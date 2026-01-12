Trump anunță taxe vamale de 25% pentru țările care „fac afaceri” cu Iranul

Președintele SUA, Donald Trump, anunță că „începând de acum, orice țară care face afaceri cu Republica Islamică Iran va plăti o taxă de 25% pentru toa

Președintele SUA, Donald Trump, anunță că „începând de acum, orice țară care face afaceri cu Republica Islamică Iran va plăti o taxă de 25% pentru toate afacerile realizate cu Statele Unite ale Americii”.

„Această decizie este definitivă și irevocabilă”, scrie Trump pe Truth Social.

Anunțul pare a fi cea mai recentă încercare a SUA de a exercita presiuni asupra Republicii Islamice, pe fondul protestelor antiguvernamentale răspândite în toată Iranul.

Deși Trump a evitat să vorbească explicit despre schimbarea regimului, el a amenințat cu acțiuni militare împotriva Iranului dacă acesta ucide protestatari, ceea ce se pare că s-a întâmplat.

Trump a declarat duminică că liderii iranieni au contactat SUA în weekend, exprimându-și interesul pentru negocieri nucleare. Președintele a spus că ar putea accepta oferta, dar a indicat că ar putea lovi Iranul mai întâi.

Trump are programată marți o consultare pe tema securității, în cadrul căreia va fi informat cu privire la potențialele acțiuni care ar putea fi întreprinse împotriva Iranului. Se spune că el înclină spre un atac militar, rămânând totuși deschis unei soluții diplomatice.

Președintele și-a exprimat sprijinul pentru protestatari și a promis că „ajutorul” este pe drum, fără a da mai multe detalii.

