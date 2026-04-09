Iranul înregistrează pierderi de 145 de miliarde de dolari după săptămâni de atacuri americano-israeliene

Informațiile provenite din surse deschise indică pagube militare importante, victime și un impact economic major după campania SUA-Israel împotriva regimului de la Teheran.

Iranul a suferit pierderi economice extinse estimate între 140 și 145 de miliarde de dolari în urma a șase săptămâni de război cu Israelul și Statele Unite, potrivit evaluărilor bazate pe informații din surse deschise.

Dincolo de impactul financiar, se consolidează certitudinea că războiul a provocat pagube militare semnificative, inclusiv lovituri asupra forțelor navale ale Iranului, programului de rachete balistice, infrastructurii nucleare și personalului militar. Estimările, bazate pe relatări iraniene și pe informații din surse deschise, indică o degradare amplă a unor elemente-cheie ale capacităților militare ale Iranului.

Potrivit acestor evaluări, Iranul ar fi suferit aproximativ 2.076 de morți și circa 26.500 de răniți, inclusiv mii de militari. Peste 66% dintre facilitățile de producție de rachete și drone, precum și infrastructura de construcții navale, ar fi fost distruse. În plus, între 160 și 190 de lansatoare de rachete balistice au fost eliminate, iar alte câteva sute au devenit nefuncționale.

Loviturile care au vizat programul nuclear iranian, inclusiv facilitățile din Natanz, Yazd și Arak, se crede că au întârziat dezvoltarea acestuia cu aproximativ 8 până la 15 ani.

„Victorie istorică pe câmpul de luptă”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat miercuri că această campanie reprezintă o „victorie istorică pe câmpul de luptă”. Vorbind la Casa Albă după anunțarea încetării focului, el a spus:

„După orice criteriu, am distrus armata iraniană. În mai puțin de 40 de zile, folosind doar o fracțiune din capacitățile noastre, am învins una dintre cele mai mari armate din lume”.

El a adăugat că forțele navale, forțele aeriene, sistemele de apărare aeriană și programul de rachete al Iranului au fost „practic distruse” și a susținut că noua conducere a țării a acceptat un acord deoarece nu mai avea opțiuni viabile.

„Ei știu că nu vor avea niciodată o armă nucleară”, a spus el, adăugând că materialele nucleare interzise vor fi scoase din țară în baza acordului.

