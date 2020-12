IRS și Trezoreria încep distribuirea stimulentului federal către milioane de americani

Americanii se pot aștepta să înceapă să primească a doua rundă de plată a stimulentelor, unele ajungând deja la destinatari, potrivit Departamentului Trezoreriei, informează The Epoch Times.

Cunoscute oficial sub numele de plăți cu impact economic (EIP), cecurile fac parte din implementarea Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act of 2021, proiectul de lege de asistență pe fondul pandemiei aprobat recent de președintele Donald Trump și care include a doua rundă de plăți directe de până la 600 USD de persoană.

„Aceste plăți ar putea ajunge în unele conturi prin transfer direct încă din această seară și vor continua până săptămâna viitoare“, a scris secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, într-un tweet marți după-amiază.

Expedierea cecurilor fizice a început pe 30 decembrie, conform declarației Departamentul Trezoreriei.

„Această a doua rundă de plăți va oferi sprijin economic esențial celor care, fără a avea vreo vină, au fost afectați negativ de pandemia COVID-19“, comunica departamentul.

Serviciul de venituri interne (IRS) a explicat că persoanele eligibile nu trebuie să întreprindă nicio acțiune pentru a primi această a doua plată, iar pentru a efectua plata, agenția va utiliza informațiile de transfer direct pe care le are la dosar.

„Oricine a primit prima rundă de plăți la începutul acestui an, dar nu primește o plată prin transfer direct, va primi, în general, un cec fizic sau, în unele cazuri, un card de debit“, a detaliat IRS. Pentru persoanele eligibile din această categorie, plățile se vor încheia în ianuarie.

IRS a menționat că unele persoane „pot vedea plățile prin transfer direct ca fiind în așteptare sau ca plăți provizorii în conturile lor înainte de data oficială de plată – 4 ianuarie 2021“.

Beneficiarii eligibili vor primi o plată de până la 600 USD pe persoană sau 1200 USD pentru cuplurile căsătorite și până la 600 USD pentru fiecare copil eligibil. Persoanele aflate în întreținere care au peste 17 ani nu se califică pentru plata acordată copiilor eligibili.

Cei cu un venit brut ajustat în 2019 de până la 75.000 USD pe persoană și până la 150.000 USD pentru cuplurile căsătorite care completează declarația de venit la comun și soții supraviețuitori, vor primi suma integrală a celei de-a doua plăți.

Suma plătită este mai mică pentru persoanele cu un venit peste aceste limite, conform IRS.

„Lucrăm de zor pentru a distribui această a doua rundă de plăți cât mai repede posibil“, a declarat comisarul IRS Chuck Rettig.

„Această operațiune continuă pe tot parcursul sărbătorilor și până în noul an, având în vedere că ne apropiem de următorul sezon al depunerii formularelor de impozitare.“

Președintele Donald Trump declarase recent că vrea plata unei sume de 2.000 de dolari în stimulente pentru americani, nu doar 600 de dolari.

Liderul majorității Senatului, Mitch McConnell (R-Ky.), a declarat că propunerea lui Trump cu privire la o sumă mai mare pentru stimulente va fi abordată de camera superioară la sfârșitul acestei săptămâni.

Comentariile lui McConnell au apărut după ce el a blocat acordul unanim privind acordarea unei sume mai mari la plata stimulentelor.

Tribuna.US