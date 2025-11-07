Pe democrați nu îi interesează că America este blocată

Senatorul Chris Murphy explică de ce partidul său dorește continuarea blocajului guvernamental Majoritatea celor din Capitol Hill erau optimiști să

Senatorul Chris Murphy explică de ce partidul său dorește continuarea blocajului guvernamental

Majoritatea celor din Capitol Hill erau optimiști săptămâna aceasta în privința unui acord care să pună capăt blocajului guvernamental care durează de o lună și care nu a dus la nimic. Dar iată cinismul democraților, care acum vor să exploateze victoriile electorale de marți pentru a prelungi disfuncționalitatea pe cheltuiala publicului.

„Cred că ar fi foarte ciudat”, a declarat senatorul democrat Chris Murphy din Connecticut pentru Axios, „dacă, după ce poporul american i-a răsplătit pe democrați pentru că au luptat, noi ne-am preda fără să obținem nimic pentru oamenii pentru care am luptat”. Murphy a explicat pentru un alt canal media că un compromis în acest moment ar putea dăuna „imaginii Partidului Democrat”.

Proletarii care zăbovesc ore întregi pe pistă pot să se consoleze – suferința voastră ajută marca democrată. Poate că veți rata Ziua Recunoștinței anul acesta când veți vedea anunțul roșu „anulat” pe panoul de plecări, dar puteți sta liniștiți că ați ajutat democrații să-și mobilizeze baza electorală pentru alegerile intermediare din 2026.

Democrații sunt, de asemenea, brusc nedumeriți în legătură cu expirarea beneficiilor pentru cupoane alimentare sau a subvențiilor guvernamentale pentru învățământul preșcolar. Democrații declară că acestea sunt priorități naționale prețuite de fiecare dată când Partidul Republican sugerează reforme pentru stimulente mai bune sau restricții de cheltuieli cât mai modeste.

„Avem aproximativ 125.000 de persoane, mame și copii, în Massachusetts, care beneficiază de ajutor alimentar”, a declarat senatoarea Elizabeth Warren presei în 2023, referindu-se la o posibilă închidere a guvernului. „Haideți, este vorba de lapte praf pentru copii.” Am putea umple o carte cu astfel de lamentări ale democraților, dar acum nu le mai pasă dacă programele se opresc.

Între timp, publicul abia dacă aude despre costurile închiderii guvernamentale pentru securitatea națională a SUA. Aproximativ 80% dintre angajații agenției care supraveghează stocul nuclear american sunt suspendați, iar Pentagonul va rămâne cu siguranță în urmă cu întreținerea navelor și instruirea militară.

Cu toate acestea, democrații sunt hotărâți după victoriile din Virginia și New Jersey din această săptămână și consideră că au un nou avantaj pentru a-i constrânge pe republicani să salveze Legea privind îngrijirile medicale accesibile.

Liderul Partidului Republican, John Thune, a declarat joi că republicanii sunt „100% dispuși” să discute acest subiect odată ce guvernul își va relua activitatea. Strategia inteligentă a democraților ar fi să permită reluarea activității guvernului și să profite de noile temeri ale Partidului Republican legate de alegerile de la jumătatea mandatului pentru a încerca să negocieze un acord privind ObamaCare.

Alegătorii vor să controleze excesele președintelui Trump și i-au trimis săptămâna aceasta un semnal de alarmă cu privire la economia slabă. Din păcate, democrații par hotărâți să interpreteze greșit lecțiile chiar și în cazul victoriei. Mai multe piruete partizane și extremism? Imediat.

„Există un moment și un loc potrivit pentru a dezbate problema sănătății, la fel cum există un moment și un loc potrivit pentru a dezbate politica energetică, imigrația și educația”, a remarcat odată un bărbat din Connecticut. Dar „nu atunci când finanțarea guvernului federal și toate viețile afectate de aceasta sunt în balanță”. Bine spus – de către senatorul Chris Murphy în 2013.

