Israelul lovește în inima Hamas: Liderii organizației, ținta unui atac precis în Qatar

Marți după-amiază, conflictul din Orientul Mijlociu a luat o turnură decisivă. Răbdarea Israelului și a Washingtonului s-a epuizat, iar președintele Donald Trump a rostit un avertisment cu greutatea unui ultimatum: Hamas trebuie să elibereze ostaticii din Gaza și să pună capăt războiului – altfel consecințele ar putea fi implacabile.

Marți, IDF și Shin Bet au confirmat un atac asupra conducerii de vârf Hamas din Doha, Qatar, unde se refugiase de ani de zile.

O declarație a afirmat că liderii vizați erau responsabili pentru masacrul din 7 octombrie 2023, în care au murit aproximativ 1.200 de israelieni în sudul țării, precum și pentru gestionarea operațiunilor grupului terorist în anii anteriori.

Khalil al-Hayya, liderul Hamas, a fost una dintre țintele operațiunilor, a confirmat un oficial israelian pentru presa din Israel.

Oficialii israelieni au mai declarat că Administrația Trump a fost informată dinainte despre atac și a dat undă verde. Ambasada SUA din Doha a emis un ordin de adăpostire pentru toți cetățenii americani.

„Hamas a primit noua propunere din partea Qatarului, pe care noi [Israelul] am obținut-o de la Witkoff săptămâna trecută la Paris. Prim-ministrul s-a întâlnit ieri cu conducerea Hamas și au decis să se întâlnească din nou astăzi pentru a discuta propunerea, venită din Turcia”, a declarat o sursă diplomatică pentru The Jerusalem Post. Toată lumea vrea ca ostaticii să se întoarcă acasă. Toată lumea vrea ca acest război să se termine! Israelienii au acceptat condițiile mele. Este timpul ca și Hamas să le accepte. Am avertizat Hamas cu privire la consecințele neacceptării. Acesta este ultimul meu avertisment, nu va mai urma altul! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni. DONALD J. TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII, a transmis președintele Trump pe 7 septembrie a.c.

„Statul Qatar condamnă cu fermitate atacul laș al Israelului care a vizat clădiri rezidențiale în care locuiau mai mulți membri ai Biroului Politic al Hamas din capitala Qatarului, Doha”, a declarat Majed al-Ansari, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Qatar.

Declarația IDF și Shin Bet

IDF și ISA au efectuat un atac precis care a vizat conducerea de vârf a organizației teroriste Hamas.

De ani de zile, acești membri ai conducerii Hamas au condus operațiunile organizației teroriste, sunt direct responsabili pentru masacrul brutal din 7 octombrie și au orchestrat și gestionat războiul împotriva Statului Israel.

Înainte de atac, au fost luate măsuri pentru a reduce daunele aduse civililor, inclusiv utilizarea de muniții precise și informații suplimentare.

IDF și ISA vor continua să acționeze cu determinare pentru a învinge organizația teroristă Hamas, responsabilă de masacrul din 7 octombrie.

“Acțiunea de astăzi împotriva liderilor teroriști de vârf ai Hamas a fost o operațiune israeliană complet independentă.

Israelul a inițiat-o, Israelul a condus-o și Israelul își asumă întreaga responsabilitate”, a transmis biroul prim-ministrului israelian la scurt timp după atac.

Foto: X

