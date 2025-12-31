Istoria Anului Nou: Cine a „inventat” începutul de an

De la ritualuri antice la focuri de artificii moderne, Anul Nou este una dintre cele mai vechi sărbători ale omenirii În fiecare an, la miezul nopț

În fiecare an, la miezul nopții dintre 31 decembrie și 1 ianuarie, miliarde de oameni din întreaga lume numără ultimele secunde, își pun dorințe și speră la un nou început. Puțini se întreabă însă cine a inventat Anul Nou și cum a apărut această sărbătoare care pare universală.

Primele celebrări: Mesopotamia antică

Istoricii plasează originile Anului Nou în urmă cu peste 4.000 de ani, în Mesopotamia antică, teritoriul actualului Irak. Babilonienii sunt considerați primii care au sărbătorit trecerea într-un nou an, în jurul anului 2000 î.Hr. Pentru ei, Anul Nou nu începea iarna, ci primăvara, odată cu reînvierea naturii și debutul sezonului agricol.

Festivalul, numit Akitu, dura mai multe zile și avea o puternică semnificație religioasă. Era dedicat zeilor și includea ritualuri de purificare, jurăminte de loialitate ale regelui și promisiuni făcute divinităților – un precursor al rezoluțiilor moderne de Anul Nou.

Roma antică și luna lui Ianus

Data de 1 ianuarie ca început de an își are originea în Roma antică. Inițial, romanii marcau noul an în luna martie. Schimbarea a venit în anul 153 î.Hr., când 1 ianuarie a fost stabilit drept începutul oficial al anului administrativ.

Luna ianuarie a fost dedicată zeului Ianus, zeul porților, al începuturilor și al tranzițiilor, reprezentat cu două fețe: una privind spre trecut, cealaltă spre viitor. Simbolismul său se potrivea natural ideii de trecere dintre ani.

Calendarul iulian și cel gregorian

Un moment decisiv în istoria Anului Nou a avut loc în anul 46 î.Hr., când Iulius Cezar a introdus calendarul iulian, stabilind oficial 1 ianuarie ca prima zi a anului. Mai târziu, în anul 1582, Papa Grigore al XIII-lea a corectat erorile acestuia prin introducerea calendarului gregorian, folosit și astăzi în cea mai mare parte a lumii.

Adoptarea noului calendar nu a fost imediată. În unele țări, Anul Nou a continuat să fie sărbătorit la date diferite timp de secole.

Tradiții diferite, aceeași idee

Deși 1 ianuarie este astăzi data cea mai răspândită, nu toate culturile celebrează Anul Nou în același timp. Anul Nou Chinezesc, Nowruz (Anul Nou persan) sau Rosh Hashanah (Anul Nou evreiesc) sunt exemple ale diversității culturale, fiecare legată de propriul calendar și de propriile tradiții.

Un nou început simbolic

Anul Nou nu a fost „inventat” de o singură persoană, ci s-a născut din nevoia umană de ordine, speranță și reînnoire. De-a lungul mileniilor, sărbătoarea s-a desprins de ritualurile religioase și a devenit un moment universal de reflecție și optimism.

Astăzi, fie că este marcat prin artificii spectaculoase, mese festive sau momente de liniște, Anul Nou rămâne un simbol puternic al ideii că fiecare sfârșit aduce cu sine șansa unui nou început.

