat spre Geneva, a declarat Atkinson.

Procesul, care se preconizează că va dura mai mult de două săptămâni, continuă.

