Kamala Harris apelează la sfaturile lui Hillary Clinton pentru a crește în sondaje

Vicepreședintele democrat Kamala Harris a surprins pe mulți după ce un articol New York Times a dezvăluit că aceasta a căutat să-și repare ratingul extrem de scăzut din sondaje apelând la ajutorul lui Hillary Clinton, candidata ce a eșuat de două ori la alegerile prezidențiale, pentru a-i „trasa o cale de urmat pe viitor“, informează Ryan Saavedra într-un articol Daily Wire.

Articolul a evidențiat numeroasele probleme cu care Harris s-a confruntat în primul an ca vicepreședinte al administrației Biden, ratingul său de susținere într-un sondaj USA Today/Suffolk atingând valoarea jenant de scăzută de 28%, cifră pe care Business Insider a descris-o drept „fără precedent“.

„Cu un rating în scădere, o serie de demisii în rândul personalului și o grămadă de critici din partea republicanilor și a presei conservatoare, ea a apelat la confidenți puternici, inclusiv Hillary Clinton, pentru a o ajuta la trasarea unei căi de urmat pe viitor“, a relatat The New York Times.

„Harris le-a spus în privat aliaților săi că felul în care este portretizată de mass-media ar fi diferit dacă ar fi oricare dintre cei 48 de predecesori ai săi, pe care i-a descris drept bărbați albi. Ea s-a plâns, de asemenea, de dificultățile cu care se confruntă privind problemele greu de rezolvat din portofoliul său, cum ar fi drepturile de vot și cauzele fundamentale ale migrației“.

Citește și Sondaj: Doar 28% dintre americani apreciază activitatea Vicepreședintelui Kamala Harris

Se spune că Harris și Clinton stau de vorbă la fiecare două luni, iar Clinton a venit la Casa Albă luna trecută pentru a o vizita pe Harris.

„Există un standard dublu; din păcate funcționează în continuare“, a susținut Clinton fără a da dovezi, într-un interviu pentru The New York Times. „Multe din elementele folosite pentru a o judeca pe ea, la fel ca în cazul meu, sau al femeilor care au candidat în 2020, sau al tuturor celelalte, sunt influențate de acest standard dublu“.

Articolul a subliniat multiplele obstacole pe care Harris le-a întâmpinat în a-și îndeplini îndatoririle, fără a-i irita pe colegii democrați, printre care Sen. Joe Manchin (D-WV) și Rep. Henry Cuellar (D-TX).

Cuellar a contactat-o pe Harris pentru a discuta despre criza provocată de Biden la graniță când aceasta plănuia să viziteze regiunea în timpul verii, dar nu a primit niciun răspuns de la ea.

„Îi spun asta într-un mod foarte respectuos: mi-am văzut de treabă“, a spus Cuellar. „A fost însărcinată să se ocupe de această problemă, nu pare să fie foarte interesată de a o face, așa că vom merge mai departe cu alți oameni care se preocupă de acest subiect“.

Cuellar a declarat ziarului că pe viitor își va transmite îngrijorările oficialilor Biden și nu oficialilor Harris, pentru că „măcar ei stau de vorbă cu tine“.

New York Times a dat un exemplu din trecutul lui Harris privind modul în care se spune că tratează aceasta oamenii:

„Gil Duran, care a lucrat pentru doamna Harris când aceasta era procuror general al Californiei, în 2013, a spus că avea momente când acționa insultător și lipsit de profesionalism. Dl. Duran a declarat că și-a dat demisia după cinci luni de la angajare, când doamna Harris a refuzat să participe la o ședință de informare înaintea unei conferințe de presă, dar apoi a mustrat un membru al personalului până i-au dat lacrimile când s-a simțit nepregătită.

‘Mulți dintre noi i-am fi încă alături dacă ar fi acea Kamala Harris care am crezut că va fi’, a precizat domnul Duran“.

Citește și Kamala Harris, Vicepreședintele absent prin definiție

Harris a părut să admită recent că administrația nu a anticipat apariția noilor variante de coronavirus și, prin urmare, nu era pregătită să facă față.

„Nu am anticipat apariția variantei Delta. Cred că majoritatea oamenilor de știință – pe sfatul și direcțiile cărora ne-am bazat – nu au luat în calcul apariția variantei Delta“, a declarat Harris în cadrul unui interviu pentru Los Angeles Times. „Nu am anticipat varianta Omicron. Și aceasta este natura acestui virus îngrozitor, care, după cum se vede, are mutații și variante“.

Los Angeles Times a relatat:

„Președintele Biden a sărbătorit ‘independența’ față de virus într-un discurs optimist din 4 iulie, spunând: ‘Deși virusul nu a fost învins, știm măcar atât: nu ne mai controlează viețile. Nu ne mai paralizează națiunea. Și stă în puterea noastră să ne asigurăm că nu o va mai face niciodată.’

La vremea respectivă, unii experți din domeniul sănătății publice au avertizat că optimismul lui este prematur, având în vedere că varianta Delta reprezenta deja o amenințare semnificativă. Harris a negat că administrația a anunțat victoria în mod prematur, sau că ar fi anunțat-o vreodată“.

„Nu am învins acest virus“, a adăugat Harris. „Nu cred că cineva poate pretinde în vreun fel victoria când avem 800.000 de oameni care au murit din cauza acestei boli“.

Traducere și adaptare

Tribuna.US