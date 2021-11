Lecția nemiloasă de învățat din nebunia vaccinării din Austria

La sfârșitul anilor 1990 m-am plâns odată colegilor mei germani din Bonn, Germania, de calitatea apei de la robinet. Era plină de ceva substanță ciudată. Dezgustător. Dar ei mi-au ținut o lecție de morală, cu explicația că apa era foarte bună și că era plină de acea substanță pentru că trebuia reciclată. Altfel, am rămâne fără apă.

Răspunsul meu batjocoritor – că mizeria din ea nu este apă și că eram la doar câțiva kilometri de marele Rin nu mi-a adus simpatia colegilor mei. Toată lumea știa că orice lucruri făcute de nemți sunt de cea mai bună calitate, cu excepția mea, se pare, analizează Joseph Kulve într-un articol American Thinker.

Aveam pe atunci la Stuttgart o veche prietenă evreică din Rusia, cu care discutam adesea despre problemele culturale. Ea mi-a povestit o veche glumă anti-evreiască de acolo, legat de apa de la robinet: „Dacă nu e apă la robinet, e pentru că evreii au băut-o pe toată“. Evreii au fost întotdeauna un bun țap ispășitor pentru eșecurile masive ale societăților europene și ale „Cezarilor“ lor („Czari“ și „Kaiseri“). Vechea mea prietenă emigrase în Germania ca pensionar-refugiat evreu, cam în aceeași perioadă în care eu am primit un loc de muncă acolo. Iubea Germania, dar, înțeleaptă cum era, m-a avertizat mereu (pe mine, așa-zisul ei fiu ne-evreu „adoptat“) că sistemul politic și condiția umană nu s-au schimbat în Germania atât de mult pe cât credea toată lumea.

Amintirile din Germania mi-au inundat mintea când am citit recent că Austria vrea să-i alunge pe cei nevaccinați din societate. Crima de care se fac vinovați? Uciderea celor vaccinați cu boala de care vaccinurile îi protejează pe cei vaccinați (sună la fel de logic ca povestea cu apa de la robinet). Încă nu am citit că ar vrea să omoare pe cineva, dar presupun că îi vor elimina din societate (comasându-i în lagăre de nevaccinați?) până când vor ceda sau li se va administra cu forța vaccinul. Vor trebui oare cei nevaccinați din Austria să se ascundă în compartimente secrete din case particulare până când se încheie nebunia?

Detaliile a ceea ce am citit păreau să arate că măsurile extreme din Austria erau motivate mai degrabă de dorința de a ascunde eșecurile anterioare ale politicilor COVID ale Kaiserilor austrieci decât de dorința de a proteja oamenii. Pe măsură ce aceste mandate COVID încep să semene tot mai mult cu niște experimente Frankenstein scăpate de sub control, cei care le-au impus vor căuta țapi ispășitori – nu foarte diferit de ceea ce s-a întâmplat cu managementul economic eșuat al guvernelor socialiste din Austria și Germania anilor 1930.

O veche prietenă americancă mă învinovățește pentru criza COVID

Motivul pentru care Kaiserii austrieci moderni (și Kaiserii americani Biden și Fauci) nu sunt trași la răspundere pentru nivelul tot mai mare de extremism COVID este că mulți, poate majoritatea, dintre austriecii de treabă (și americanii de treabă) susțin astfel de măsuri. Mi s-a reamintit grosolan acest lucru în timpul unei recente discuții telefonice cu o veche prietenă americancă. I-am spus că din 4 ianuarie va trebui să renunț la slujbă datorită mandatului COVID anunțat de Biden. Mă așteptam să manifeste compasiune, dar ea nu a scos un cuvânt. Tăcerea a fost modul ei de a spune că meritam să-mi pierd slujba pentru că cei nevaccinați ca mine (am avut COVID) sunt responsabili pentru moartea atâtor oameni infectați cu COVID. Nu obezitatea ei de-o viață sau viciul de fumător al soțului ei, care i-a cauzat un accident vascular cerebral debilitant pe la 50 de ani.

În mica ei lume gen Alice în Țara Minunilor, Statul Paralel nu poate face rău. De ce? Pentru că Statul Paralel era angajatorul ei și i-a permis să se pensioneze la 55 de ani, cu pensie și beneficii complete. A fost pompier, polițistă? Nu, a lucrat ca profesoară sindicalistă într-o școală de stat. O slujbă atât de grea încât ajungi să te pensionezi la 55 de ani. Beneficiile ei de pensionare sunt fantastice. Și-a adăugat chiar și soțul pe asigurare. Ea sprijină pe deplin Statul Paralel (nu contribuabilii deplorabili) care i-a dat tot ce are. La începutul acestei nebunii COVID, m-a mustrat când am sugerat că cel mai bine plătit birocrat al Americii (Kaiser Fauci) este cel care a creat COVID prin finanțarea cercetărilor gain-of-function în laboratoarele de arme biologice ale PCC. Reacția ei a fost: „Nu vreau să aud nimic rău despre al meu Fauci“.

Nu își va schimba niciodată atitudinea cu privire la Fauci. Și-a pus încrederea și a mizat cu propria reputație pentru Statul Paralel și va insista cu fermitate că, dacă lucrurile merg prost, atunci nu este vina Kaiserilor. Această mentalitate i-a adus multe beneficii de-a lungul vieții sale de angajată guvernamentală sindicalistă. Ea îl ura pe Trump, desigur, întrucât reprezenta o amenințare la adresa sindicatului profesoral de care aparținea. Afirmă că motivul este că Trump era o persoană atât de vulgară, dar nu vede nimic în neregulă în tot ce au făcut Joe Biden și familia lui sau în atacurile Partidului Democrat asupra pilonilor stilului de viață american (desigur, este în mod categoric împotriva acestor atacuri, dar tot nu e împotriva Partidului Democrat).

Către ce ne îndreptăm cu toții?

Istoricii pun adesea întrebarea „De ce majoritatea germanilor l-au urmat pe Hitler, când a nu o face ar fi implicat foarte puțin risc pe plan personal?“ Ei bine, dragi istorici geniali, poate pentru că Adolf, fiul unui funcționar guvernamental austriac de succes, a promis că va proteja Statul Paralel German, cel ce asigura fondurile pentru vasta armată de angajați ai guvernului german și pentru o mulțime de companii germane private care depindeau de Statul Paralel (fabricile de muniţie, de exemplu). Și a convins o masă critică de germani deplorabili să accepte teoriile sale bizare privind victimizarea rasei superioare de către rase inferioare (aproximativ la fel de logice ca vaccinurile care nu vaccinează), permițând izolarea profesională și socială a oricui a pus la îndoială „adevărurile verificate“.

Un motiv pentru care se încearcă acum vaccinarea cât mai multor oameni este pentru a-i izola pe cei care nu vor să „asculte ce zice știința“ – eretici ca mine, care nu au avut niciodată probleme cu a consuma (nu a se injecta) alimente modificate genetic testate temeinic, dar care au o problemă foarte mare cu a-și injecta tratamente genetice experimentale în propriul corp.

Comparațiile mele cu Germania anilor 1930 ar putea părea exagerate, dar nu subestimați unde s-ar putea ajunge. Mulți oameni, la fel ca prietena mea americancă, vor sprijini pe oricine promite că îi va salva de COVID (atâta timp cât pensia continuă să vină la timp). Și dacă vaccinurile provoacă unele probleme de sănătate încă necunoscute, atunci Kaiserii și armatele lor de birocrați vor face tot posibilul pentru a nu-și asuma vina și pentru a păstra puterea (și din nou, prietena mea i-ar sprijini pe deplin, atâta timp cât banii de pensie vor intra la timp). Acest lucru înseamnă escaladarea politicilor eșuate (Fauci a declarat recent că minorii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 5 ani ar putea fi eligibili pentru vaccinarea COVID-19 până în primăvară) și găsirea țapilor ispășitori potriviți.

Pe parcursul prieteniei noastre de 45 de ani nu am contestat niciodată opiniile politice gen Alice în Țara Minunilor ale prietenei mele americance, din respect. Dar la ultima discuție, am văzut o latură a ei pe care nu o mai văzusem niciodată. COVID ne-a schimbat lumea și ne-a forțat să reevaluăm prețioasele noastre noțiuni privind natura excepțională a celor din țara libertății și curajului. Mama mea evreică adoptivă a subliniat întotdeauna importanța înțelegerii motivațiilor reale ale oamenilor, a nu subestima niciodată de ce sunt capabili.

Această situație actuală ne este impusă tuturor de cei care se îmbogățesc și devin puternici datorită „vaccinurilor“. Dar această furtună COVID va trece, mai devreme sau mai târziu. Când umanitatea a avut de-a face pentru prima dată cu virușii răcelii/gripei, trebuie că situația a fost mult mai gravă decât la COVID. COVID își va urma cursul și încet-încet, va dispărea. Până atunci, rămâneți pe poziție.

PS: În ziua în care am trimis acest articol spre publicare, am citit pentru prima dată că republicanii au acceptat imunitatea naturală ca statut COVID valid. Bineînțeles, reporterul respectiv a trebuit să se supună ordinului stăpânilor săi (cei care se îmbogățesc și câștigă putere datorită vaccinurilor), propovăduind la sfârșitul articolului cât de limitată este imunitatea naturală. (Nu s-a spus nimic despre limitările vaccinurilor.) Nu fi o oaie. Nu te lăsa condus de Fluierul Fermecat. Nu te lăsa amăgit de orice vorbe în vânt (din partea Kaiserilor, MSM, Big Tech, Big Pharma etc.). Rămâi pe poziție.

Traducere și adaptare

Tribuna.US