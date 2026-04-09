JD Vance este vedeta din „Omul nostru din Budapesta”

Vicepreședintele se amestecă în alegerile din Ungaria pentru a se ajuta pe sine în 2028 Vicepreședintele JD Vance a ajuns marți la Budapesta pentru

Vicepreședintele se amestecă în alegerile din Ungaria pentru a se ajuta pe sine în 2028

Vicepreședintele JD Vance a ajuns marți la Budapesta pentru a se amesteca în alegerile naționale ale Ungariei de duminică, iar spectacolul este remarcabil: al doilea om în stat din America făcând campanie pentru un prim-ministru care ar putea pierde, într-o mică țară din Europa Centrală, în timp ce Statele Unite duc un război în Iran, scrie echipa editorială a WSJ.

„Vance probabil crede că realegerea lui Viktor Orbán este o prioritate majoră și merită să ne întrebăm de ce, în timp ce vicepreședintele se pregătește pentru propria sa candidatură la succesiunea președintelui Trump în 2028”, remarcă WSJ. Afinitatea pentru Orbán pare a fi o combinație între convingerile ideologice ale lui Vance și nevoia de a-și menține coaliția politică internă.

Ambele aspecte spun multe despre valorile sale.

Vizita lui Vance face parte din convingerea tot mai puternică a unor conservatori americani că Europa este pregătită pentru o revoluție conservatoare din punct de vedere cultural și că americanii o pot accelera. Această convingere l-a determinat pe Vance anul trecut să călătorească în Germania și să sprijine partidul Alternativa pentru Germania (AfD) în alegerile germane.

Planul nu a funcționat așa cum se aștepta, deoarece partidul tradițional de centru-dreapta condus de Friedrich Merz a obținut cele mai multe voturi, iar AfD a cerut recent retragerea trupelor americane din Germania în contextul războiului din Iran.

Ungaria și prim-ministrul ei din ultimii 16 ani ocupă un loc special în această imaginație conservatoare. Orbán a câștigat inițial apreciere pentru că a rezistat migrației ilegale din Orientul Mijlociu care a traversat Europa începând cu 2015. Refuzul Ungariei de a primi astfel de migranți, în timp ce Germania Angelei Merkel i-a primit, pare confirmat de problemele fiscale, politice și de securitate apărute ulterior în Europa.

Conservatorii americani apreciază și conflictele lui Orbán cu birocrația Uniunii Europene, pe care aproape toată lumea (inclusiv mulți europeni) o consideră deconectată de realitate. Bruxellesul amenință frecvent că va suspenda granturi atunci când Orbán întârzie aplicarea unor mandate ale UE, adesea legate de justiție și măsuri anticorupție. Vance a folosit repetat cuvântul „suveranitate” în apariția sa de marți la Budapesta pentru a critica presupusa ingerință a UE în afacerile Ungariei.

Vance este convins că Orbán se află în prima linie a războaielor culturale din Occident. Liderul ungar se prezintă ca un bastion al naționalismului creștin în Europa, inclusiv prin adoptarea unei legi în 2021 care interzice prezentarea homosexualității minorilor. Discursul lui Vance, de tip miting electoral, a inclus și o laudă la adresa moștenirii creștine a Ungariei.

Prin faptul că a venit la Budapesta și a participat la un miting și la o conferință de presă alături de Orbán, Vance își urmărește strategia de consolidare a sprijinului din partea dreptei MAGA. Tucker Carlson îl admiră în mod special pe Orbán, iar Vance nu vrea să existe nicio distanță între el și podcasterul influent și adepții acestuia. Vizita din Ungaria poate fi privită ca parte a „primarelor” din universul podcasturilor MAGA.

Cea mai mare absurditate aici este afirmația despre suveranitate. Orbán nu a propus niciodată ieșirea din Uniunea Europeană, așa cum a votat Marea Britanie în 2016. Ungurii aproape sigur s-ar opune unei asemenea mișcări, deoarece preferă să fie parte a blocului și beneficiază de avantaje economice importante din comerțul și investițiile cu vecinii lor. Orbán știe că Budapesta are nevoie de banii din fondurile UE, iar pentru el suveranitatea este în mare parte o postură politică. Premierul ungar nu respectă suveranitatea nici măcar a Ucrainei sau a României, de-a lungul timpului militând sfidător pentru ruperea de teritorii din aceste țări și alipirea lor la „Ungaria mare”.

„Romantismul lui Vance față de Ungaria nu ar conta prea mult dacă nu ar afecta interesele Statelor Unite. Vicepreședintele l-a lăudat pe Orbán drept „om de stat” pentru presupusul său rol în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, deși prim-ministrul ungar este cel mai bun prieten european al lui Vladimir Putin la vest de Belarus. Liderul rus încearcă, de asemenea, să-l ajute pe Orbán — de exemplu, dând vina luni pe Ucraina pentru bomba descoperită pe o conductă de gaz rusească ce duce spre Ungaria”, afirmă tranșant WSJ.

Vance spune adesea că Europa ar trebui să joace rolul principal în sprijinirea Ucrainei, deoarece Ucraina nu ar conta pentru Statele Unite — totuși Orbán blochează un plan financiar european care ar face exact acest lucru. Liderul ungar încearcă, de asemenea, să aprofundeze legăturile comerciale cu China.

Sprijinul lui Vance pentru Orbán este atât de puternic încât îl susține chiar și în momentul în care Orbán ar putea pierde alegerile de duminică, pe fondul frustrării populației față de starea precară a economiei Ungariei. Alternativa, departe de a fi o sperietoare „woke”, este un politician obișnuit de centru-dreapta, Péter Magyar. Acesta ar putea fi, de asemenea, un aliat al Statelor Unite — dacă Vance nu ajunge să-l înstrăineze.

Conservatorii americani au multe motive să privească Europa cu neîncredere. Dar Vance nu câștigă prea mulți prieteni pentru America tratând alegerile din Ungaria ca și cum ar fi alegerile din Iowa.

Foto: Viktor Orban / X

