New York: Mamdani devine primul primar care depune jurământul pe Coran

Într-o ceremonie organizată în fosta stație de metrou City Hall, Mamdani a ales un manuscris vechi de peste două secole pentru valoarea sa simbolică

Noul primar al New York-ului, Zohran Mamdani, a depus jurământul la miezul nopții, la Old City Hall, în cadrul unei ceremonii private la care au participat membrii familiei și procurorul general al statului, Letitia James.

Cu această ocazie, socialistul democrat a devenit primul primar din istoria orașului care a depus jurământul pe Coran. Tânărul de 34 de ani a folosit un text vechi de peste două secole.

Majoritatea predecesorilor săi au depus jurământul pe Biblie, deși constituția nu impune utilizarea vreunui text religios. În timpul campaniei electorale, Mamdani a vorbit deschis despre credința sa musulmană. El a apărut adesea în moscheile din cele cinci cartiere, construindu-și o bază de susținere care includea mulți alegători musulmani, dintre care unii proveneau din Asia de Sud.

În timpul ceremoniei din metrou, Mamdani a pus mâna pe două exemplare ale Coranului: unul aparținea bunicului său, iar celălalt era o versiune de buzunar datând de la sfârșitul secolului al XVIII-lea sau începutul secolului al XIX-lea. Cel din urmă face parte din colecția Centrului Schomburg pentru Cercetarea Culturii Negre din cadrul Bibliotecii Publice din New York.

Potrivit experților, această versiune a fost aleasă de noul primar pentru valoarea sa simbolică și legătura sa cu lunga prezență musulmană în Big Apple.

„Este un Coran mic, dar reunește elemente de credință și identitate din istoria orașului New York”, a declarat Hiba Abid, curator al bibliotecii pentru studii islamice și din Orientul Mijlociu.

După evenimentul de ieri seară, Coranul va fi expus din nou la Biblioteca Publică din New York. Pe lângă faptul că este primul primar musulman al orașului, Mamdani este și primul de origine sud-asiatică și primul născut în Africa.

„Este cu adevărat o onoare și un privilegiu unic în viață”, a declarat el în timpul ceremoniei organizate în vechea stație de metrou City Hall. Stația în cauză a fost construită în timpul Epocii de Aur, perioada de mare expansiune a New York-ului între sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Stația a fost inaugurată în 1904 și scoasă din funcțiune în 1945, odată cu modernizarea sistemului. A fost desemnată monument istoric al orașului New York în 1979 și inclusă în Registrul Național al Locurilor Istorice în 2004.

Astăzi, Mamdani va depune din nou jurământul în cadrul unei ceremonii publice la Primărie, în jurul orei 1 pm, ora locală, marcând astfel începutul oficial al mandatului său. El va depune din nou jurământul pe Coran.

