Nigeria: Aproape 200 de creștini răpiți din biserică

Oameni înarmați au răpit aproximativ 177 de credincioși creștini din trei biserici în timpul slujbelor de duminică din Nigeria.

Atacurile au avut loc în satul Kurmin Wali din statul Kaduna, în regiunea central-nordică a țării, potrivit publicației naționale Truth Nigeria, citată de The Newsweek.

Inițial, guvernul statului Kaduna și poliția nigeriană au negat că răpirile au avut loc, dar purtătorul de cuvânt al poliției, Benjamin Hundeyin, a confirmat ulterior că acestea au avut loc, adăugând că „unități tactice” au fost trimise pentru a ajuta la salvarea victimelor.

Răpirile au loc pe fondul presiunilor intense exercitate de Statele Unite asupra Nigeriei, președintele Donald Trump denunțând ceea ce el descrie drept persecuția creștinilor din această țară, o acuzație pe care guvernul nigerian a negat-o în repetate rânduri.

Reprezentantul republican al statului Virginia de Vest, Riley Moore, care s-a pronunțat de mult timp împotriva atacurilor din Nigeria, a calificat răpirile drept „vești îngrozitoare”.

„Vești îngrozitoare. Musulmanii radicali Fulani înarmați au atacat ieri trei biserici și au răpit peste 100 de credincioși creștini. Frații și surorile noastre în Hristos se confruntă cu o amenințare existențială din partea militanților Fulani. Trebuie făcut mai mult pentru a-i proteja și îndemn guvernul nigerian să asigure întoarcerea rapidă și în siguranță a tuturor celor care au fost capturați”.

Între timp, organizațiile pentru drepturile omului au criticat autoritățile nigeriene pentru că nu au recunoscut atacurile la început, Amnesty International Nigeria calificând acțiunile lor drept „o negare disperată”. Hundeyin a declarat că autoritățile au primit informații contradictorii și au emis un „răspuns măsurat, în așteptarea confirmării detaliilor de pe teren”.

„Cea mai recentă răpire în masă arată clar că președintele Bola Tinubu și guvernul său nu au un plan eficient pentru a pune capăt anilor de atrocități comise de grupuri armate și oameni înarmați, care au ucis mii de oameni. Măsurile de securitate implementate de președintele Tinubu și guvernul său nu funcționează în mod evident”, declară directorul Amnesty International Nigeria.

Niciun grup nu și-a asumat oficial responsabilitatea pentru răpiri, dar mai mulți martori și victime au declarat pentru Truth Nigeria că atacatorii erau militanți fulani.

„Eram în biserică la slujbă când teroriștii fulani au apărut din trei direcții”, a declarat Yunana Dauji, secretarul Bisericii Cherubim și Seraphim din Kurmin Wali. „Erau înarmați cu puști AK-47 și au înconjurat biserica. Au avertizat că oricine va încerca să fugă va fi împușcat”.

Fulani sunt un grup etnic care se întinde pe mai multe țări din Africa de Vest și Centrală, fiind în mod tradițional păstori care călătoresc sezonier cu vitele. Unii dintre cei din Sahel sunt gruăpări jihadiste, cum ar fi Lakurawa, pe care instanțele nigeriene l-au clasificat oficial ca grup terorist în ianuarie anul trecut.

Guvernul nigerian a respins în repetate rânduri caracterizarea violențelor de acolo ca fiind motivate religios, afirmând într-o declarație din august anul trecut că „respinge categoric recentele acuzații ale anumitor platforme internaționale și influențatori online care sugerează că teroriștii care operează în Nigeria sunt implicați într-un genocid sistematic împotriva creștinilor”.

