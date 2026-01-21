Libertatea religioasă câștigă din nou în Statul Washington

„Nu există nicio îndoială că afacerile și organizațiile creștine au fost uneori atacate de legi și hotărâri judecătorești absurde. Cât de recunoscător

„Nu există nicio îndoială că afacerile și organizațiile creștine au fost uneori atacate de legi și hotărâri judecătorești absurde. Cât de recunoscători ar trebui să fim pentru această hotărâre a Curții de Apel 9, care afirmă dreptul organizațiilor creștine de a-și îndeplini chemarea de a sluji tuturor, menținând în același timp o forță de muncă creștină” – Pastor Calvin Lindstrom

Libertatea religioasă este constant atacată. Cazul Union Gospel Mission of Yakima vs Brown este un alt exemplu al atacului asupra libertății cu care se confruntă instituțiile religioase din SUA.

Pentru a oferi câteva informații de context, Union Gospel Mission of Yakima este o organizație non-profit religioasă, care servește populația fără adăpost și săracă din Yakima, statul Washington.

O parte din activitatea lor include furnizarea de adăposturi de urgență, mese, programe de recuperare a dependenților, servicii de sănătate, formare profesională și multe altele – toate dintr-o perspectivă creștină.

Datorită naturii religioase a acestei misiuni, Union Gospel Mission cere angajaților să împărtășească misiunea lor și să fie de acord cu declarația lor de credință.

Această practică de angajare a numai a celor care împărtășesc convingerile religioase ale Misiunii a atras asupra Misiunii critici severe din partea Curții Supreme din Washington, o instanță în care 8 din 9 judecători au tendințe liberale.

Curtea Supremă din Washington a decis că Misiunea Union Gospel nu poate discrimina în practicile sale de angajare pe baza convingerilor sau apartenenței religioase. În plus, Misiunea a primit amenințări cu sancțiuni semnificative din partea oficialilor statului din cauza acestor practici de angajare.

Avocații Alliance Defending Freedom (ADF) au reprezentat Misiunea în lupta sa pentru libertatea religioasă și, marți, 6 ianuarie, libertatea religioasă a obținut o nouă victorie.

Într-o decizie unanimă a Curții de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul al 9-lea, instanța a hotărât:

„Yakima Union Gospel Mission are libertatea de a angaja oameni care împărtășesc și trăiesc convingerile religioase și scopul misiunii de a răspândi Evanghelia lui Isus Hristos prin adăpostul său pentru persoanele fără adăpost și alte programe de servicii comunitare”.

Jeremiah Galus, avocat senior al ADF, a comentat:

„Organizațiile religioase nu ar trebui să fie pedepsite pentru că își exercită libertatea protejată constituțional de a angaja persoane care împărtășesc și trăiesc conform convingerii lor religioase…”

În avizul său, Curtea de Apel a celui de-al 9-lea Circuit a scris:

„Dacă angajarea de către o organizație religioasă a unor persoane de aceeași religie pentru funcții care nu sunt ministeriale se bazează pe convingerile religioase sincere ale acesteia, atunci doctrina autonomiei bisericii interzice interferența guvernului în această decizie de angajare”.

Libertatea religioasă este fundamentul care face ca America să fie măreață.

Libertatea religioasă a fost motivația coloniștilor care au venit în America în secolul al XVII-lea și au fondat Jamestown în 1607 și Plymouth în 1620.

„Prin colonizarea Americii, vom lărgi gloria Evangheliei și vom răspândi religia sinceră din Anglia, oferind un loc sigur și protejat pentru oamenii din toate colțurile lumii care sunt nevoiți să fugă pentru a apăra adevărul Cuvântului lui Dumnezeu” – Richard Hakluyt, ministru englez, Discurs despre colonizarea Vestului, 1584

Fără libertate religioasă, America încetează să mai fie țara care a fost concepută și destinată să fie.

