SUA bombardează ISIS în Nigeria

Donald Trump citează atacurile asupra creștinilor, pe măsură ce jihadul se răspândește în Nigeria și în Sahel

Președintele Trump a ordonat un atac cu bombe asupra taberelor teroriste islamice din nord-vestul Nigeriei în ziua de Crăciun, cu promisiuni că „vor urma și altele” din partea secretarului apărării Pete Hegseth. Dar pentru a opri creșterea ISIS în Africa va fi nevoie de mai mult decât bombardamente de la distanță.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a justificat atacul împotriva teroriștilor ISIS „care au vizat și au ucis cu cruzime, în primul rând, creștini nevinovați, la un nivel nemaiîntâlnit de mulți ani, ba chiar de secole!” Surse din Pentagon au declarat presei că peste zece rachete de croazieră Tomahawk au fost lansate de pe o navă americană asupra unor ținte din statul Sokoto.

Scepticii contestă „cadrul” în care Trump a încadrat atacul, ca fiind menit să salveze viețile creștinilor, și nu există nicio îndoială că acest cadru vizează publicul creștin evanghelic care îl susține pe Trump în Statele Unite. Dar nu este ca și cum teroriștii nu ar ucide și alte persoane în Nigeria și în mare parte din regiunea Sahel. Teroriștii sunt o țintă justificată.

De asemenea, este încurajator faptul că guvernele SUA și Nigeria afirmă că au colaborat în ceea ce privește atacurile. Acest lucru sugerează o cooperare locală esențială pentru a opri creșterea ISIS și a ramurilor Al-Qaeda. Jihadiștii au acționat cu o mai mare impunitate în Sahel de când SUA s-au retras din două baze militare din Nigerul vecin în 2024. La putere a ajuns un guvern militar care a primit cu brațele deschise Rusia și a dorit plecarea SUA.

Bombardamentele pot împiedica ISIS să mențină sanctuarele din care pot planifica atacuri asupra țintelor regionale sau americane. SUA au efectuat atacuri similare în Somalia de ani de zile, la fel cum au făcut-o și în Yemen și Pakistan în ultimii 25 de ani. Este o luptă de lungă durată, iar raidurile aeriene periodice nu vor pune capăt amenințării, la fel cum nici rachetele lansate de la distanță de Bill Clinton nu l-au oprit pe Osama bin Laden în anii 1990.

Este o veste bună că administrația Trump acordă mai multă atenție ascensiunii ISIS în Africa decât a făcut-o Joe Biden. Țintirea teroriștilor este, de asemenea, mai eficientă decât campania lui Barack Obama pe Twitter împotriva răpitorilor de fete din regiune, membri ai grupării Boko Haram.

Dar eliminarea amenințării jihadiste va necesita o implicare mai susținută din partea guvernelor regionale, care sunt ele însele amenințate de radicalii islamici. Aceasta înseamnă schimbul de informații și, eventual, desfășurarea forțelor speciale americane pe teren, dacă va fi necesar. Statele Unite au învățat pe propria piele în 2001 că un grup jihadist îndepărtat poate să organizeze sau să inspire atacuri pe teritoriul american. Prevenția e mai bună decât oprirea unui atac pe teritoriul SUA.

