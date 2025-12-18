Iranul și teroriștii săi complici plănuiesc o revenire

Armistițiul din Gaza a distras atenția Occidentului de la adevărata amenințare – Teheranul și aliații săi Iranul și aliații săi teroriști se strădu

Iranul și aliații săi teroriști se străduiesc să se refacă după devastarea pe care și-au provocat-o singuri prin atacurile din 7 octombrie 2023. Ei doresc să-și restabilească capacitățile nucleare și teroriste și să dea impresia că au făcut deja acest lucru, analizează WSJ.

Deși procesul de reconstrucție este departe de a fi finalizat, acesta continuă în ciuda instabilității și represiunii din Iran, precum și a penuriei de apă care ar putea obliga autoritățile să abandoneze Teheranul drept capitală. Dacă Israelul, țările arabe din Golf și SUA nu vor lua în serios revenirea Iranului, vor repeta greșelile din trecut și vor facilita renașterea Teheranului.

Cel mai periculos este reluarea programului nuclear al Iranului. Fordow și Natanz, pe care SUA le-au lovit cu bombe bunker-buster în iunie, ar putea fi imposibil de reconstruit. Însă săparea de tuneluri pare să se intensifice la Pickaxe Mountain, lângă Natanz, pe care Iranul l-a declarat în 2020 locație pentru construirea centrifugelor, esențiale pentru îmbogățirea uraniului. La Isfahan, lovit de Israel, sunt în curs de desfășurare noi lucrări, deși amploarea lor nu este clară. Iar la complexul militar Parchin, Iranul reconstruiește instalații de testare a explozivilor puternici, esențiale pentru eforturile de înarmare nucleară.

Proiectele nucleare ale Teheranului cu Rusia, inclusiv noile reactoare planificate la Bushehr, se extind substanțial. Scopurile aparent civile – și anume, producția de energie curată – servesc drept acoperire pentru activitățile legate de armament. Sprijinul nuclear chinez este mai bine ascuns, probabil deghizat în „cooperare științifică și tehnologică”, completat de achizițiile crescânde de petrol iranian de către China. Teheranul se opune din nou în mod agresiv monitorizării siturilor sale nucleare de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Iranul reia producția de rachete balistice, ceea ce îi va permite să amenințe din nou Israelul. A achiziționat tehnologie rusă pentru rachete și a primit din China transporturi de substanțe chimice esențiale pentru producția de combustibil pentru rachete.

Teheranul își reconstruiește, de asemenea, frontul terorist-proxy. Reînarmează și refinanțează Hamas. Grupul terorist nu a dat niciun semn că ar intenționa să se dezarmeze și să se demilitarizeze, dovadă fiind încălcările repetate ale armistițiului și violențele împotriva concetățenilor din Gaza. Un lider din Gaza numește armistițiul ineficient „un sărut al vieții” pentru Hamas. În absența unei acțiuni ferme din partea Israelului, este probabil ca reînarmarea Hamas să fie inevitabilă.

Armistițiul din Gaza distrage atenția Occidentului de la adevărata amenințare – Teheranul și aliații săi – și avantajează acești actori răuvoitori. Eforturile de a aduce o pace durabilă în Gaza fără a restricționa Iranul sunt inutile.

Hezbollah pare să se reînarmeze și să-și recâștige puterea chiar mai repede decât Hamas. Iranul a transferat peste 1 miliard de dolari către Hezbollah în acest an, spălând fonduri prin canale greu de urmărit sau blocat. Îngrijorat de renașterea Hezbollah, Israelul continuă să vizeze liderii săi cheie.

Teheranul încearcă, de asemenea, să consolideze milițiile șiite irakiene, cunoscute colectiv sub numele de Forțele de Mobilizare Populară (PMF), în cadrul structurilor statului irakian. Scopul său este de a crea un Hezbollah irakian similar celui din Liban. Căderea regimului Assad din Siria a zădărnicit eforturile ayatollahilor de a crea o „semilună șiită” în regiune, astfel încât Teheranul încearcă acum să facă PMF capabilă să lovească Israelul și statele arabe din apropiere. Noile atacuri asupra câmpurilor petroliere exploatate de companii americane și alte companii străine în Kurdistanul irakian arată determinarea Teheranului de a-și flexa mușchii în regiune.

În Yemen, facțiunile de opoziție non-Houthi s-au ciocnit recent, una susținută de Emiratele Arabe Unite împotriva alteia cu legături cu Arabia Saudită. Războiul civil din Yemen este complicat, dar ultimul lucru de care au nevoie arabii din Golf este un conflict care ar putea întări poziția Iranului față de forțele Houthi, asupra cărora Teheranul s-a străduit să-și reafirme controlul.

Houthiții pun în pericol Israelul și pasajul maritim Canalul Suez-Marea Roșie, un interes vital pentru securitatea națională a SUA. Ei reprezintă, de asemenea, o amenințare pentru statele arabe producătoare de petrol din vecinătatea lor. Din păcate, Casa Albă pare să fi pierdut interesul pentru problema Houthi, după ce în luna mai a oprit eforturile scurte și neconcludente ale SUA de a contracara atacurile Houthi asupra navelor comerciale din apropierea Yemenului.

Aceste evoluții necesită atenția imediată a Israelului, a SUA și a arabilor din Golf. Israelul are mâinile ocupate cu problemele interne: povara economică a celor doi ani de război, nevoia urgentă de mai multă forță de muncă militară, complicată de rezistența haredilor la serviciul militar, și intensitatea opoziției față de prim-ministrul Benjamin Netanyahu, chiar și după întoarcerea ostaticilor israelieni.

Dar Iranul nu stă cu mâinile în sân. Agenția de informații Mossad a dejucat recent un complot iranian de a ataca oficiali israelieni în Africa – dovadă că Iranul este ocupat în culise. Depinde de cei amenințați de Iran și de reprezentanții săi să se asigure că revenirea lor eșuează.

„Axa rezistenței” nu este încă o mașinărie bine unsă, dar ar putea deveni în curând dacă SUA nu este atentă. Distragerile frecvente ale Washingtonului nu trebuie să-l împiedice să dezvolte o strategie eficientă pe termen lung. Acum nu este momentul să se negocieze cu ayatollahii, ci să se reia aplicarea serioasă a sancțiunilor economice și să se adauge altele noi. Când liderul suprem Ali Khamenei va muri, vidul de putere va oferi rezistenței iraniene o oportunitate crucială pentru schimbarea regimului, iar opoziția merită asistența SUA. Ignorarea Iranului până când își va recăpăta pe deplin puterea nu va face decât să înrăutățească situația.

