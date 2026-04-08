Trump îl desființează pe Tucker Carlson după ce acesta a îndemnat armata să nu respecte ordinele președintelui

„Mă sună tot timpul; eu nu-i răspund la telefon. Nu am de-a face cu el. Îmi place să am de-a face cu oameni deștepți, nu cu proști” Președintele Do

„Mă sună tot timpul; eu nu-i răspund la telefon. Nu am de-a face cu el. Îmi place să am de-a face cu oameni deștepți, nu cu proști”

Președintele Donald Trump l-a criticat dur marți pe Tucker Carlson, după ce acesta l-a acuzat că a sugerat comiterea unei crime de război în avertismentul său adresat Iranului și a îndemnat membrii armatei americane să refuze ordinele președintelui.

Într-un episod publicat luni după-amiază, Carlson a sugerat că Trump ar lua în calcul utilizarea unei arme de distrugere în masă „împotriva populației Iranului” și i-a încurajat pe oficialii administrației și pe membrii armatei să se opună. Trump a răspuns criticându-l pe fostul său aliat, într-o declarație acordată ziarului The New York Post.

„Tucker e un om cu un IQ scăzut, care habar n-are ce se întâmplă”, a spus Trump. „Mă sună tot timpul; eu nu-i răspund la apeluri. Nu am de-a face cu el. Îmi place să am de-a face cu oameni deștepți, nu cu proști”.

Critica lui Carlson s-a concentrat pe mesajul plin de injurii adresat Iranului de Trump în Duminica Paștelui, în care președintele a avertizat că forțele americane vor distruge podurile și centralele electrice ale Iranului dacă regimul nu „deschide nenorocita de Strâmtoare [Ormuz]”.

Calificând comentariile lui Trump drept „josnice din toate punctele de vedere”, Carlson a susținut că acestea echivalează cu o „promisiune de a folosi armata SUA, armata noastră, pentru a distruge infrastructura civilă dintr-o altă țară”, ceea ce, potrivit lui, ar constitui o crimă de război.

Replica aprigă a președintelui adresat lui Carlson marți marchează cea mai recentă escaladare a tensiunilor dintre Trump și Carlson. Cei doi încă se întâlneau în luna ianuarie, dar relațiile dintre ei s-au deteriorat în urma acțiunii militare americane împotriva Iranului.

