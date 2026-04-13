Pilotul misiunii Artemis II NASA: „Avem nevoie de Isus – fie că ne aflăm pe Pământ, fie că orbităm în jurul Lunii”

Victor Glover, pilotul misiunii Artemis II a NASA, a transmis un mesaj simplu, dar extrem de puternic:

„Avem nevoie de Isus – fie că suntem pe Pământ, fie că orbităm în jurul Lunii.”

Fiindcă Glover este unul dintre cei patru astronauți care au călătorit la 252.756 de mile de Pământ, cea mai mare distanță parcursă de un om în ultimele decenii, cuvintele sale ne reamintesc că succesul nu înlocuiește niciodată nevoia omenirii de Dumnezeu.

Glover nu este singurul astronaut care își împărtășește credința public.

În 2025, Butch Wilmore, astronaut NASA, a vorbit despre cum se închină lui Dumnezeu în spațiu: „Am nevoie de această părtășie”.

„Am auzit că încă participi la slujbele religioase din spațiu. Poți să-mi spui de ce era important pentru tine să faci asta?”, a fost întrebat de un jurnalist la întoarcerea pe Pământ. „Ei bine, Cuvântul lui Dumnezeu… Am nevoie de el”, a început astronautul. „Pastorii mei sunt cei mai buni pastori pe și, în acest caz, în afara planetei”. „Și pentru a sta conectat și a mă închina cu familia mea din biserică a fost vital”, a adăugat Wilmore. „Adică, este o parte din ceea ce mă face să exist”.

Wilmore a menționat, de asemenea, o biserică din Tennessee, spunând că le va urmări slujbele în timp ce se află la bordul ISS.

„De asemenea, am urmărit Grace Baptist Church din Mount Juliet, Tennessee. Un prieten de-al meu este bătrân și pastor acolo și mă uitam și la slujba lor, în fiecare săptămână”, a continuat astronautul.

Wilmore a descris serviciile săptămânale ca fiind „revigorante” și a subliniat cât de importantă este părtășia creștină pentru el.

„O parte din ceea ce am nevoie, ca și credincios în Isus Hristos, este să continui această concentrare – un sistem, zi de zi, pentru că am nevoie de această părtășie, chiar dacă este o părtășie de la distanță”, a explicat Wilmore. „Și nu e ca și cum ar fi o părtășie de aproape, dar totuși am nevoie de ea”.

Wilmore a petrecut nouă luni la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS) împreună cu colega sa astronaut Suni Williams, începând din iunie 2024. Cei doi au fost blocați acolo timp de peste 280 de zile, deși inițial plănuiseră să stea doar opt zile.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

După aterizarea pe ISS, nava spațială Boeing Starliner a astronauților a întâmpinat probleme tehnice, ceea ce a determinat NASA să decidă că nu era sigur să îi readucă pe astronauți pe Pământ. Administrația Biden a fost acuzată că a lăsat astronauții blocați, iar Williams și Wilmore s-au întors pe Pământ cu capsula SpaceX Dragon pe 18 martie.

La conferința de presă de după revenirea pe Pământ, Wilmore a fost sincer cu privire la relația sa cu Dumnezeu atunci când un reporter l-a întrebat despre credința în spațiu.

Foto: NASA

Share this: Facebook

X

