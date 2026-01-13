Maia Sandu susține unirea Rep. Moldovei cu România pentru a „rezista Rusiei”

Sandu a afirmat că „devine din ce în ce mai dificil pentru o țară mică precum Republica Moldova să supraviețuiască ca democrație, ca țară suverană și,

Sandu a afirmat că „devine din ce în ce mai dificil pentru o țară mică precum Republica Moldova să supraviețuiască ca democrație, ca țară suverană și, bineînțeles, să reziste Rusiei”, informează Reuters.

Președinta Moldovei, Maia Sandu, a declarat într-un interviu că ar vota pentru reunificarea cu România într-un eventual referendum, pentru a proteja fragila democrație moldovenească de influența Rusiei.

„Dacă ar avea loc un referendum, aș vota pentru unificarea cu România”, a declarat Sandu, care conduce guvernul pro-european de la Chișinău, în cadrul podcastului britanic „The Rest is Politics”. „Uitați-vă la ce se întâmplă în lume”, a explicat ea. „Este din ce în ce mai dificil pentru o țară mică precum Moldova să supraviețuiască ca democrație, ca țară suverană și, bineînțeles, să reziste Rusiei”.

Țara, care se învecinează cu România și Ucraina, are o populație de 2,4 milioane de locuitori și a fost mult timp o țintă cheie a amestecului rus, inclusiv a dezinformării și a eforturilor de denaturare a proceselor electorale.

Aproximativ 1,5 milioane de moldoveni au cetățenie română, dar potrivit unor sondaje recente, doar o treime dintre ei susțin reunificarea cu Bucureștiul.

Sandu a declarat că recunoaște faptul că majoritatea moldovenilor nu îi împărtășesc opinia: „Dacă ne uităm la sondaje… astăzi nu există o majoritate a populației care să susțină unificarea Moldovei cu România”.

Ea a precizat că, în opinia sa, integrarea în UE este un „obiectiv mai realist”.

Guvernul său și-a propus să adere la UE până în 2030 și a depus cererea în 2022, obținând statutul de candidat la scurt timp după aceea.

La referendumul din 2024, o majoritate foarte mică a votat în favoarea aderării la UE, într-un scrutin considerat de mulți ca fiind afectat de eforturile de interferență ale Rusiei.

Republica Moldova a făcut parte din România între 1918 și 1940, când a fost anexată de URSS, și și-a declarat independența în 1991, odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice.

Sandu a fost realeasă în noiembrie 2024 cu aproximativ 55% din voturi, înainte ca moldovenii să voteze pentru menținerea majorității parlamentare a aliaților săi în alegerile din septembrie 2025.

Înaintea alegerilor din septembrie, Sandu a avertizat că democrația țării sale se confrunta cu o „cursă contra cronometru” din cauza încercărilor Kremlinului „de a captura Moldova prin urnele de vot, de a ne folosi împotriva Ucrainei și de a ne transforma într-o rampă de lansare pentru atacuri hibride asupra Uniunii Europene”.

Președintele parlamentului moldovean a declarat ulterior că Rusia a cheltuit aproape 400 de milioane de euro pentru a influența votul în favoarea candidaților favorabili Rusiei.

