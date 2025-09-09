Chicago: 100 de persoane împușcate în două săptămâni. Trump condamnă ignoranța democraților

Președintele Donald Trump se declară revoltat de faptul că democrații din Chicago nu acceptă oferta sa de a trimite Garda Națională pentru a curăța or

Președintele Donald Trump se declară revoltat de faptul că democrații din Chicago nu acceptă oferta sa de a trimite Garda Națională pentru a curăța orașul de infracționalitate, așa cum a făcut în Washington, D.C.

Atacurile armate din Chicago din ultimele două weekenduri au produs, potrivit rapoartelor, peste 90 de răniți și mai mult 12 morți. Nu e de mirare că Trump a exclamat furios: „Crezi că există ceva mai rău decât asta?”

În weekendul din 23 august, cel puțin șase persoane au fost ucise și 27 rănite în Chicago în urma unor împușcături, potrivit CBS News. Pe baza declarațiilor lui Trump către reporteri, se pare că ulterior a fost confirmată o a șaptea victimă. Vârstele victimelor erau cuprinse între 5 și 48 de ani.

CBS a menționat că tânărul de 19 ani care a fost împușcat a supraviețuit, dar „băiatul de 5 ani se afla într-un apartament când a fost rănit la cap de un glonț. Victima a fost transportată la Comer Children’s Hospital în stare critică și a fost declarată decedată ulterior”. O victimă de 17 ani a murit, de asemenea.

În ceea ce privește weekendul de Ziua Muncii, cel puțin 58 de persoane au fost împușcate, dintre care opt mortal, potrivit ABC7 News. Printre acestea s-au numărat un atac armat în masă asupra a cinci persoane, care a lăsat un adolescent de 17 ani în stare critică, și un atac armat din mașină, care a rănit șapte persoane. Ambele atacuri au avut loc în cartierul Bronzeville.

Ald. Pat Howell a declarat pentru ABC7: „De mult timp solicit personal suplimentar de poliție pentru a face față adunărilor ilegale de amploare și petrecerilor spontane care au loc în mod regulat în cartierul Bronzeville”. Chicago Sun-Times a estimat numărul morților la nouă și al răniților la 52.

Pe baza cifrelor menționate mai sus, cel puțin 91 de locuitori din Chicago au fost împușcați în cele două weekenduri. Dacă Trump și Chicago Sun-Times au avut dreptate în privința statisticilor lor, numărul ar putea ajunge la 95. În orice caz, sunt aproape 100 de împușcături.

Cu toate acestea, democrații din Chicago refuză cu încăpățânare să accepte ajutorul oferit de Trump, deoarece pentru ei nici viețile persoanelor de culoare, nici ale altor persoane nu contează. Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a spus chiar cu dispreț: „Uitați, în marile orașe există infracționalitate. Nu există nicio îndoială în privința asta. Dar să ne concentrăm asupra a ceea ce face președintele Trump pentru a combate problema din Chicago”.

Da, el încearcă să salveze vieți. Spre deosebire de elitistul Pritzker.

În declarația dată reporterilor la Casa Albă, Trump a subliniat criza gravă a criminalității violente din Chicago, alimentată de politicile woke.

„Știți câți oameni au fost uciși în Chicago weekendul trecut? Opt. Știți câți oameni au fost uciși în Chicago săptămâna trecută? Șapte”, a afirmat el. „Știți câți oameni au fost răniți? 74 de persoane au fost rănite. Credeți că există ceva mai grav decât asta? Eu nu cred”.

Infracționalitatea violentă este complet scăpată de sub control în Chicago. Această criză trebuie rezolvată urgent.

