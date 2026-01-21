România își întărește apărarea aeriană cu un sistem american AI pentru doborârea dronelor

Armata României se pregătește să implementeze un sistem avansat anti-dronă, bazat pe inteligența artificială, care va spori capacitatea de protejare a

Armata României se pregătește să implementeze un sistem avansat anti-dronă, bazat pe inteligența artificială, care va spori capacitatea de protejare a spațiului aerian național și aliat împotriva amenințărilor din ce în ce mai frecvente cu drone.

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat că sistemul Merops – furnizat de Statele Unite și construit pentru detectarea și neutralizarea dronelor – va fi operațional „foarte curând” în cadrul forțelor române. Echipamentul, aflat deja în România din octombrie 2025, face parte din eforturile NATO de consolidare a capacităților de apărare aeriană pe Flancul Estic.

Sistemul Merops, considerat eficient și relativ „low-cost”, este capabil să identifice și să neutralizeze drone inclusiv în condiții de bruiaj, ceea ce îl face esențial într-un context în care aparatele fără pilot sunt tot mai des folosite în atacuri sau misiuni de supraveghere. Echipamentul este evaluat pentru integrarea sa în rețeaua antiaeriană a NATO, iar aliații au raportat deja rezultate semnificative ale sistemului în Ucraina, unde ar fi doborât peste o mie de drone rusești.

Vizita recentă a generalului Alexus G. Grynkewich, comandant suprem al Forțelor Aliate din Europa, în România subliniază colaborarea strânsă dintre armatele română și americană, inclusiv în domeniul tehnologiilor de apărare și al exercițiilor comune. Oficialul a subliniat angajamentul continuu al SUA față de securitatea Flancului Estic și interesul ca România să demonstreze capabilitățile sistemului Merops.

Implementarea Merops are loc într-un context regional tensionat, după ce numeroase drone rusești au violat spațiul aerian al unor state NATO, inclusiv România și Polonia, fapt care a condus la consolidarea misiunilor anti-drone pe flancul estic al Alianței.

Pe lângă această achiziție, România își continuă modernizarea forțelor armate, derulând programe de achiziții de echipamente grele, în acord cu standardele NATO, menite să crească capacitatea de descurajare și de reacție în fața amenințărilor externe.

Contextul regional arată că evoluția tehnologică a sistemelor de contracarare a dronelor este o prioritate pentru numeroase state aliate. În ultimele luni, versiuni ale sistemului Merops au fost desfășurate și testate în alte țări de pe flancul estic, ca parte a unui răspuns coordonat al NATO la riscurile crescute generate de aparatele fără pilot.

Astfel, România pariază pe tehnologii moderne cu inteligență artificială pentru a-și întări suveranitatea aeriană și pentru a se alinia strategiilor NATO de descurajare în fața unor amenințări convenționale și hibrid.

Foto: Anduril Industries

